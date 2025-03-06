‫‫الرئيس التنفيذي لشركة إكس ترانسفير، بيل دينج، ينضم إلى ندوات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات كخدمة في قمة الويب قطر 2025

الدوحة، قطر – Media OutReach Newswire – 5 مارس 2025 – حضر مؤسس شركة إكس ترانسفير ورئيسها التنفيذي، بيل دينج، منصة الدفع التجاري عبر الحدود بين الشركات الرائدة عالميًا والأولى في الصين، بعد تلقيه دعوة من قمة الويب قطر للمشاركة كعضو في لجنة لمدة عامين متتاليين. وركز هذا الحدث التكنولوجي الشهير عالميًا، الذي أقيم في الشرق الأوسط، على موضوع “الابتكار والذكاء

الاصطناعي” واستقبل أكثر من 25,000 مشارك من 124 دولة، وشارك فيه عارضون مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا وتيك توك وهواوي.

باعتبارها رائدة عالميًا في حلول المدفوعات الرقمية عبر الحدود بين الشركات وحلول الامتثال، حظيت شركة إكس ترانسفير بالمساهمة في المناقشات جنبًا إلى جنب مع خبراء الصناعة المرموقين. وشارك بيل بأفكاره في حلقة نقاشية بعنوان “التطبيقات الفائقة ومستقبل المدفوعات الرقمية”.

خلال هذه الحلقة النقاشية، استكشف تطور المحافظ الرقمية ونظم الدفع، وخاصة مقارنة التحول الذي تقوده التكنولوجيا المالية في الصين بالاتجاهات العالمية. وسلط الضوء على الطريقة التي تستطيع من خلالها حلول الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى شركة إكس ترانسفير وأوجه التعاون بين التكنولوجيا المالية والبنوك تشكيل صناعة المدفوعات عبر الحدود، مما يجعلها أكثر كفاءة وسهلة المنال من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم.

بناءً على احتياجات العملاء، أطلقت شركة إكس ترانسفير إصدار تطبيقها العالمي العام الماضي، والذي يسمح للعملاء بإدارة وتخصيص الأموال بسهولة في أي وقت وفي أي مكان؛ مما يدعم تسجيل مستخدمي الأعمال من أكثر من 200 دولة ومنطقة والتحقق منهم وتمكينهم من إرسال الأموال أو استلامها بأكثر من 70 عملة بسرعة عالية وتكاليف منخفضة. وفي الوقت نفسه، يمكن للتطبيق ضمان الأمان والامتثال دون التعرض لخطر تجميد الحساب.

في حلقة نقاشية بعنوان “توسيع نطاق البرمجيات كخدمة في ظل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي“، سلط بيل الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والكفاءة وقابلية التوسع للشركات. وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون حاسمًا للتوسع العالمي لشركة إكس ترانسفير.

بفضل الحلول المبتكرة مثل تريدبايلوت (TradePilot)، البنية الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحكم في المخاطر التي طورتها شركة إكس ترانسفير، يمكن لشركة إكس ترانسفير تكرار نموذج أعمالها بسهولة في مناطق مختلفة. وباستخدام هذه التكنولوجيا، يمكنها أيضًا مساعدة البنوك في الكشف عن الاحتيال والامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) حتى تتمكن من تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالخدمات المالية عبر الحدود. كما أشار بيل إلى اتجاه في الصين يفيد أن الشركات غالبًا ما تبني منصات “البرمجيات كخدمة” الخاصة بها بدلاً من الاعتماد على حلول خارجية. على سبيل المثال، طورت شركة إكس ترانسفير فريقًا داخليًا، بما في ذلك مهندسو الخوارزميات، لدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها وتطبيقها، مما يسمح لها بتقديم خدمات “البرمجيات كخدمة” لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

قال بيل دينج، الرئيس التنفيذي لشركة إكس ترانسفير: “يشرفنا أن نشارك في قمة الويب قطر 2025 حيث نشارك رؤيتنا لمستقبل البنية الأساسية المالية القائمة على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وسنظل ملتزمين في شركة إكس ترانسفير بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال حلول دفع عالمية سلسة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.”