الشركة الهندية الكبرى غودريج أند بويس تهدف إلى تقوية سلسلة التبريد للقاحات عبر العالم

شريك سلسلة التبريد لأكبر حملة تلقيح ضد فيروس كوفيد في العالم في الهند، الشركة الخبيرة في التبريد غودريج أند بويس تطلق مجمدات ذات درجة حرارة منخفضة للغاية “مصنوعة في الهند”

تقدم حلول سلسلة تبريد اللقاح عبر جميع نطاقات درجات الحرارة

مومباي، الهند، 17 شباط/فبراير 2021، بي آر نيوزواير / — تتشارك غودريج أند بويس، الشركة الرائدة في الهند، التي يبلغ حجم مبيعاتها 1.5 مليار دولار أميركي، في أكبر حملة تطعيم في العالم في الهند وفي أجزاء أخرى من العالم. حلول التبريد الطبية المتقدمة، المصنوعة في الهند من الشركة، تحمي اللقاحات الحساسة عند درجة الحرارة المناسبة تمامًا. وقد أطلقت الآن أحدث المجمدات ذات درجة الحرارة المنخفضة للغاية التي يمكنها الحفاظ على الإمدادات الطبية المنقذة للحياة بما في ذلك اللقاحات القائمة على mRNA، التي تتطلب تبريدا بما يقل عن -80 درجة مئوية، وبالتالي تعزيز سلسلة التبريد الطبية العالمية في حملة مكافحة كوفيد.

تم تصميم هذه المجمدات لضمان الموثوقية، ما يضمن استمرار العمليات باستخدام أنظمة النسخ الاحتياطي لثاني أكسيد الكربون / ثاني أكسيد النيتروجين. تمكن خبرة غودريج في الإلكترونيات من بناء أنظمة قوية لظروف الطاقة المختلفة.

تقدم العلامة التجارية مجمدات اللقاح المعتمدة مسبقًا من منظمة الصحة العالمية (2-8 درجة مئوية) وثلاجات بنوك الدم والمجمدات العميقة (-20 درجة مئوية) والمجمدات ذات درجات الحرارة المنخفضة للغاية (أقل من -80 درجة مئوية) وستقدم قريبًا حلول سلسلة التبريد المتنقلة والسلبية لتوزيع اللقاحات في الميل الأخير.

جمشيد غودريج، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة غودريج أند بويس للتصنيع، قال “اليوم، تواجه الدول في جميع أنحاء العالم تحديات في إدارة برامج التطعيم الفعالة ضد فيروس كوفيد -19، بسبب عدم كفاية معدات سلسلة التبريد. مع عقود من الخبرة لشركة غودريج في تكنولوجيا التبريد، تقدم العلامة التجارية مجموعة من منتجات “صُنع في الهند للعالم”، وحلول التخزين البارد المتقدمة للقاحات والمستلزمات المنقذة للحياة التي يمكن أن تساعد الحكومات في جميع أنحاء العالم في معركتها ضد كوفيد-19.”

كمال ناندي، رئيس الأعمال ونائب الرئيس التنفيذي في شركة غودريج للأجهزة المنزلية: أضاف قائلا “تحتوي مجمدات غودريج ذات درجة الحرارة المنخفضة جدًا التي تم طرحها حديثًا على مجموعة واسعة من التطبيقات الهامة مثل تخزين اللقاح المستند إلى mRNA، وبنوك الدم، وتخزين الأعضاء، وسلسلة تبريد الأدوية، ومختبرات الاختبار، تربية الحيوانات، سلسلة تبريد الطعام، إلخ.”

حول غودريج أند بويس

تأسست شركة غودريج أند بويس، وهي شركة تابعة لمجموعة غودريج، في العام 1897، وساهمت في رحلة الهند للاعتماد على الذات من خلال التصنيع. حصلت غودريج أند بويس على براءة اختراع لأول قفل بدون زنبرك في العالم، ومنذ ذلك الحين، تنوّعت الشركة إلى 14 شركة عبر قطاعات مختلفة للأمن والأثاث والفضاء إلى البنية التحتية والدفاع. غودريج هي واحدة من العلامات التجارية الأكثر ثقة في الهند وتخدم أكثر من 1.1 مليار عميل في جميع أنحاء العالم يوميًا.

وإذ هي الشركة الأولى في الهند لتصنيع الثلاجات منذ العام 1958، توسعت أجهزة غودريج عبر العديد من الفئات بما في ذلك الثلاجات الطبية وتصنع أجهزة 3 أم أن سنويًا.

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