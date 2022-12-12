‫الصندوق العالمي للطبيعة و Huawei Italy يطلقان مشروعًا لحماية التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية الزراعية الإيطالية

تم نشر 24 جهازًا حديثًا لتسجيل أصوات أنواع الحيوانات المختلفة على مدار 12 شهرًا في ثمانية أنظمة بيئية زراعية: Valle dello Sporeggio ، و Bosco di Vanzago ، و Ghirardi ، و Ripabianca di Jesi ، و Calanchi di Atri ، و Lake Penne ، و Monte Sant’Elia ، و Lake Preola/Gorghi Tondi .

يتم إرسال البيانات التي تم جمعها إلى النظام الأساسي السحابي من Huawei لتحليلها بواسطة أداة Rainforest Connection Arbimon ، مع تدريب وظيفة التحليلات للتعرف على مكالمات الأنواع المستهدفة. سيتم استخدام رؤى البيانات الناتجة، والتي سيكون من المستحيل الحصول عليها من خلال الأساليب اليدوية التقليدية، لدراسة خصائص واتجاهات التنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية الزراعية، بما في ذلك العلاقة بين الممارسات الزراعية المختلفة والحفاظ على الطبيعة.

“بفضل التعاون المتجدد مع Huawei و Rainforest Connection ، سنجري مسوحات صوتية بيولوجية تسمح لنا بمقارنة التنوع البيولوجي للمناطق الزراعية المدارة بالطرق العضوية داخل واحات الصندوق العالمي للطبيعة مع تلك الموجودة في المناطق الزراعية المجاورة الأخرى المدارة باستخدام الأساليب التقليدية” هذا ما قالته Benedetta Flammini ، مديرة التسويق والاتصال في WWF Italy .

كان للزراعة الصناعية المكثفة تأثير مدمر على التنوع البيولوجي العالمي. في عام 2021، أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP ) أن نظام الغذاء العالمي هو المحرك الأساسي لفقدان التنوع البيولوجي، حيث أن الزراعة وحدها مسؤولة عن 86% من التهديدات على مستوى الانقراض التي تواجه 28000 نوع. علاوة على ذلك، فإن 80% من إزالة الغابات في العالم، و 60% من استخدام المياه العذبة، و 23% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ترجع إلى تأثير الزراعة.

تدرك المفوضية الأوروبية ( EC ) أن التنوع البيولوجي الزراعي آخذ في التدهور في الاتحاد الأوروبي، وتستجيب بسياسة زراعة مشتركة لتعزيز تنوع الأنواع والموائل وخصائص المناظر الطبيعية الموجودة في النظم البيئية للأراضي الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

تماشيًا مع Food4Future التابع لـ WWF ، وبرنامج Huawei’s TECH4ALL ، وسياسة المفوضية الأوروبية، تهدف رؤى المشروع القائمة على البيانات إلى المساعدة في توجيه أفضل الممارسات المستقبلية للزراعة المستدامة، بما في ذلك الموازنة بين احتياجات الطبيعة والناس وتعزيز نظام الإمداد الغذائي الذي يتسم بالمرونة والشمول. والاستدامة والصحية.

قال ويلسون وانج، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Italy : “في Huawei ، نتبنى أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء واستراتيجية “المزرعة للتشعب”. “من خلال وضع تقنيتنا في خدمة هذه الأهداف، نريد المساهمة في إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة، والحفاظ على الثراء والتنوع الذي يمكن أن تفتخر به إيطاليا من حيث الحياة البرية والموائل في البيئات الزراعية.”

تمتد من جبال الألب إلى صقلية، وتشمل المواقع المختارة في المرحلة الثانية من مشروع Nature Guaridan بساتين التفاح وكروم العنب وبساتين الزيتون وبساتين الحمضيات وحقول القمح والأراضي المخصصة لزراعة الحبوب والخضروات.

تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع Nature Guardian في عام 2021، وهي تغطي ثلاثة مواقع محمية في واحة WWF في إيطاليا: بحيرة بورانو، وأوربيتيلو لاغون، وأستروني كريتر. تم نشر خمسة وأربعين جهاز AudioMoth و 10 أجهزة Guardian عبر الإنترنت لدراسة التنوع البيولوجي واكتشاف الأنشطة غير القانونية مثل الصيد الجائر والدراجات الترابية غير المصرح بها وقطع الأشجار. حتى الآن، كانت النتائج إيجابية. حدد النظام 49 نوعًا من الطيور والثدييات وأصدر 2000 تنبيهًا في الوقت الفعلي بشأن الأنشطة غير القانونية المحتملة. أدت التنبيهات إلى أكثر من 30 فحصًا ميدانيًا، أسفر أحدها عن تدمير معدات الصيد غير المشروع في ديسمبر 2021 من قبل الشرطة الإيطالية والصندوق العالمي للطبيعة.

نبذة عن Huawei TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei والتي تهدف إلى عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب في العالم الرقمي. وهي تركز على أربعة مجالات: تمكين المساواة وجودة التعليم، والحفاظ على الطبيعة بالتكنولوجيا، وتمكين الرعاية الصحية الشاملة، والتنمية.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1964226/An_AudioMoth_ edge_device_installed_a_fruit_ farm.jpg