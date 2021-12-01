الجامعة التكنولوجية الماليزية ترعى روّاد الأعمال التكنولوجية عبر نظام تسويق بيئي إستراتيجي

جوهور بارو، ماليزيا، 29 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أنشأت الجامعة التكنولوجية الماليزية (UTM) 45 شركة تكنولوجية منبثقة، وذلك اتساقًا مع شعارها «الابتكار وريادة الأعمال والعالمية». وتوفر الجامعة الدعم اللازم لأقسام البحث والتطوير التابعة لها (مثل أقسام المواد الجديدة، واستدامة الموارد، والحلول الهندسية المبتكرة، والصحة والعافية، والمجتمعات الرقمية الذكية) بهدف إنشاء المزيد من الشركات المنبثقة ورعايتها في المستقبل.

وقد حققت بعض الشركات البحثية المنبثقة من جامعة UTM إيرادات سنوية تُقدّر بالملايين، كما حققت عوائد مرتفعة للجامعة؛ ومن بين هذه الشركات: Gates IT Solutions Sdn. Bhd.، وDF Automation Sdn. Bhd.، وBiopro Cosmeceutical Sdn. Bhd..

ومنذ اعتمادها رسميًا كجامعة بحثية في عام 2010؛ عملت UTM على تسخير جهودها في مجال البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات السوقية والمجتمعية؛ فبدأت تنفيذ أنشطة مركّزة للتسويق لأعمال البحث والتطوير الخاصّة بها من خلال تطوير نظام تسويق بيئي إستراتيجي يركّز على رعاية الباحثين والطلاب عبر مجموعة متنوّعة من البرامج.

دور مركز التبادل التكنولوجي

وفي إطار دعمها لجهود البحث والتطوير، أنشأت الجامعة مركز الابتكار والتسويق (ICC)، وهو مركز معني بنقل التكنولوجيا ويهدف إلى مساعدة الباحثين والطلاب على تسويق منتجاتهم البحثية وتأسيس شركات منبثقة وناشئة عبر برنامج إستراتيجي يتألف من ثلاث مراحل. وقد تمكّن مركز ICC -من خلال تعاونه مع مركز ابتكار الطلاب وريادة الأعمال التكنولوجية، ومركز UTM المهني، ونوادي ريادة الأعمال الطلابية- من تطوير هذا البرنامج الإستراتيجي بمراحله الثلاثة: “مرحلة المبتدئين” و”مرحلة المؤهلين” و”مرحلة المتقدّمين”. يتم تزويد المشاركين في هذا البرنامج بالأدوات والمعرفة الفنّية اللازمة ليتمكّنوا من ريادة الأعمال التكنولوجية؛ وذلك عبر عمليات التبادل المعرفي، وتوفير المرافق والتمويل اللازم، وإقامة علاقات مع الجهات الفاعلة في القطاع التكنولوجي.

مرحلة المبتدئين

خلال هذه المرحلة الأولية، يتم إرشاد الباحثين والطلاب عبر رحلة تبدأ من توليد الأفكار وإنشاء النماذج الأولية لمشروعاتهم مرورًا بتنفيذ التجارب وعمليات إثبات المفاهيم وانتهاءً بحصول ابتكاراتهم على حقوق حماية الملكية الفكرية. لتوليد أفكار مبتكرة، ينبغي للباحثين والطلاب العمل على مشروعات قابلة للتطوير؛ لذا، تُصمّم مشروعات التخرّج بحيث تكون ملائمة لهذا الغرض، كما تسهم مسابقات الأفكار التجارية وفعاليات المبرمجين (الهاكاثون) في إثراء وتعزيز هذه المشروعات بدرجة كبيرة.

مرحلتا المؤهلين والمتقدّمين

خلال هاتين المرحلتين، يتم تسريع عملية التسويق. لذا أنتجت UTM برنامجًا فريدًا لرعاية البحوث أطلقت عليه اسم «ICCubeX» بغرض دعم الباحثين في تطوير ابتكاراتهم وتنفيذها وتسويقها.

ويتألف ICCubeX من برنامج إرشادي يضم مجموعات عديدة من روّاد الأعمال التكنولوجية والباحثين، وبرنامج تكافلي لطلاب الدراسات العليا والطلاب الجامعيين، وهذا الأخير يركّز على دمج التكنولوجيات المحتملة التي تعمل الجامعات ومراكز البحوث على تطويرها.

علاوة على ذلك، تُموّل الابتكارات من صندوق تطوير النماذج الأولية وصندوق تنفيذ التكنولوجيا وصندوق تسويق المنتجات؛ وذلك شريطة اجتيازها تقييمات دقيقة في مرحلة الفرز.

وخلال هاتين المرحلتين النهائيتين، توفر جامعة UTM للشركات المنبثقة والناشئة احتياجاتها من المرافق (كالمكاتب والمختبرات ومساحات التصنيع وغير ذلك) في متنزه الابتكار التكنولوجي (Technovation Park) التابع للجامعة؛ وهو ما يعكس التزام الجامعة بالدعم الشامل للباحثين والطلاب.

تعزيز التعاون بين الباحثين والطلاب

ستضيف الجامعة قيمة مضافة إلى نظام تسويقها البيئي من خلال تعزيز التعاون المباشر بين الباحثين والطلاب عبر منصتها الإستراتيجية للشركات الناشئة؛ وذلك وفقًا لما ذكرته الأستاذة المشاركة الدكتورة نور أزوراتي صالح، رئيسة مركز ICC التابع لجامعة UTM.

وقالت الدكتورة أزوراتي: «إنّ جامعة UTM تسعى إلى دعم ورعاية طلابها الجامعيين وطلاب الدراسات العليا بها بشكل أفضل عن طريق التوجيه والتفاعل المباشر مع الباحثين المشاركين في البرامج والأنشطة التي يتضمّنها نظامنا التسويقي البيئي.»

وأضافت د. أزوراتي «إنّ هذه المبادرة ستساعد على إنشاء الطلاب للمزيد من الشركات التكنولوجية الناشئة والشركات المنبثقة المتميّزة؛ وهو ما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدّلات توظيف خريجي الجامعة في المستقبل.»

لا تقتصر جهود جامعة UTM -من خلال نظامها التسويقي البيئي- على دعم روّاد الأعمال، لكنّها تدعم أيضًا التكنولوجيا والابتكارات التي يمكن أن تزيد من تكوين الثروات ورفاهية المجتمعات.

عن الجامعة التكنولوجية الماليزية ( UTM )

جامعة UTM هي جامعة بحثية رائدة تهدف إلى تخريج أجيال من روّاد الأعمال والمبتكرين في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، وتقع مقرّاتها في كوالالمبور وجوهور بارو وباغو في ماليزيا. وتشتهر الجامعة بتقدّمها في المعارف والخبرات الهندسية والتكنولوجية. تعمل جامعة UTM وفقًا لمجموعة من المبادئ الأساسية وهي النزاهة والتعاون والتميّز والاستدامة، وتتقيّد ممارسات مجتمع UTM بهذه القيم؛ وتُعدّ هذه القيم جزءًا لا يتجزأ من توجهاتها الإستراتيجية التي تدفع الجامعة نحو التميّز. لمزيد من المعلومات عن مركز ICC وجامعة UTM، يُرجى زيارة https://icc.utm.my و utm .my .

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