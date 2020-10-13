الطاقة الشمسية كعرض إيجار أطلقته أجريكو لتوفير التكاليف والانبعاثات للعملاء

لندن، 13 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Aggreko ، المزود الرائد عالميًا لخدمات الهاتف المحمول والطاقة المعيارية والتحكم في درجة الحرارة والطاقة، عن التوفر الفوري لعرض تأجير الطاقة الشمسية. تم تحسين حل 1 MW PV للتطبيقات الضعيفة أو خارج التغطية ويوفر ابتكارًا للطاقة النظيفة دون التزام مالي أو تقني طويل الأجل.

يمكن التعاقد مع شركة أجريكو للطاقة الشمسية على أساس الإيجار، دون الحاجة إلى نفقات رأسمالية مسبقة. مدة التوزيع من ثلاثة إلى أربعة أشهر، والنظام لديه متطلبات تشغيل وصيانة منخفضة، وهو مناسب تمامًا للاستخدام في البيئات القاسية والنائية. كما تبدأ مدد العقد من خمس سنوات، مما يوفر مرونة كبيرة في حالة تغير العمليات التجارية أو ظروف السوق.

ويتكامل النظام الجديد بسلاسة مع منتجات تخزين البطاريات والمولدات الحرارية للشركة. هذا بالإضافة إلى أنه تتم إدارة الأصول الثلاثة بواسطة برنامج ذكي باستخدام نظام تحكم واحد. وتكون النتيجة هي نظام هجين عالي الأداء يعمل بكفاءة أكبر، ويستخدم وقودًا أقل بشكل ملحوظ مع المولدات الاحتياطية، وبصمة ثاني أكسيد الكربون أقل بكثير.

وقد صرح كريم وزني، المدير الإداري لشركة أجريكو لحلول التخزين والشبكات الصغرى (Aggreko Microgrid and Storage Solutions): “تم تصميم حلول الطاقة الشمسية من أجريكو لتكون سهولة التوزيع من الناحية المادية، وذلك بفضل التنفيذ السريع نسبيًا في المناطق خارج التغطية، فضلاً عن التيسير المالي، دون الحاجة إلى تكاليف مقدمة كبيرة. هدفنا هو تقديم أوسع نطاق وأكثر مرونة من الحلول المتنقلة والوحدات النمطية، بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة خارج الشبكة مثل هذا النظام، كخدمة التوصيل والتشغيل للاحتياجات قصيرة أو طويلة الأجل.”

تتميز الألواح الكهروضوئية (PV) الخاصة بنا بنظام تتبع أحادي المحور لزيادة إنتاج الطاقة إلى أقصى حد، مع تمكين منحنى عائد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ به. كما إنهم يتتبعون الشمس عن كثب من وقت الشرق إلى الغرب أثناء تحركها عبر السماء. مما يزيد استخدام نظام التتبع من كمية الطاقة التي يتم توفيرها بنسبة 10 إلى 20 بالمائة دون تجاوز الحد الأقصى لاختراق الطاقة الكهروضوئية، وبالتالي يوفر المزيد من الوقود دون المساس باستقرار النظام. ومن خلال الجمع بين محولات السلسلة الكهروضوئية وأدوات التحكم القابلة للنقل في حاويات، يوفر النظام موثوقية ومرونة أكبر مع تقليل وقت التثبيت.