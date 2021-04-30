الرئيس شي يصرح بأن الحزب الشيوعي الصيني يفي بالتزاماته ولن يترك أي شخص ليتخلف عن الركب خلال الحد من الفقر

بكين، 30 أبريل 2021 / بي آر نيوزواير / — تقرير من سي سي تي في+:

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء بأن الشعب الصيني والحزب الشيوعي الصيني وقيادة الحزب الشيوعي الصيني قد احترموا التزامهم وسيواصلون الوفاء بها، وأنهم لن يتركوا أي شخص أو أقلية خلفهم في المعركة ضد الفقر، وسيظل ذلك قائمًا حيث شرعت الصين في رحلتها الجديدة نحو التحديث الاشتراكي.

بدأ شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جولة تفقدية في منطقة قوانغشي تشوانغ ذاتية الحكم بجنوب الصين يوم الأحد، وزار متحف الأنثروبولوجيا في قوانغشي في مدينة ناننينغ صباح الثلاثاء.

“لقد حققت قوانغشي تقدما ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم انتشال أكثر من 6.3 مليون شخص من براثن الفقر. لقد قلت هذا ذات مرة: “لا ينبغي ترك أي شخص ليتخلف عن الركب خلال معركة الأمة ضد الفقر”. ما يقوله الشعب الصيني والحزب الشيوعي الصيني وقيادة الحزب الشيوعي الصيني مهم.لن يُترك أي شخص أو مجموعة أقلية عرقية خلف الركب طوال معركة الأمة ضد الفقر.

لقد تخلص الناس بجميع المجموعات العرقية الـ 56 في الصين من الفقر. هذا هو التزامنا الرسمي. لا يمكننا التوقف.وبعد ذلك، سنواصل رحلتنا الجديدة لتحقيق الهدف المئوي الثاني.

وأضاف الرئيس شي أمام الحشد خارج المتحف “تعالوا واعملوا بجد، ودعونا نبدأ رحلة جديدة”.

الهدفان المئويان هما: إنهاء بناء دولة الازدهار الأولي من جميع النواحي عندما يحتفل الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه في عام 2021، وتحويل الصين إلى دولة اشتراكية حديثة ومزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة ثقافيًا ومتوافقة عند احتفال جمهورية الصين الشعبية بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2049.

الرابط: https://www.youtube. com/watch?v=fjyWaaWaJmo

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=fjyWaaWaJmo