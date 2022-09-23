‫الشبكة السحابية الذكية من هواوي، إطلاق العنان للإنتاجية الرقمية الصناعية

بانكوك، 22 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / — في اليوم الثاني من مؤتمر هواوي كونيكت 2022، ألقى جاو جيبنغ، نائب رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في هواوي، خطابًا رئيسيًا بعنوان “الشبكة السحابية الذكية، إطلاق العنان للإنتاجية الرقمية للصناعة” وتناول بالتفصيل كيف يحسن حل الشبكة السحابية الذكي من هواوي تجربة عملاء الصناعة في ثلاثة أبعاد – سهلة ورشيقة ومبسطة – من خلال بناء قدراتها باستمرار في سيناريوهات CloudFabric و CloudWAN و CloudCampus . في المؤتمر، كشفت هواوي أيضًا عن أول محرك في الصناعة Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, 400G ، والمحول الأساسي للحرم الجامعي من الجيل التالي الجاهز بسعة 400G CloudEngine S16700 ، وجهاز توجيه تجميع الخدمة الشاملة الصغير للغاية NetEngine 8000 M4 . تساعد هذه المنتجات في إرساء أساس متين للبيانات لإطلاق المزيد من الإنتاجية الرقمية.

سلط جاو جيبنغ الضوء على أن الخدمات الأساسية في مختلف الصناعات تشهد تحولًا رقميًا تدريجيًا، ما يفرض متطلبات أعلى على الشبكات. على سبيل المثال، مع تحرك القطاع المالي نحو برمجية Bank 4.0 ، تتعايش خدمات الحالة المستقرة والحالة المرنة، ما يدفع أنظمة الخدمات المالية إلى الانتقال إلى السحب المتعددة أو الهجينة. في قطاع الخدمات العامة، يتضمن التحول الرقمي تبسيط البيانات عبر الإدارات الوظيفية ويتطلب نقل الخدمات بطريقة موحدة. في قطاعي التصنيع والطاقة، تحتاج مئات أنواع أجهزة الاستشعار إلى الاتصال بالشبكة، ما يزيد من تعقيد الشبكة بعدة أضعاف.

لمواجهة التحديات السابقة، يعمل حل الشبكة السحابية الذكي من هواوي على تعزيز تجربة عملاء الصناعة في ثلاثة أبعاد – سهلة ورشيقة ومبسطة – من خلال البناء المستمر لإمكاناتها في سيناريوهات CloudFabric و CloudWAN و CloudCampus .

CloudFabric 3.0 + Easy: يوفر حل DCN هذا سهولة النشر والتشغيل والصيانة وإمكانيات التطور لتقديم تجربة خدمة نهائية، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءة الخدمة عبر الإنترنت.

CloudWAN 3.0 + Agile: يوفر حل WAN السحابي هذا اتصالاً رشيقًا وتجربة مثالية وتشغيلًا وصيانة رشيقة لإطلاق تجربة سحابية نهائية، ما يمكّن مزودي خدمات الإنترنت من تحسين جودة الخط الخاص وقطاع النقل لتحسين كفاءة الجدولة.

CloudCampus 3.0 + Simplified: يوفر حل شبكة الحرم الجامعي السحابي هذا وصولاً مبسطًا وبنية وقدرات تشغيل وصيانة لتبسيط شبكات المؤسسة، وتحسين كفاءة الخدمة بشكل كبير في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة الكهربائية.

ألقى بيابونغ ووراكي، رئيس قسم المعلومات بهيئة توليد الكهرباء في تايلاند (إيغات)، كلمة بعنوان “رحلة التحول الرقمي ومستقبل شبكة إيغات للحرم الجامعي الذكية. في هذا الخطاب، أوضح فيه كيف ساعد حل الشبكة الذكي من هواوي شركة إيغات في بناء شبكة حرم جامعية فعالة ومبتكرة وخضراء وآمنة. وهذا بدوره يوفر إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة للمنطقة، ويضمن حياة سعيدة في تايلاند في رحلة التحول الرقمي لشركة إيغات.

يخدم حل الشبكة السحابية الذكي من هواوي العملاء في قطاعات مثل التعليم والحكومة والنقل والتمويل والطاقة في أكثر من 150 دولة ومنطقة. في المستقبل، ستعمل هواوي مع عملائها وشركائها للتعمق أكثر في سيناريوهات الصناعة المختلفة لإطلاق العنان للإنتاجية الرقمية. على وجه التحديد، ستواصل هواوي استكشاف تقنيات الجيل التالي لمختلف الصناعات والابتكار في ستة اتجاهات: النطاق العريض الأخضر ( GUB) ، والشبكة متعددة المجالات AI (MNA) ، وأمان الشبكة في كل مكان ( UNS) ، و شبكة المقاومة العالية والكمون المنخفض المحسنة، المحسن، ( HRL) ، وإنترنت الأشياء غير المتجانسة.

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