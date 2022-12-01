‫الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، GWM تقدم العديد من NEVs في تايلاند

تعرض الشركة ORA Grand Cat أكثر أناقة، و HAVAL H6 Hybrid SUV الجديدة، و TANK500 HEV على الطرق الوعرة، وبعض الموديلات الشهيرة الأخرى في تايلاند.

العرض الأول لـ ORA Grand Cat في تايلاند

هذا هو أول عرض على الإطلاق في تايلاند لـ ORA Grand Cat ، أول كوبيه كهربائية نقية متميزة من علامة ORA التجارية. يتميز تصميمها الخارجي بالفخامة والحداثة، حيث يتميز بسقف زجاجي وشبك مدخل هواء نشط وجناح خلفي كهربائي وعادم ضوضاء اصطناعية لتجارب القيادة الرياضية.

كما تأتي ORA Grand Cat مزودة بنظام الملاحة الذكي ORA Autopilot 3.0 لتقديم تجربة قيادة أكثر ذكاء. تتميز المقصورة الداخلية بشاشة تعمل باللمس متعددة الوسائط مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات قيادة مقاس 10.25 بوصة، و 11 مكبر صوت لا متناهي مع مكبر صوت مستقل، ومقاعد كهربائية للسائق والراكب مع أنظمة تدليك وتبريد، مما يوفر أقصى درجات الراحة والمتعة.

اختبر المستوى الأنيق التالي من سيارة HAVAL H6 Hybrid SUV الجديدة

تعزز GWM الإنجاز الأسطوري ل HAVAL H6 ، التي استحوذت على قيادة فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة المحلية لمدة عشرة أشهر متتالية (يناير – أكتوبر 2022)، حيث قدمت نسخة محسنة بتصميم أكثر أناقة بالإضافة إلى الراحة والملاءمة من المستوى التالي.

تتميز سيارة HAVAL H6 Hybrid SUV الجديدة بأنها رائعة، مع شبكة أمامية مصفوفة النجوم وحزم من التقنيات المتطورة الأولى في فئتها. تم بناء السيارة على منصة GWM L.E.M.O.N المعيارية الذكية، والتي يمكن تكييفها مع أنواع مختلفة من المحركات. وهي مدعومة بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر مع محرك كهربائي ونظام هجين كهربائي DHT متعدد الأوضاع.

TANK500 HEV يجلب براعة ومتعة “الحياة بلا حدود”

من خلال التلويح بمزيج من الأناقة والقوة للقيادة على العجلات الأربع، تجلب TANK500 HEV التنوع ومتعة “الحياة بلا حدود”. تم تجهيز الطراز بمزيج هجين من الطاقة من 2.0T+9HAT (2.0 لتر تربو+9 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي هيدروليكي).

يتم تشغيل هذا الطراز بواسطة أحدث نظام دفع رباعي ذكي وأنظمة مساعدة القيادة الذكية مثل TANK Turn التي يمكنها بسهولة الدوران في الزاوية في الأماكن الضيقة. أقفال تفاضلية أمامية وخلفية بالتحكم الكهربائي تساعد على نقل قوة العجلات لتجنب انزلاق العجلات، إلى جانب العديد من أوضاع القيادة على الطرق الوعرة التي يتم ضبطها تلقائيًا مع تغير سطح القيادة.

وقال إليوت تشانغ، رئيس GWM ASEAN : “منذ إطلاقنا الرسمي في تايلاند في فبراير الماضي، التزمت GWM ، بصفتها الشركة الرائدة في xEV ، باستراتيجيتنا للتميز لإنشاء منتجات وخدمات عالية الجودة وتجارب جديدة وتكنولوجيا متطورة للمستهلكين التايلانديين.”

وفي الوقت الحالي، تعمل GWM على تسريع تحولها الجديد في مجال الطاقة وستقدم المزيد من نماذج الطاقة الجديدة إلى المزيد من الأسواق، مما يوفر تجارب تنقل نظيفة وذكية للمستخدمين.