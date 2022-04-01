الدولة الأكثر تعافيًا في صناعة السفر في العالم: الإمارات العربية المتحدة

بلغ الانتعاش في صناعة السفر في الإمارات العربية المتحدة 110% من جائحة كوفيد-19، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى برنامج التطعيم الناجح في البلاد، وسطوع الشمس المضمون تقريبًا لقضاء العطلات، وتقويم الأحداث الحكومي المثير للإعجاب الذي يتضمن إكسبو، وكأس دبي العالمي، و الكثير من الأحداث

· استعادت صناعة السفر العالمية أكثر من ثلثي نشاطها الإجمالي (67%) مقارنةً بعام 2019، بزيادة بلغت 14% عن مستوى التعافي في نهاية عام 2021.

· تعافت دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 110% من مستوياتها في عام 2019، مما يجعلها الدولة الأكثر تعافيًا على مستوى العالم.

· على وجه التحديد، تعافت دبي بنسبة 114%، مما يجعلها ثاني أكثر المدن تعافيًا في الشرق الأوسط وخامس أكثر المدن تعافيًا على مستوى العالم.

· تتفوق دبي حاليًا على لندن باعتبارها الوجهة العالمية الأولى لسفر الأعمال، حيث يشكل المسافرون من رجال الأعمال ما يقرب من ثلث جميع الحجوزات لعام 2022 إلى دبي (29%).

لانجلي، إنجلترا، 6 أبريل 2022 / PRNewswire / — ترافل بورت ، شركة تقنية عالمية تدير حجوزات السفر لمئات شركات الطيران وآلاف الفنادق في جميع أنحاء العالم، أصدرت اليوم بيانات الاتجاهات الواردة أدناه التي تسلط الضوء على أن الإمارات العربية المتحدة قد تعافت بنسبة 110% من مستوياتها في عام 2019، بناءً على وجهة السفر المقصودة. وهذا يجعل الإمارات العربية المتحدة حاليًا أكثر الدول تعافيًا على مستوى العالم. تساهم دبي في التعافي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعافت حاليًا بنسبة 114% من مستوياتها في عام 2019. وهذا يجعلها ثاني أكثر المدن تعافيًا في الشرق الأوسط وخامس أكثر المدن تعافيًا على مستوى العالم. كما تم تصنيف دبي حاليًا بأنها الوجهة العالمية الأولى للمسافرين من الشركات، والذين يشكلون حاليًا ما يقرب من ثلث (29%) جميع حجوزات المدينة لعام 2022.

تحديث التعافي العالمي

· حتى الآن، استعادت صناعة السفر العالمية أكثر من ثلثي (67%) من إجمالي نشاطها، وهو نمو بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 وحده.

· تعد الإمارات العربية المتحدة حاليًا أكثر دول العالم تعافيًا بنسبة تعافي بلغت 110%.

· دبي (114%) هي ثاني أكثر المدن تعافيًا في الشرق الأوسط ، بعد الرياض، المملكة العربية السعودية (115%).

· كما تحتل دبي المرتبة الخامسة بين أكثر المدن تعافيًا في العالم:

· 1. بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان (136%)

· 2. مونتيغو باي، جامايكا (132%)

· 3. كانكون، المكسيك (124%).

· 4. الرياض، المملكة العربية السعودية (115%)

· 5. دبي، الامارات العربية المتحدة (114%)

اتجاهات السفر في الإمارات العربية المتحدة

· الدول التسع الأولى التي تسافر إلى الإمارات العربية المتحدة هي:

· 1. المملكة المتحدة

· 2. بنجلاديش

· 3. الهند

· 4. باكستان

· 5. ألمانيا

· 6. المملكة العربية السعودية

· 7. فرنسا

· 8. الولايات المتحدة

· 9. إيطاليا

· الوجهات الدولية التسع الأولى للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة هي:

· 1. الهند

· 2. باكستان

· 3. الفلبين

· 4. المملكة العربية السعودية

· 5. بنجلاديش

· 6. الصين

· 7. مصر

· 8. تركيا

· 9. المملكة المتحدة

· يعود مسافرو الشركات بأعداد كبيرة إلى دبي، ويشكلون ما يقرب من ثلث (29%) جميع الحجوزات لعام 2022 حتى الآن.

· دبي هي الوجهة الأولى لسفر الأعمال في العالم ، وتتفوق حاليًا على لندن التي احتلت المرتبة الأولى في مجال سفر الشركات في عام 2019.

· قد تكون جاذبية دبي لسفر الشركات نتيجة لفعاليات الوجهات الناجحة مثل إكسبو 2020 دبي وكأس دبي العالمي، بالإضافة إلى كون الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر تلقيحًا على مستوى العالم * .

· الدول التسع الأولى المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لسفر الأعمال هي:

· 1. الهند

· 2. باكستان

· 3. بنجلاديش

· 4. المملكة العربية السعودية

· 5. المملكة المتحدة

· 6. سيريلانكا

· 7. مصر

· 8. الولايات المتحدة

· 9. ألمانيا

لمزيد من بيانات الاتجاهات أو رؤى السفر، يُرجى الاتصال بفريق العلاقات العامة في ترافل بورت على press@travelport.com .

نبذة عن ترافل بورت ترافل بورت هي شركة تكنولوجيا عالمية والتي تقوم بإدارة الحجوزات لمئات الآلاف من مقدمي خدمات السفر في جميع أنحاء العالم. يتم ربط مشتري وبائعي الرحلات بواسطة سوق الجيل التالي للشركة، ترافل بورت+، والذي يبسّط كيفية اتصال العلامات التجارية، ويعمل على تطوير كيفية بيع الرحلات، ويساعد البيع بالتجزئة الرقمي الحديث. يقع المقر الرئيسي لشركة ترافل بورت في لندن بالمملكة المتحدة وتعمل في أكثر من 180 دولة حول العالم، وتركّز على تعزيز الابتكار الذي يبسّط النظام البيئي المعقد للسفر.