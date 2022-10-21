العد التنازلي لـ Hisense حتى كأس العالم FIFA 2022 في قطر مع فرصة للفوز بحصتك من الجوائز التي تزيد عن مليون راند

سيتم تفعيل Hisense في قنوات البيع بالتجزئة المختارة مع عروض كأس العالم FIFA المذهلة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستهلك للفوز بحصته من الجوائز المذهلة

كيفية الفوز

في المتجر

قم بشراء أي منتج مؤهل من Hisense من بائعي التجزئة المشاركين من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى دجنبر/كانون الأول 2022.

جوائز رائعة للفوز بها

حصريا على Makro

تلفزيون L5 Laser

تلفزيون U7H

ثلاجة H780

15×10 000 قسيمة Mrewards

حصريا في المباراة

تلفزيون L5 Laser

تلفزيون U7H

ثلاجة H780

15×10 000 قسيمة ألعاب

جميع متاجر التجزئة المشاركة الأخرى

2x تلفزيون L5 Laser

2x تلفزيون U7H

2x ثلاجة H780

10x R10 000 نقود في شكل بطاقة ماستركارد

الشراء عبر الإنترنيت

أطلقت Hisense حملة للتجارة الإلكترونية في أكتوبر/تشرين الأول لتقدم للعملاء الذين يتسوقون عبر الإنترنت فرصة للفوز ببعض الجوائز الرائعة لمشاهدة كأس العالم بأناقة.

الجوائز

رتبت شركة Hisense جائزة “المباراة المثالية Perfect Match ” لتقديم تجربة مشاهدة فاخرة لكأس العالم في منزلك مع 20 صديقًا، جميع خدمات المطاعم والمشروبات والخادم الشخصي الخاص بك متضمنة

هذه هي السنة الثانية التي تحظى فيها Hisense برعاية رسمية لكأس العالم FIFA . “يسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لعرض إنجازاتنا التكنولوجية المبتكرة. قال باتريك، مدير التسويق في Hisense جنوب إفريقيا: “نحن نهدف إلى تقديم مباريات مثالية لكل محبي كرة القدم مع تجربة مشاهدة رائعة في هذا المهرجان الرياضي العالمي”. وأضاف: “نتطلع دائمًا في Hisense ، إلى تقديم المزيد من القيمة للعملاء، ويسعدنا الإعلان عن هذه المجموعة الرائعة من العروض الترويجية، التي تضمن حصول عملائنا على المزيد عند شراء مجموعة واسعة من منتجات Hisense “.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.hisense.co.za .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1925043/FIFA_Website_ 1920x800_1.jpg