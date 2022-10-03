‫الرئيس التنفيذي لشركة Bybit يدعو وول ستريت لاحتضان العملات المشفرة يجب أن تتطلع وول ستريت للتكيف مع العملات المشفرة وليس العكس

فيكتوريا، سيشيل، 03 اکتوبر 2022 – دعا Ben Zhou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bybit، أكبر 3 بورصات للعملات المشفرة في العالم حسب حركة زيارة المواقع، الأسواق التقليدية إلى تبني التغيير الذي تقوده العملات المشفرة.

وفي حديثه في قمة Pantera Blockchain آسيا هذا الأسبوع، ناقش Zhou التقارب المتزايد بين المؤسسات المالية التقليدية والعملات المشفرة. وعلق قائلاً: “البنية التحتية موجودة بالفعل وتقوم المؤسسات الكبيرة بالفعل بالاستكشاف والمشاركة على مستويات متعددة مع قادة العملات المشفرة”.

لكنه صرّح قائلاً: “يمكن لوول ستريت أن تفعل الكثير لتبني حقًا الابتكار في السوق وتظل تلعب دورًا مناسبًا.” مضيفًا أن شركات الخدمات المالية التقليدية تواجه خطر مواجهة نفس مصير نوكيا.

وأردف قائلاً، “ستكسب وول ستريت الكثير إذا احتضنت العملات المشفرة، وليس العكس.”

كان Zhou يشير إلى نهج وول ستريت التقليدي لاستيعاب الابتكار، ضمن نموذج أعمالها الذي عفا عليه الزمن منذ زمن، بسبب تضييق الخناق أمام الابتكار في ظل العمليات والقيود الداخلية.

وذكر الرئيس التنفيذي للعملات المشفرة: “هناك نموذج جديد للخدمات المالية للعالم يتطور بسرعة”. “الطاقة والابتكار والزخم كلها عوامل تتعلق بالعملات المشفرة.”

وقد استخدم مصطلح هجرة المواهب لتوضيح وجهة نظره وكيف يحتاج “وول ستريت” إلى اللحاق بسباق التشفير هذا حتى لا يخسر كبار المشاركين. وأضاف: “تنجذب الموهبة إلى العملات المشفرة من خلال بيئاتها الأسرع، وانتشارها السريع، وقدرتها المطلقة على الابتكار”.

وكان منسق الحوارات Franklin Bi قد أكد كثيرًا عندما تحدث عن كيف أنه خلال فترة وجوده في وول ستريت، سيستغرق الأمر من 2 إلى 3 سنوات لإحضار منتج جديد إلى السوق، بدلاً من 2 إلى 3 أسابيع ما تستغرقها Bybit.

وقد شارك Zhou في تأسيس Bybit في عام 2018 كبورصة لمشتقات العملات المشفرة مع حفنة من أزواج التداول. ومنذ ذلك الحين، نمت لتصبح متجرًا شاملاً لكل ما يتعلق بالعملات المشفرة مع قاعدة مستخدمين قوية قوامها 10 ملايين مستخدم. وقال إن Zhou حقق هذا، جزئيًا بسبب موقفه الإيجابي تجاه قدرة العملات المشفرة.