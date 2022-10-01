‫”السوبرستار” راغب علامة و “المعلم” سعد لمجرد ينضمان إلى القوات في Metaverse لحفل أول أفاتار على الإطلاق في العالم العربي. مقدم من MetaBoundless، وبالتعاون مع الملحن ميشيل فاضل.

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تستضيف MetaBoundless أول حفلة أفاتار على الإطلاق في Metaverse في 20 أكتوبر 2022.

بالتعاون مع شركائهم ، مؤسسة Algorand ، مجموعة Apparel، 6 th Street.com ، و Crypto Arabs – MetaBoundless من المقرر أن تقدم تجربة فريدة وأولى من نوعها للمشجعين.

سيضم الحفل الافتراضي النجوم العرب البارزين راغب علامة وسعد لمجرد وميشيل فاضل ، الذين سيظهرون أمام جمهور عالمي بصفتهم أفاتار رقمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — الحفل الموسيقي هو تجربة مثيرة للإعجاب وفريدة من نوعها لا يمكن تفويتها، مما يمثل خطوة كبيرة لجموع المستخدمين في الاتجاه المعاكس. MetaBoundless تتشارك مع مؤسسة Algorand Foundation لهذا الحفل الموسيقي لصك NFTs لكل من رواد الحفلة الموسيقية، ليكون بمثابة تذكرتهم الرقمية في العرض. كما عقدت MetaBoundless شراكة مع مجموعة Apparel، رائدة صناعة التجزئة في المنطقة، بصفتها الراعي البلاتيني ومنصة التجارة الإلكترونية الرائدة 6 thstreeet.com كشريك رسمي للبضائع في هذا الحفل الموسيقي الأول للمستقبل في العالم العربي. من المتوقع أن يتوقع المعجبون أزياء web3/NFT فريدة من نوعها من شأنها أن تزيد من دفع تفرد أول “الحفلة الموسيقية المستقبلية”- خطوة إلى الأمام.

في حفل افتراضي فريد عربي بقيادة عربية بطولة راغب علامة وسعد لمجارد، بدأت مبيعات التذاكر في 15 سبتمبر 2022. هذا الإصدار التاريخي هو الخطوة الأولى نحو الوصول إلى عالم مثير من Web3 و Metaverse و NFTS و DAOs . الحفلة الموسيقية المستقبلية خطوة إلى ال Metaverse هي التي يتحد فيها أساطير الموسيقى العربية ونجومها في سلسلة ديناميكية من العوالم الافتراضية لتقديم تجربة فريدة من نوعها للمعجبين. سيتم إصدار الحفل الافتراضي على الهواء مباشرة للمشجعين في 20 أكتوبر 2022، بطولة راغب علامة وسعد لمجرد وميشيل فاضل، لتأليف أغاني جديدة وقديمة من هؤلاء النجوم. يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت على https://metaboundless.io/ . ومع ذلك، هذه ليست مجرد أي تذاكر. تمنحك هذه التذاكر مكافآت NFT من خلال بوابة المطالبات MetaBoundless ، ولهذه NFT فوائد فريدة يمكن الكشف عنها بمرور الوقت.

يهدف MetaBoundless إلى تبسيط واستخدام أدوات Web3 لإنشاء جسر بين النجوم ومنشئي المحتوى والمؤثرين. بالنسبة للحفلة الموسيفية المستقبلية – خطوة إلى ال Metaverse ، عقدت MetaBoundless شراكة مع Algorand ، وهي شبكة blockchain رائدة معروفة بصداقتها البيئية، ورسومها المنخفضة للغاية، ونظامها البيئي سهل الاستخدام للتطبيقات. علق شامير أوزيري، رئيس Web3 في مؤسسة Algorand : “نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من أول حفلة موسيقية على الإطلاق في الشرق الأوسط! لن تكون أفاتار الرموز NFTs بمثابة رمز تذكاري لمشاركة المستخدم في هذه التجربة الأولى من نوعها فحسب، بل أيضًا لبناء مجتمع بين الحضور وإظهار المنفعة، لتكون بمثابة تذكرة لكل ضيف في التجربة الافتراضية. إنها فرصة رائعة لمحبي الموسيقى لتجربة بعض حالات الاستخدام الإبداعي للأصول الرقمية بشكل مباشر بخلاف العملات المشفرة”.

