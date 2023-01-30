‫الجمع بين ابتكارات الخيال العلمي والصناعات الثقيلة، في شكل المعدات الآلية لشركة XCMG الرائدة، لتبرز في فيلم الخيال العلمي الرائع”The Wandering Earth II” (الأرض الشاردة II)

XUZHOU ، الصين، 29 يناير 2023 / PRNewswire / — اندماج غير مسبوق لمغامرات الخيال العلمي والصناعات الثقيلة المبتكرة، في شكل أسطول رائد من آلات شركة XCMG المخصصة (“ XCMG” ، SHE: 000425 ) تبرز في فيلم الخيال العلمي الصيني الرائع “ The Wandering Earth II ” للمخرج Frant Gwo ، والذي عُرِض في دور السينما في يوم رأس السنة الصينية، وسيُعرض في عدد من البلدان والمناطق بما في ذلك أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من البلدان الأخرى بدءًا من اليوم.

من “مصعد الفضاء” الذي يصعد من الأرض إلى السماء إلى “القتال الجوي” المثير، تنتقل معدات وآلات شركة XCMG من وراء الكواليس إلى خشبة المسرح في المرحلة التمهيدية لفيلم The Wandering Earth الذي أنتج في عام 2019، والذي أصبح واحدًا من الأفلام غير الإنجليزية التي حققت أعلى الإيرادات. من خلال الاستفادة من مجموعة منتجاتها الشاملة وحلولها المتخصصة في الرفع، جرف التربة، والطرق، والأعمال الجوية، والصرف الصحي، والسلامة والإنقاذ في حالات الطوارئ، قدمت شركة XCMG مجموعة واسعة من المعدات الآلية التشغيلية والقابلة للتحويل لحكومة الأرض المتحدة ( UEG ) في الفيلم.

“بصفتنا الشركة الرائدة في مجال التصميم الصناعي في الصين، توصلنا إلى العديد من مقترحات تصميم المنتجات في غضون يومين بعد استلام المهمة واخترنا أفضل حل مع المخرجين. وكما ستشاهدون في الفيلم، حققنا نتائج مثالية. وقال تشانغ هان، المصمم الصناعي لدى شركة XCMG ، إن هذه القطع المبهرة من “معدات المستقبل” لم تكن مخصصة للعرض السينمائي فحسب، بل كانت مستوحاة من منتجاتنا الواقعية التي تدخل إلى آفاقِ جديدة كل يوم.

شركة XCMG قدّمت 61 وحدة من المعدات من 42 طرازًا، وأكثر من 400 مجموعة من قطع الغيار ودعائم ورش العمل و 61 مجموعة من النماذج ثلاثية الأبعاد على مدار فترة إنتاج الفيلم، بدءًا من تحديد المواعيد، والطلاء، وعمل الموظفين على المعدات، والخدمات اللوجستية، وصولا إلى التنفيذ في الموقع و أكثر من ذلك. شارك ما إجماله 319 من موظفي شركة XCMG في المشروع.

واحدة من أكثر المعدات التي كانت مطلوبة كثيرًا في الفيلم، الحفارة السائرة ET120 ، والمعروفة أيضًا باسم “السرعوف الفولاذي” وهي مصممة للإنقاذ في حالات الطوارئ في بيئات التضاريس الصعبة والمواقع المنكوبة ، يمكن لآلة ET120 “السير” على قمم الجبال،والأراضي المحرجة، والوديان، والمستنقعات وجبال الألب كما لو كانت على أرض آمنة راسخة، بالإضافها إلى كونها مجهزة لتثبيت أدوات مختلفة لأداء مهام مختلفة مثل أعمال التنقيب والرفع وقطع الأشجار وإطفاء الحرائق والتحطيم والشد والحفر على ارتفاعات تصل إلى 4500 متر وفي درجات حرارة تقل عن 40 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، يضمّ الفيلم العشرات من التقنيات المبتكرة التي طورتها شركة XCMG لاستخدامات الظروف القاسية، وأكثر من ثلث المعدات الموجودة في الفيلم ذاتية القيادة وتعتمد على نماذج طاقة جديدة، بما في ذلك AGV .

ومن جانبه علق جو قائلا: “السرعوف الفولاذي” في الفيلم يُعتبر بمثابة ” محول” للحياة الحقيقية، وكما ستشاهدون في الفيلم، فإن شركة XCMG تجلب الخيال العلمي إلى الواقع من خلال عجائب الهندسة الصناعية التي ابتكرناها، لذلك أنا فخور جدًا بما قدّمناه.

بدءًا من إدخال تقنيات المنتجات من الخارج إلى احتراف التقنيات الأساسية ذات الأهمية المتقدمة، قامت شركة XCMG بأحدث الأبحاث وعمليات التطوير من خلال التعاون العالمي لتصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات صناعات التشييد في العالم.