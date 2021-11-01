الطاقة الكهروضوئية الذكية تشرق الشمس دائمًا على شعب واقتصاد تشينجهاي

أظهرت أكبر قاعدة للطاقة المتجددة في العالم كيف يمكن للتكنولوجيا بناء كوكب صحي

شنجن، اصن، 18/نر/2021/PRNewswire/ — I/ في اللغة الصينية، تعني كلمة تشينجهاي المياه الزرقاء جذبت مقاطعة تشينجهاي التي سميت على اسم بحيرة تشينجهاي، أكبر بحيرة مالحة داخلية في الصين، الاهتمام العالمي في نوفمبر 2020 عندما تم الانتهاء من قاعدتين للطاقة المتجددة بقدرة 10 مليون كيلو وات في مقاطعتي هاينان، وهايكسي وقد قمنا برحلة إلى محطة الطاقة الكهروضوئية في تالاتان، مقاطعة كونجو، على بعد 60 كم جنوب شرق البحيرة.

أثناء سفرك من عاصمة المقاطعة شينينج إلى مقاطعة كونجو، تنحسر الجبال شديدة الانحدار على جانبي الطريق تدريجيًا، ويتسع الأفق بالتدريج، وتثير السماء اللازوردية، والغيوم الرقيقة، والتلال الخضراء، وقطعان الماشية والأغنام المتجولة الشعور بالسكينة والسلام، كما تمثل القمم الثلجية البيضاء على الجبال البعيدة الأثر الباقي للرياح وتساقط الثلوج في الليلة السابقة.

10 سنوات من البناء

قبل عام 2011، كانت مقاطعة كونجو النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة غير معروفة نسبيًا، وعندما بدأ البناء في أكبر قاعدة للطاقة المتجددة في العالم، وهو المشروع الضخم نظرًا لمدى صعوبة جلب الرافعات والمعدات، دخلت المقاطعة في أكثر فتراتها ازدحامًا على الإطلاق شهد العقد أيضًا التطور السريع للصناعات المساعدة مثل المطاعم، والإقامة وإصلاح السيارات والأدوات الحديدية ومواد البناء.

تم الوصول لهذا المستوى من النشاط مرة واحدة فقط من قبل- في الثمانينات، عند بناء محطة Longyangxia للطاقة المائية

اعتبر 26 سبتمبر/2020 يومًا لا ينسى لكلٍ من شركة هواوي ومتخصصي الطاقة في هوانج. في تمام الساعة 17:18، تم توصيل الجزء الأخير من محطة الطاقة الكهروضوئية في كونجو، تشنجهاي بقدرة 2.2 جيجا وات بشبكة الطاقة، مما يشير إلى بدء تشغيل مصدر طاقة من شأنه أن يدعم أول مشروع نقل طاقة UHVDC لنقل طاقة نظيفة بنسبة 100% لا تعتبر محطة كونجو للطاقة الكهروضوئية أكبر محطة طاقة كهروضوئية في العالم فقط- بل تتميز أيضًا بأقصر فترة أنجزت خلالها محطة طاقة جديدة، حيث استغرقت عام واحد فقط من تقديم العطاءات حتى توصيل الشبكة

يمتد خط تشنجهاي لنقل الطاقة UHVDC المدعوم من المحطة بطول 1.563 كم من هاينان في مقاطعة تشنجهاي إلى زومادين في مقاطعة هينان، ويتمتع بالقدرة على إضاءة منطقة السهول الوسطى بمقدار 100% من الطاقة النظيفة.

تتصل كلًا من محطة توليد الكهرباء في كونجو ومحطات طاقة الرياح بالمقاطعة بشبكة الكهرباء، مما يوفر قدرات تبلغ 15.436 مليون كيلو وات في هاينان، و 10.12 مليون كيلو وات في هايشي. تتمتع كل قاعدة من قواعد الطاقة المتجددة بقدرة 10 مليون كيلو وات.

منذ 10 سنوات، سيطرت المحولات المركزية على سوق المحول الصيني، في عام 2013، نشرت هواوي وهوانج محولات السلسلة في محطة جولمود للطاقة الكهروضوئية في تشنجهاي، مشيرا إلى المرة الأولى التي يتم فيها تركيب محولات وترية في محطة كهروضوئية واسعة النطاق مثبتة على الأرض. أدى ذلك الأمر إلى التخلص من هيمنة العواكس المركزية وتحفيز تطور جديد في صناعة الطاقة الكهروضوئية. في عام 2014، أطلقت الشركتان الحل الكهروضوئي الذكي بناءً على محولات السلسلة لتحويل محطات الطاقة الكهروضوئية إلى الرقمنة. بعد عام آخر، أنشأت هواوي مركز الابتكار المشترك الذكي للطاقة الكهروضوئية مع هوانج، والذي سرعان ما طور تقنية Smart I-V Curve Diagnosis، وأحدث ثورة في التشغيل والصيانة، وخفض التكلفة المستوية للطاقة.