يتحدث “ السوبرستار” راغب علامة عن شراكته مع MetaBoundless وهذه التجربة: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن صورتي الرمزية للعالم الافتراضي. سيراني المشجعون في جميع أنحاء العالم بطريقة جديدة وسيكونون قادرين على الوصول إلى التذكارات من هذا الحدث كمكافآت غير مالية لشراء التذاكر. كل شيء في هذه الحفلة هو فريد من نوعه، وهذا هو الطريق للذهاب للحفلات في المستقبل، وأنا حريص على مواكبة المستقبل والاتجاهات الشعبية”.

يصف سعد لمجرد “المعلم” مشاركته في هذا الحفل: “لقد شهدت تجارب عالمية مماثلة للحفلات المستقبلية، وأنا متأكد من أن هذا الحفل سيكون شيئًا فريدًا جدًا لمعجبينا المحبوبين. أنا متحمس للمشجعين لرؤيتي أنا وصورتي الرمزية الرقمية الفريدة في الحفل الافتراضي”.

قال الملحن الموسيقي ميشيل فاضل: “إن التغيرات في السوق وصناعة الموسيقى تتطلب منا دائمًا مواكبة الاتجاهات الجديدة. أنا متحمس للشراكة مع MetaBoundless لتقديم هذه الاتجاهات لجمهور أكبر والمساعدة في استخدام بعض هذه الأدوات المبتكرة لإعطاء المزيد من القوة للمشجعين “.

وقال دارمين فيد، الرئيس التنفيذي لموقع 6threet.com ، والشريك التجاري لأول “حفلة موسيقية مستقبلية” في العالم العربي: “بصفتنا 6thstreet.com ، نحن جميعًا نهتم بتحديد الاتجاهات للأجيال القادمة. كتجربة أولى مع حفل أفاتار و NFT الذي يقوده المشاهير، نريد إنشاء تجربة مماثلة للمشجعين وحاملي التذاكر عندما يتعلق الأمر بالبضائع عن طريق إنشاء عناصر الموضة التي سيتم إلهامها وربطها أيضًا بمساحة web3 و NFTs “.

علق آدي ك. ميشرا، الرئيس التنفيذي ومؤسس MetaBoundless ، قائلاً: “هدفنا هو أن نكون قادرين على ربط المشاهير بمشجعيهم باستخدام أدوات من عالم Web3. نحن نتطلع أيضًا إلى بناء شراكتنا مع مجموعة الملابس، وتكتل التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي و 6thStreet.com من أجل تقديم خيارات بضائع مثيرة من أجل ربط العالم الحقيقي والعالم الافتراضي لتجربة يقودها المجتمع. ونحن نعتقد أن عالم الإعلام والترفيه سوف يتحول على مدى العقد المقبل، وتهدف MetaBoundless إلى أن تكون في طليعة هذا التغيير. وتجري الشركة حاليًا مناقشات مع فنانين بارزين آخرين لجلبهم أيضا”.

نبذة عن MetaBoundless :

MetaBoundless هو الاقتصاد الثقافي الجديد المصمم لتعزيز الترفيه والرياضة والإعلام بقوة المجتمع. MetaBoundless هو جسر Web3.0 بين المبدعين والمشجعين ويربط المبدعين والمبدعين IP مع المراوح لإنتاج محتوى المنشئ وتوسيع نطاقه. هدف MetaBoundless هو تمكين المبدعين والمشجعين من التعاون والاستثمار في بعضهم البعض.

نبذة عن مؤسسة Algorand

إن Algorand blockchain — التي صممها أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأخصائي التشفير سيلفيو ميكالي الحائز على جائزة تورينج — قادرة على الوفاء بوعد الاقتصاد العالمي الذي لا حدود له. وهو يحقق إنتاجية المعاملات بسرعة التمويل التقليدي، مع نهائية فورية وتقريب من الصفر تكاليف المعاملات، وبدون ثانية من التعطل منذ أن بدأ في يونيو 2019. تعمل منصتها المحايدة من حيث الكربون وآلية توافق الآراء الفريدة من نوعها على إثبات المخاطر على حل “المعضلة الثلاثية لل blockchain ” من خلال تحقيق الأمن وقابلية التوسع على بروتوكول لامركزي.

تكرس مؤسسة Algorand جهودها للمساعدة في تحقيق الوعد العالمي لسلسلة الكتل في ألغوراند من خلال تحمل المسؤولية عن اقتصاديات الإمداد النقدي السليمة، والحكم اللامركزي، والنظام البيئي الصحي والمفتوح المصدر. للمزيد من المعلومات قم بزيارة https://algorand.foundation .

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