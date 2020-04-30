الرئيسة التنفيذية الجديدة لأيه أيه سي أس بي هي قائدة أكاديمية ومستشارة كبيرة في الصناعة

تامبا، فلوريدا، 30 نيسان/أبريل، 2020/ بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال AACSB International ، عن تعيين كارين أل بيك-دودلي، Caryn L. Beck-Dudley رئيسة ورئيسة تنفيذية جديدة للمؤسسة، ويبدأ سريان مفعول هذا التعيين في حزيران/يونيو 2020. أيه أيه سي أس بي هي أكبر تحالف عالمي لتعليم إدارة الأعمال وتحتفل بأكثر من 100 عام من التميز في قطاع التعليم العالي. وتوفر المؤسسة ضمان الجودة، معلومات تعليم إدارة الأعمال، وخدمات التعليم والتنمية لكليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وإذ هي رائدة أكاديمية وأستاذة إدارة ومحامٍية، بيك دودلي تشغل حاليًا منصب عميد كلية ليفي لإدارة الأعمال في جامعة سانتا كلارا، وهو المنصب الذي تشغله منذ العام 2015. وقبل هذا المنصب، عملت دودلي عميدة لكلية الأعمال في جامعة ولاية فلوريدا وكلية جون إم هانتسمان للأعمال في جامعة يوتا الولائية.

وكانت بيك دودلي متطوعة مكرسة فيمؤسسة أيه أيه سي أس بي، بما في ذلك دورها الحالي كرئيسة سابقة مباشرة لمجلس إدارةأيه أيه سي أس بي، وعضو سابق في الاعتماد وعضو في اللجنة الخاصة ورئيس، ومتحدثة باسم المؤسسة، وداعية لإقامة العلاقات. وتقديراً لقيادتها في تمهيد الطريق، مُنحتبيك دودليمؤخرًا recently awarded جائزةبات فلين المميزة للمرأة في تعليم إدارة الأعمال من قبل مجموعة الإداريات النساء في تعليم الإدارة التابعة لـأيه أيه سي أس بي. وستكون أول امرأة تعمل رئيسة تنفيذية لـ أيه أيه سي أس بي.

وقالت بيك دودلي: “إنه لشرف عظيم الانضمام إلىأيه أيه سي أس بي فيما نضاعف من تأثير تعليم إدارة الأعمال. تربط شبكةأيه أيه سي أس بيالواسعة بين البحث المبتكر في إدارة الأعمال والتعليم الإداري مع رؤية الصناعة والشراكات لخلق تأثير مجتمعي إيجابي. ويشرفني أن أخدمأيه أيه سي أس بيوأعضاءها في تقديم تعليم عالي الجودة ومهارات القوى العاملة على نطاق عالمي.”

بالإضافة إلى تدريس قانون الأعمال، وقانون العمل، وأخلاقيات العمل، قدمت بيك دودليلجماهير كبيرة وصغيرة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات القيادية والقانونية والأخلاقية. تم نشر عملها في العديد من المجلات بما في ذلك مجلة قانون الأعمال الأميركية حيث عملت في هيئة التحرير. وهي تتفاعل بشكل متكرر مع قادة شركات وادي السليكون، وإعادة تصور كيف يمكن للتعليم العالي أن يخدم احتياجات القوى العاملة في المستقبل.

وقال جون أيه إليوت، رئيس مجلس إدارةأيه أيه سي أس بيوالرئيس المؤقت لجامعة كونيتيكت: “كارين مفكرة استراتيجية معروفة وقائدة حاسمة وصوت مؤثر في تعليم إدارة الأعمال. أنا واثق من أنها سترفع الدور الحاسم لـأيه أيه سي أس بيوتعليم الأعمال في إعداد الجيل القادم من القادة العظماء.”

حصلت بيك-دودلي على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، بامتياز مع مرتبة الشرف، من جامعة ولاية يوتا وشهادة القانون من كلية القانون في جامعة أيداهو. وهي تخلف توم روبنسون، الذي عمل كرئيس ومدير تنفيذي لـ أيه أيه سي أس بي منذ العام 2015 وأعلن اعتزاله في أيلول/سبتمبر 2019.

نبذة حول أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال

إذ تأسست في العام 1916، أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال هي أكبر تحالف في العالم لتعليم إدارة الأعمال، يربط المعلمين، والطلبة ومؤسسات الأعمال، لتحقيق هدف إنتاج الجيل القادم من القادة العظام. وإذ تحتفظ بحضور لها في أكثر من 100 دولة ومنطقة، تعزز أيه أيه سي أس المشاركة وتسريع الابتكار وتعظيم الأثر في تعليم إدارة الأعمال. تعلم عن كيفية قيام أي أيه سي أس بي بتحويل تعليم إدارة الأعمال لمجتمع أفضل على: aacsb.edu