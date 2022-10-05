‫الذكاء الاصطناعي والمدن: UN-Habitat وMila يطلقان كتابًا أبيض تعاونيًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات المحتملة لها لدعم تنمية المدن والمستوطنات المستدامة التي تركز على الناس

تورونتو، 5 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت UN-Habitat ، منظمة الأمم المتحدة التي تعمل من أجل التحضر المستدام في أكثر من 90 بلدًا، و Mila ، أكبر مركز أكاديمي لأبحاث التعلم العميق في العالم، عن إطلاق كتابهما الأبيض التعاوني الذي يقدم رؤى وتوصيات حول كيفية تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي ( AI ) لدعم تطوير مدن ومستوطنات بشرية مستدامة اجتماعيًا وبيئيًا.

ويهدف الكتاب الأبيض إلى دعم كل من المديرين والممارسين في المناطق الحضرية، وهو جزء من استراتيجية UN-Habitat لتعزيز نهج يركز على الناس للتحول الرقمي، ويحدد القيمة المضافة الحالية والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في المدن، ويقدم مجموعة من التوصيات العملية لتحسين الطريقة التي تستخدم بها الذكاء الاصطناعي وتعزيز المدن المستدامة والمجتمعات الشاملة للجميع.

وتغطي الوثيقة التطبيقات الحضرية الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من القطاعات (الطاقة، والتنقل، والسلامة العامة، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك)، وتغطي مواضيع مهمة بما في ذلك عمليات الترحيل والمخاطر الذكاء الاصطناعي، والنهج والتطبيقات المحددة الذكاء الاصطناعي الحضرية في الإدارة الحضرية.

سيتم الكشف عن الورقة خلال حلقة نقاش في منتدى الاقتصاد الحضري لعام 2022 ( UEF ) في تورونتو.

“الذكاء الاصطناعي، مثل أي تقنية أخرى، يمكن أن تكون قوة توسع أو تقلل من الفجوات الاجتماعية اعتمادًا على كيفية تطبيقها. وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية عن استخدام الحلول الذكاء الاصطناعي ودمجها بشكل مناسب وضمان عدم وجود عواقب غير مقصودة”.

الهدف من الكتاب الأبيض هو تزويد السلطات المحلية بالتوجيه اللازم الذي تحتاجه لتقييم إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز المجتمعات المحلية المستدامة. تتخذ السلطات المحلية بانتظام قرارات بشأن الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على حياة الناس، وتحتاج إلى الأدوات اللازمة لتقييم أين ولمن يحقق الذكاء الاصطناعي قيمة مضافة وما إذا كان مناسبًا في سياق معين. وتعمل الورقة كمورد معرفي للمساعدة في توجيه عملية صنع القرار فيما يتعلق بالمشاركة الإيجابية في الذكاء الاصطناعي واستخدامها من أجل المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الذكية التي تركز على الناس.

“مثل أي فرصة تحويلية أخرى، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في البيئات الحضرية يأتي مع تحديات ومخاطر يجب أخذها ومعالجتها على محمل الجد من أجل الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمعات”، كما تقول فاليري بيزانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Mila. “يمكن أن يكون هذا الكتاب الأبيض أداة مفيدة للغاية للسلطات المحلية التي، مثل UN-Habitat و Mila ، ملتزمة بالتنمية المسؤولة للذكاء الاصطناعي.”

تفضل بزيارة https://unhabitat.org/ للوصول إلى الكتاب الأبيض بالكامل.

المؤلفين الرئيسيين للكتاب الأبيض:

· جان لويس دينيس, أستاذ متفرغ (UdeM)

· غولنوش فارنادي ، أستاذ مساعد ( (HEC Montréal ، عضو أكاديمي أساسي ( (Mila ، كندا CIFAR كرسي الذكاء الاصطناعي

· شاز جيمسون ، طالب دكتوراه (معهد تيلبورغ للقانون والتكنولوجيا، UdeM ، Mila )

· شين كوسيكي ، أستاذ مساعد ( (UdeM ، مدير (كرسي اليونسكو للمناظر الطبيعية الحضرية)

· كاثرين ريجيس , أستاذ متفرغ ( (UdeM , عضو أكاديمي مشارك ( (Mila

· دافيلد رولنيك ، أستاذ مساعد (جامعة ماكجيل)، عضو أكاديمي أساسي ( (Mila ، كندا CIFAR كرسي الذكاء الاصطناعي

مزيد من التفاصيل حول حدث الإطلاق:

· الفعالية حلقة نقاش حول إطلاق “الذكاء الاصطناعي والمدن: تطبيقات المخاطر والحوكمة” تقرير صادر عن UN-Habitat و Mila في منتدى الاقتصاد الحضري الرابع ( UEF4 ) حول التمويل الحضري المستدام. سيبدأ UEF4 بالجلسة الافتتاحية يوم الاثنين 3 أكتوبر في الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

· الموقع: تورونتو، كندا الجناح الحضري العالمي ( WUP ) في ريجنت بارك بدعم من Daniels و virtually . رابط التسجيل المجاني : https://www.eventbrite.ca/e/ uef4-tickets-344374632797? discount=COMPLIMENTARY100

· وقت الإطلاق: الثلاثاء، ٤ أكتوبر ٢٠٢٢ الساعة ٤:٤٥ م (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

· المتحدثون:

o آنا جان (مديرة الجلسة)، مدير السياسات العامة والتعلم، الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية ( Mila )

o غولنوش فارنادي ، أستاذ مساعد ( (HEC Montréal ، عضو أكاديمي أساسي ( (Mila ، كندا CIFAR كرسي الذكاء الاصطناعي

o شاز جيمسون ، طالب دكتوراه (معهد تيلبورغ للقانون والتكنولوجيا، UdeM ، Mila )

o دافيلد رولنيك ، أستاذ مساعد (جامعة ماكجيل)، عضو أكاديمي أساسي ( (Mila ، كندا CIFAR كرسي الذكاء الاصطناعي

· مزيد من المعلومات حول UEF4 : https://www.ueforum.org/uef4

نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

UN-Habitat هو برنامج الأمم المتحدة الذي يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل. وتتمثل مهمتها في تعزيز التنمية المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا للمستوطنات البشرية وتحقيق السكن اللائق للجميع. وهي تعمل في أكثر من 90 بلدًا لتعزيز التغيير التحويلي في المدن والمستوطنات البشرية من خلال المعرفة والمشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية والعمل التعاوني. وهي تعمل مع الشركاء لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة مع تعزيز التحضر كقوة تحويلية إيجابية للناس والمجتمعات، والحد من عدم المساواة والتمييز والفقر. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مستقبل حضري أفضل | UN-Habitat (unhabitat.org)

نبذة عن Mila

أسسها البروفيسور يوشوا بينجيو من جامعة مونتريال، Mila هو معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي الذي يجمع أكثر من 1000 باحث متخصص في التعلم الآلي. مقرها في مونتريال، تتمثل مهمة Mila في أن تكون مركزًا عالميا للتقدم العلمي الذي يلهم الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع. Mila هي منظمة غير ربحية معترف بها في جميع أنحاء العالم لمساهماتها الكبيرة في مجال التعلم العميق، لا سيما في نمذجة اللغات والترجمة الآلية والتعرف على الأشياء والنماذج التوليدية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة mila.quebec

للتواصل: كاترينا بيزغاتشينا (UN-Habitat) ، ekaterina.bezgachina@un.org ؛ إريك آخ (العلاقات العامة الوطنية لـ (Mila ، eaach@national.ca