‫الشبكات الصغيرة المدعومة من مرفق الطاقة العالمي توفر أول وصلات كهربائية في مدغشقر

فيينا, 12 سبتمبر 2022 /PRNewswire/ — مرفق الطاقة العالمي (UEF) ، وهو مرفق تمويل قائم على النتائج تديره الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، وصل إلى علامة فارقة – تحقق من مجموعته الأولى من توصيلات الكهرباء: 542 اتصالاً بالشبكات المصغرة عبر ثمانية مجتمعات محلية في مدغشقر. مع ذلك، صرفت المنشأة أيضًا منحتها الأولى، حيث حصل مطور الشبكات المصغرة WeLight على 592 دولارًا أمريكيًا لكل اتصال.

قال داميلولا أوجونبيي ، الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع والرئيس المشارك لشبكة الأمم المتحدة للطاقة: “هذا معلم هام في تاريخ مرفق الطاقة العالمي”.

“إن هذه الصلات في مجتمعات أمبوفونمبي، ومانغيندرانو، وماروفاتو، وأمبوهيتاكا، وأنجوزورومادوسي، وأمبوديساينا، وأندوهاجانغو، وماروتاندرانو في مدغشقر دليل على أن التمويل القائم على النتائج يوفر للسكان الأشد احتياجا إمكانية الحصول على الكهرباء بسرعة وبأسعار معقولة”.

تم إطلاق UEF في أكتوبر 2020، وهو مرفق متعدد المانحين يقدم المنح للمنظمات المؤهلة بمجرد التحقق من الاتصالات التي أقاموها. وفي إطار هذا النموذج القائم على النتائج، يتم تحفيز الشركات على البناء بسرعة وعلى نطاق واسع – على عكس نموذج الشراء التقليدي لتمويل مشاريع الطاقة.

في موجتها الأولية، يدعم الاتحاد الأوروبي تطوير الشبكات المصغرة في بنين ومدغشقر وسيراليون. وستوفر الوصلات الأولية التي تم التحقق منها في مدغشقر والبالغ عددها 542 وصلة الكهرباء لما يقرب من 2170 شخصًا، مع توفير الطاقة أيضًا للخدمات المجتمعية والأعمال التجارية الهامة.

وقال رومان دي فيلنوف، الرئيس التنفيذي لشركة WeLight Africa : “نحن ممتنون لهذه المنحة التي ستكون مفيدة في توفير الكهرباء المنتجة للقرويين وتحفيز النمو الاقتصادي والآثار الاجتماعية الإيجابية في ثماني قرى جديدة في جميع أنحاء مدغشقر“.

في مجتمع أمباسيماتيرا، من المتوقع أن توفر الشبكات الصغيرة الجديدة فرصًا اقتصادية جديدة للسكان المحليين.

وقال ثيري روزينالي، عمدة أمباسيماتيرا: “لا يمكن للكهرباء وحدها أن تهيئ جميع الظروف للنمو الاقتصادي، ولكنها عنصر أساسي لتلبية احتياجات سكان أمباسيماتيرا من أجل تسهيل تنمية الأنشطة الاقتصادية في البلدية”.

ويجري بناء المزيد من الشبكات الصغيرة المدعومة من الاتحاد الأوروبي في البلدان الثلاثة، حيث يتوقع أن يوفر المرفق تمويلا قائما على النتائج لحوالي 14000 وصلة كهربائية.

كما أطلقت موجة جديدة من UEF في 24 أغسطس وتركز على دعم الطاقة الشمسية القائمة بذاتها للاستخدام المنتج ( SSPU )، بدءًا من نيجيريا. وتهدف هذه الموجة إلى زيادة فرص حصول الأسر المعيشية والمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة على الكهرباء.

الاتحاد الأوروبي هو مرفق متعدد المانحين تدعمه مؤسسة شل، ومؤسسة روكفلر، ورابطة مطوري الشبكات الصغيرة الأفريقية، وشركة باور أفريكا، وطاقات جيدة، ووكالة المملكة المتحدة للتنمية الدولية، وصندوق الكربون الاستئماني، ومؤسسة إيكيا، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ألمانيا ( BMZ ) ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ).

يتوفر مزيد من المعلومات حول UEF على seforall.org/UEF .

نبذة عن منظمة الطاقة المستدامة للجميع

منظمة الطاقة المستدامة للجميع ( SEforALL ) هي منظمة دولية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وجهات حكومية وشركات قطاع خاص ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الهدف السابع (7) من أهداف التنمية المستدامة ( SDG7) ، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030؛ بما يتفق مع أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ. وتكثف منظمة SEforALL جهودها لإحداث عملية تحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة تشمل جميع القطاعات والمجتمعات، وتوفر فرصًا جديدة لجميع الأفراد تمكّنهم من التميّز والنجاح.

وتعمل المنظمة تحت قيادة السيدة داميلولا أوغونبيي، وهي الرئيسة التنفيذية للمنظمة، والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة ( UN-Energy ). يمكن متابعة حساب السيدة داميلولا على تويتر: @ DamilolaSDG7 . ولمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة حساب منظمة الطاقة المستدامة للجميع على تويتر: @ SEforALLorg .