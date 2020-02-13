الزيتون جزء لا يتجزأ من غذاء منطقة شرق البحر المتوسط – طريقة إعداد شوربة الزيتون بالبندورة من حملة أوليف يو

حملة “أوليف يو” تعلن عن طريقة إعداد شوربة تعلن عن طريقة جديدة لإعداد شوربة لذيذة للزيتون الأوروبي – شوربة البندورة بالزيت الصحية

“الزيتون هو جزء لا يتجزأ من الغذاء في منطقة شرق المتوسط منذ القدم، وهو غذاء محبب في دول شرق المتوسط إلى اليوم، وأكلة خفيفة منذ قرون” – حملة أوليف يو

نيويورك، 13 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يعتبر الزيتون جزءا لا يتجزأ من غذاء منطقة شرق البحر المتوسط منذ القدم، وهو غذاء محبب في دول شرق المتوسط إلى اليوم، وأكلة خفيفة منذ قرون. “أوليف يو” هي برنامج ترويجي مدته ثلاثة أعوام تابع لبيميت – يمولها الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توعية المستهلكين والمهنيين بشأن جودة وتنوع وسمات ذوق وفوائد زيتون المائدة الأاوروبي، ما يزيد من الطلب وتطوير الوعي بشأن أهمية الزيتون في الدول غير المنتجة له في الاتحاد. اليوم، تعلن “أوليف يو” طريقة إعداد شوربة أوروبية جديدة لذيذة للزيتون بالبندورة.

شوربة البندورة بالزيتون

زمن التحضير 15 دقيقة

زمن الطهو 30 دقيقة

الكمية لـ 4 أشخاص

المكونات

6 حبات طماطم ناضجة متوسطة الحجم

2 جزرة

2 غصن من الكرفس

3 ملاعق شوربة من زيت الزيتون البكر

3 ملاعق شوربة من السكر

برش قشر نصف ليمونة

1200 مللتر من مرق الخضار

200 غرام من اللبن الرائب (الزبادي) المصفى

100 غرام من معجون الزيتون

قليل من الفلفل المهروس

نقطع حبات البندورة الـ 6، والجزر على شكل حلقات، مع قطع الكرفس إلى قطع صغيرة جدا. نضع المواد المذكورة في صينية فرن ونسكب عليها زيت الزيتون ونرش عليها السكر. نشويها لمدة 30 دقيقة في فرن سبق تسخينه إلى درجة حرارة 180 مئوية. نضع المواد التي أصبحت مشوية في خلاط (بلندر) قوي، ونضيف برش قشرة الليمون ومرق الخضار الساخن، نخلطها لتصير معجونا ونقدمها في سلطانية عميقة. نزينها باللبن الرائب المنعش مع معجون الزيتون المتبل الحار. نصبها على الفلفل المقطع ونقدمها شوربة ساخنة لجميع الأوقات!

حملة أوليف يو

حملة أوليف يو هي برنامج ترويجي يموله الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات، يهدف إلى زيادة الوعي والطلب على زيتون المائدة الأوروبي للمهنيين والمستهلكين، كما وللمساعدة في زيادة صادرات الزيتون إلى الولايات المتحدة وكندا. حملة أوليف يو لزيتون المائدة الأوروبي تستهدف أيضا الوصول إلى الصحفيين والطهاة والخبراء في الطعام وتجار التجزئة والمستهلكين من جميع الأعمار من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الترويجية والأحداث التسويقية، والتذوق والإعلان من أجل تنوير الرأي العام بشأن هذا المنتج الغذائي الطبيعي اللذيذ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.oliveyou-eu.eu .

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