العد التنازلي لـ Hisense حتى كأس العالم FIFA 2022 في قطر مع فرصة للفوز بحصتك من الجوائز التي تزيد عن مليون راند

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — أطلقت شركة Hisense ، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، سلسلة من الأنشطة الحائزة على جوائز سواء عبر الإنترنت أو عبر حملتها في جنوب إفريقيا، “المباراة المثالية The Perfect Match” ، للاحتفال برعايتها العالمية لكأس العالم FIFA 2022 مع منتجاتها المبتكرة.
سيتم تفعيل Hisense في قنوات البيع بالتجزئة المختارة مع عروض كأس العالم FIFA المذهلة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستهلك للفوز بحصته من الجوائز المذهلة
كيفية الفوز
في المتجر
قم بشراء أي منتج مؤهل من Hisense من بائعي التجزئة المشاركين من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى دجنبر/كانون الأول 2022.
جوائز رائعة للفوز بها
حصريا على Makro
- تلفزيون L5 Laser
- تلفزيون U7H
- ثلاجة H780
- 15×10 000 قسيمة Mrewards
حصريا في المباراة
- تلفزيون L5 Laser
- تلفزيون U7H
- ثلاجة H780
- 15×10 000 قسيمة ألعاب
جميع متاجر التجزئة المشاركة الأخرى
- 2x تلفزيون L5 Laser
- 2x تلفزيون U7H
- 2x ثلاجة H780
- 10x R10 000 نقود في شكل بطاقة ماستركارد
الشراء عبر الإنترنيت
أطلقت Hisense حملة للتجارة الإلكترونية في أكتوبر/تشرين الأول لتقدم للعملاء الذين يتسوقون عبر الإنترنت فرصة للفوز ببعض الجوائز الرائعة لمشاهدة كأس العالم بأناقة.
الجوائز
رتبت شركة Hisense جائزة “المباراة المثالية Perfect Match ” لتقديم تجربة مشاهدة فاخرة لكأس العالم في منزلك مع 20 صديقًا، جميع خدمات المطاعم والمشروبات والخادم الشخصي الخاص بك متضمنة
هذه هي السنة الثانية التي تحظى فيها Hisense برعاية رسمية لكأس العالم FIFA . “يسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لعرض إنجازاتنا التكنولوجية المبتكرة. قال باتريك، مدير التسويق في Hisense جنوب إفريقيا: “نحن نهدف إلى تقديم مباريات مثالية لكل محبي كرة القدم مع تجربة مشاهدة رائعة في هذا المهرجان الرياضي العالمي”. وأضاف: “نتطلع دائمًا في Hisense ، إلى تقديم المزيد من القيمة للعملاء، ويسعدنا الإعلان عن هذه المجموعة الرائعة من العروض الترويجية، التي تضمن حصول عملائنا على المزيد عند شراء مجموعة واسعة من منتجات Hisense “.
لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.hisense.co.za .
الصورة – https://mma.prnewswire.com/