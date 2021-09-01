التلفزيون الصيني المركزي: الرئيس شي يناشد باحترام المعلمين وتقدير التعليم

Posted on 12 hours ago by tngadmin

بكين، 13 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضرورة احترام المجتمع الصيني للمعلمين وتقدير التعليم.

يحظى المعلمون باهتمام بالغ من قِبَل الرئيس الصيني.

في زياراته للمدارس والجامعات فيa السنوات الأخيرة، رحب الرئيس شي بالعديد من المعلمين وأقر بإسهامهم في التنمية الاجتماعية الصينية.

في عام 2016، تفضل فخامة الرئيس بزيارة مدرسة بكين بايي (Beijing Bayi) هذه المدرسة التي كان قد أمضى فيها مرحلته الدراسية الابتدائية والإعدادية وعبر خلال الزيارة عن تقديره للمعلمين في البلاد على اجتهادهم والتزامهم.

كما صرح فخامته قبل سنوات أثناء زيارته لمدرسة بكين بايي، حيث التي أمضى فيها سنوات دراسته الابتدائية والإعدادية، قائلًا: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأقصى التحيات والابتهاج إلى جميع المعلمين والعاملين في مجال التعليم في جميع أنحاء البلاد”.

أجرى الرئيس شي محادثات مع العديد من المعلمين المتقاعدين في المدرسة الذين شهدوا تطوره خلال فترة وجوده كطالب.

زار شي جامعة بكين في مايو 2018 ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لبناء جامعات البلاد في مؤسسات عالمية ذات خصائص صينية.

عند كان الرئيس شي على رأس ندوة في بكين لمعلمي النظرية الأيديولوجية والسياسية في مارس 2019، شدد فخامته على الجهود المبذولة لتنفيذ سياسة الحزب التعليمية وتعزيز الفضيلة من خلال التعليم مع التفكير في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد.

وخلال تفقده لجامعة تسينغهوا في أبريل، تحدث الرئيس شي إلى طلاب الجامعة وشجع الشباب الصيني على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والسعي من أجل تجديد الشباب الوطني.

كما وجه الرئيس شي الشكر إلى الباحثين والمعلمين على مساهماتهم الأكاديمية وشجع أعضاء هيئة التدريس الشباب على مواصلة تحقيق اختراقات في مجالات دراستهم.

 الرابط:https://youtu.be/bjrsjGt0Cb0

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=bjrsjGt0Cb0

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