في عام 2017، تفوقت محولات السلسلة على المحولات المركزية لتصبح المحولات الكهروضوئية السائدة، ويستخدم اليوم Smart I-V Curve Diagnosis على نطاق واسع عالميًا، ليحل محل عمليات التشغيل والصيانة اليدوية المعقدة، وغير الفعالة، وعمليات التفتيش، ويسرع وصول الطاقة الكهروضوئية بأسعار معقولة. شرارة صغيرة تتسبب في بدء حريق كبير- بدأت الطاقة الكهروضوئية الذكية من النهر الأصفر، والآن تعتبر محطة كونجوللطاقة الكهروضوئية على مساحة 609 كيلو متر مربع واحدة من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في العالم، وتكملها محطة طاقة توضيحية بقدرة 100 ميجا وات.

وطبقًا لزي زيوبينج، رئيس هوانج، حققت الشركتان نتائج باهرة بسبب الموارد المتوافقة ونقاط القوة التكميلية، واستغرق تطوير أول خط UHV لتحويل الطاقة بواسطة طاقة نظيفة بنسبة 100% 10 سنوات، إلى جانب أكبر قاعدة للطاقة المتجددة في العالم، ومشغل الطاقة الكهروضوئية، ومطهة الطاقة الكهروضوئية الفردية، ومحطة الطاقة الشمسية المائية، وقاعدة العرض.

مدعومة بتقنيات المعلومات الرقمية من هواوي، وشبكات الجيل الخامس، والمحطات المحمولة الذكية، أنشأت هوانج أكبر مركز جديد للتحكم في الطاقة في البلاد. ومع أكثر من 20 مليون تقطة قياس بيانات، يدير المركز 34 محطة طاقة كهروضوئية بشكل مركزي، ويقدم خدمات مثل تحليل البيانات الضخمة، والتشخيص عن بعد، والصيانة في الوقت المناسب.

تم وضع الخطط لإنشاء مجمع طاقة كهروضوئية جديد يمتد على مساحة 609.6 كيلو متر مربع- ما يساوي مساحة سنغافورة تقريبا- ومزرعة رياح تبلغ مساحتها 2400 كيلو متر مربع.

وبنهاية 2020، بلغ إجمالي المصادر المتجددة في هاينان 18.65 مليون كيلو وات، بما في ذلك 9 مليون كيلو وات من الطاقة الكهروضوئية، و5.5 مليون كيلو وات من الطاقة الكهرومائ، و4.1 مليون كيلو وات من طاقة الرياح، و50000 كيلو وات من الطاقة الشمسية الحرارية.

الأغاني الشعبية تعود إلى تالاتان

حيث تقع في الروافد العليا للنهر الأصفر, ظهرت تالاتان ذات يوم على شكل منظر طبيعي للرمال التي تجتاحها الرياح، وتعرضت للجفاف والرعي الجائر..

منذ عام 2011، ساعدت الطاقة الكهروضوئية تدريجيا في استعادة الغطاء النباتي المتدهور، وتنشيط النظام البيئي للأراضي العشبية، حيث تعمل الطاقة الشمسية على زيادة رطوبة التربة، وتقليل التبخر من سطح التربة، ويعتبر السكان المحليون الذين يرعون الأغنام تحت صفوف لا نهائية من الألواح الشمسية على هضبة تشينجهاي، حيث تعتبر التيبت مثالا حيا على كيفية تعايش التقنيات بانسجام مع الطبيعة، حث تغني السماء الزرقاء، والبرية الشاسعة، والريح للأبقار والأغنام عبر العشب.

وفي غضون 10 سنوات فقط، تمت استعادة تالاتان إلى ما كانت عليه من قبل- حيث سافر ماضيها الأخضر عبر الزمن إلى الحاضر، وأمكن سماع الأغاني الشعبية مرة أخرى.

في طريقنا إلى تالاتان، يؤمن هوان زينجينج، نائب مدير تقنية الإنتاج لشركة هوانج لصيانة وتشغيل الطاقة الكهروضوئية أن “الرعي الشمسي” يجسد طبيعة هذه الأرض- ويتم حاليا تسجيل المصطلح كعلامة تجارية.

