‫الصين تطلق أول مشروع بتكلفة 10 ملايين طن لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) لاستكشاف حلول إزالة الكربون للمؤسسات الصناعية في شرق الصين

سوف تستكشف شركة Sinopec و Shell و China Baowu و BASF تطوير تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ( CCUS ) مفتوحة المصدر لتحقيق أهداف الكربون

شنغهاي، 7 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — وقعت مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (هونغ كونغ: 0386، المعروفة والمشار إليها أسفله بِـ” Sinopec “) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع Shell و China Baowu و BASF لإطلاق أول مشروع بقدرة 10 ملايين طن لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ( CCUS ) في شرق الصين. سيدعم المشروع مفتوح المصدر الصناعات في المنطقة لإزالة الكربون من عملياتها وإنشاء سلاسل توريد منخفضة الكربون، مما يؤدي إلى تطوير وتخزين الكربون في الصين وتحقيق أهداف “الكربون المزدوج” في المنطقة.

يعتبر التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ( (CCUS ، وهي عملية الحد من الكربون المتمثلة في التقاط واستخدام ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال من الانبعاثات الصناعية، تقنية لديها القدرة على تقليل الانبعاثات بشكل كبير على نطاق واسع وتكون مكونًا رئيسيًا في الطريق لتحقيق الحياد الكربوني.

سيستكشف المشروع جدوى نقل ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه المصانع في الروافد الوسطى والسفلى لنهر اليانغتسي (بما في ذلك من شركات الصلب والكيماويات والطاقة والأسمنت) إلى محطة استقبال ثاني أكسيد الكربون ، ثم نقل ثاني أكسيد الكربون إلى مواقع التخزين البرية أو البحرية عبر خطوط أنابيب لمسافات قصيرة. يهدف إلى تقديم حل مرن وفعال للحد من الكربون للشركات الصناعية. لن تدعم شركات Sinopec و Shell و China Baowu و BASF فقط إزالة الكربون من الصناعات الحالية وبناء سلاسل قيمة للمنتجات منخفضة الكربون، ولكن أيضًا تسريع تطوير منتجات منخفضة الكربون واقتصاد دائري أخضر منخفض الكربون.

قال ما يونغ شنغ، رئيس Sinopec : “ستعمل Sinopec مع Shell و China Baowu و BASF لتوسيع إزالة الكربون التجاري وتعزيز تطوير سلسلة صناعة CCUS الكاملة، وليس فقط تقديم مساهمات في التنمية الخضراء للصين، ولكن أيضًا في العالم. ستستمر Sinopec في السعي إلى التعاون المتبادل المنفعة مع الشركاء العالميين، وتحقيق أهدافنا الانفتاحية رفيعة المستوى والتنمية الخضراء، والعمل على تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحقيق أقصى قدر من الكربون وحياد الكربون .”

تلتزم Sinopec بقيادة التنمية الصناعية للصين في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ( CCUS ). في عام 2012، أطلقت شركة Sinopec أول مشروع لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ( CCUS ) لمحطة توليد الطاقة بحرق الفحم في الصين في حقل Shengli Oilfield ، في عام 2015، تعاونت مع شركة Sinopec Nanjing Chemical Industries Co. ، Ltd و Sinopec East China Oil and Gas Company للريادة في استخدام موارد ثاني أكسيد الكربون عبر شركات التنقيب والإنتاج. استولت Sinopec على 1.52 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021. تم إطلاق أول مشروع CCUS على نطاق الميجاطن في الصين ، مشروع Qilu-Shengli Oilfield CCUS ، رسميًا في أوائل عام 2022.

