‫”السعي إلى المعرفة” سلسلة جديدة من ناشونال جيوغرافيك أبوظبي تلقي الضوء على كاوست كمركز عالمي للبحث العلمي

ثول، المملكة العربية السعودية، 25 مايو 2022: تلقي ناشونال جيوغرافيك أبوظبي الضوء على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ضمن سلسلة وثائقية جديدة بعنوان “السعي إلى المعرفة”. وتتألف السلسلة الوثائقية من أربعة أجزاء تتعمق بتفاصيل مسيرة كاوست الناجحة، كمركز رائد للبحث والتطوير العلمي على مستوى المنطقة والعالم.

تضمّ كاوست نخبة من العلماء المتميّزين من مختلف أنحاء العالم، وتركّز على الأبحاث في المجالات التي تحظى باهتمام عالمي كبير، كالغذاء والصحة، الطاقة، المياه، البيئة والحلول الرقمية. وتتمحور السلسلة الوثائقية حول ثلاثة مجالات رئيسية بشكل خاص،هي الحاجة الإنسانية والنهوض الاجتماعي والبيئة المستدامة، في ظلّ التطرّق إلى أبرز المشاريع ذات الأثر الملحوظ على الطبيعة والبشرية معاً.

ويلقي الجزء الأول بعنوان ” طاقة المستقبل” الضوء على الجهود الحثيثة، التي يبذلها فريق من الباحثين في كاوست، في مواجهة تحديات التغير المناخي والسعي للتوصّل إلى حلول بديلة لمصادر الطاقة التقليدية. أما الجزء الثاني بعنوان “استكشاف البحر الأحمر“، فسوف يستعرض أدقّ التفاصيل المرتبطة بمشاريع مدّ شبكة الإنترنت تحت الماء وعمليات تكاثر المرجان.

ويستعرض الجزء الثالث بعنوان “تحدي إطعام 10 مليارات نسمة” التقدم الملحوظ، الذي يحققه فريق كاوست في البحث عن أفضل الطرق لإطعام عدد ساكن العالم المتزايد يوماً بعد يومٍ. أما الجزء الرابع والأخير، فيحمل عنوان “صُنّاع الفَرْق“، ويركّز على نخبة من باحثي وعلماء كاوست الذين ينظرون في كيفية الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لمواجهة التحديات الحالية، بدءاً من النقص في الرقائق الإلكترونية حول العالم، وصولاً إلى سد الثغرة المعرفية القائمة بين فهمنا المتجذّر للماضي وتطلعاتنا المستقبلية.

وتعرض الحلقة الأولى من الوثائقي إبتداءً من الأربعاء الموافق 01 يونيو 2022، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة، وتستمر لمدة أربع أسابيع بحلقة جديدة كل يوم أربعاء.

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