ويعيش دو جوجي البالغ من العمر 50 عام في مدينة تيجي، حيث يربي هو وزوجته أكثر من 550 رأسًا من أغمام الهان صغيرة الذيل، التي ترعى في الحقول الغنية القريبة.

قبل ذلك، لم يكن هناك عشب خصب في هذا المكان، كان ينمو في كتل، مع وجود الرمال في كل مكان، تمامًا مثل النوع الذي تراه على جانب الطريق. يقول دو مبتسمًا “الأغنام لم تحب ذلك”.

عند التخطيط لأول مرة لمشروع الطاقة الكهروضوئية في تالاتان، سعت هوانج إلى نشر محطات الطاقة الكهروضوئية بالشكل الذي يعود بالنفع على النظام البيئي الطبيعي، وصناعة الطاقة الكهروضوئية. ولامتصاص تأثير الرياح الصحراوية، والرمال على الألواح الكهروضوئية الشمسية، زرعت هوانج بذور المراعي حول حديقة الطاقة الكهروضوئية، وكان نموالعشب داخل الحديقة أسرع من نموه خارجها.

ي هان زينجينج “ينمز العشب بشكل أفضل لأن غطاء الألواح الكهروضوئية يقلل التبخر من سطح التربة، كما أن المياه المستخدمة لتنظيف ألواح الطاقة الكهروضوئية تزيد من رطوبة التربة”

بالرغم من ذلك، يقدم ذلك تحديات جديدة: يحجب العشب الذي ينمو إلى طول ضخم ضوء الشمس من الوصول إلى الألواح الكهروضوئية، ويؤثر على توليد الطاقة. أيضا تشتعل الأعشاب بسهولة عند ذبولها في الشتاء. في عام 2015، هجرت هوانج 600 رأس ماشية إلى الحديقة، مما حافظ على العشب عند طول معين، وبالتالي لم يتأثر توليد الكهرباء، مما سهل الحياة أكثر على المزارعين.

أيضا في عام 2015، بدأت هوانج في البحث عن التأثير البيئي لمحطات الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق، ووجدت أن انتشارها أدى إلى تحسين رطوبة التربة ونمو الغطاء النباتي ، مع خفض متوسط سرعة الرياح بنسبة 41.2%، ودرجات الحرارة اليومية بمقدار 0.5℃ مع تحسين متوسط رطوبة الهواء اليومية بنسبة 2.1 ورطوبة التربة بنسبة 32% عند عمق 20 سم

نتيجة لذلك، عدلت هوانج من تصميم الدعامات الكهروضوئية من 50 سم إلى 1.2 متر فوق سطح الأرض، وتم تعويض تكاليف البناء المتزايدة من خلال توقيع اتفاقيات الرعي مع المزارعين المحليين، وتوظيف القرويين المحليين للمساعدة في بناء وصيانة الحديقة الكهروضوئية، وزراعة المحاصيل النقدية مثل أقحوان الثلج، وعشب توجو في الحديقة. وقد عزز نموذج الاستفادة المشتركة للنظام البيئي والسكان المحليين من خلال نشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية الصناعة الكهروضوئية والتنقل المحلي والبناء والسياحة، مما أدى إلى تطوير وازدهار مجموعة الأقليات في أعالي النهر الأصفر.

في عام 2018، استجابة للنجاح الذي تحقق في تالاتان، أنشأ مختبر الدولة الرئيسي للحفاظ على المياة البيئية في المناطق القاحلة الشمالية الغربية فرعًا في هوانج بحيث يخصص للبحث في إدارة المناطق القاحلة أو التي تحولت إلى صحراء مثل تشينجهاي.

وبدعم أكبر قاعدة للطاقة المتجددة في العالم، حققت شبكة الطاقة في تشنجهاي العديد من الإنجازات منذ عام 2017 لتوفير الطاقة الخضراء دون توقف، محققة 7،9، 15، ثم 30 يوم متتاليًا.

في 16/ أغسطس/2021، حققت رقم قياسي يبلغ 100 يوم.

يطل محيطًا أزرقًا من الألواح الكهروضوئية التي تتناقض مع بحيرة تشنجهاي على بعد مسافة قصيرة، حيث يظهر من برج استكشاف يبلغ ارتفاعه 30 متر اليوم، تنبض هذه الأرض بالبهجة، حيث يرعى أكثر من 5000 رأس من الأغنام في المنتزه، كما تطفو أصوات غناء المزارعين فوق الأراضي العشبية.