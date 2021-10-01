التلفزيون الصيني المركزي: إنطلاق المبادرة المشتركة للمذيعين بشأن حماية التنوع البيولوجي

بكين،, 16 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/–مع عقد الاجتماع ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في كونمينج في الفترة بين 11 إلى 15 أكتوبر، أعلنت كلًا من الإدارة الوطنية للإذاعة والتليفزيون الصيني، واتحاد البث لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، واتحاد البث للدول العربية، والاتحاد الإفريقي للبث، والاتحاد الأوروبي للبث متضامنين عن إطلاق المبادرة المشتركة بشأن حماية التنوع البيولجي في 15 أكتوبر.

تدعو المبادرة المشتركة المذيعين العالميين والامحترفين في وسائل الإعلام الإلكترونية إلى الوفاء بالتزاماتهم بشأن حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون الدولي في التقارير الإخبارية، وإنتاج البرامج، والتبادلات المشتركة لتقديم مساهمة إيجابية في النهوض بالحضارة البيئية، وبناء مستقبل مشترك لجميع الكائنات الحية على الأرض.

حضر منج دونج نائب وزير الإدارة الوطنية للإذاعة والتليفزيون، ولي مالن نائب حاكم مقاطعة يونان، وتحدثا عن إطلاق المبادرة، وقدم كلا من ميليسا فيلمنج وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ورؤساء الاتحاد الأسيوي للبث، والاتحاد العربي للبث، والاتحاد الأوروبي للبث ملاحظات بالفيديو من خلال الحدث.

فيما يلي النقاط الرئيسية للمبادرة:

جميع الأطراف:

نلاحظ تماما مرور التنوع البيولوجي بأزمة غير مسبوقة، ونتفق جميعًا على أن الجنس البشري والطبيعة يشكلان مجتمعا يحمل مستقبل مشترك/ وندرك جيدًا أن الوسائط التكنولوجية تتحمل مسؤوليات اجتماعية لازمة للنهوض بالحضارة البيئية وحماية التنوع التكنولوجي.

التمسك بروح إعلان كونمينج، ترغب جميع الأطراف في الدعوة إلى إجراءات مشتركة على النجو التالي:

1. نشر وثائق الأمم المتحدة، وإعداد تقرير بشأن أنشظة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

2. إنتاج وبث المزيد من المواد السمعية والبصرية التي تتميز بالتنوع البيولجي، والحماية البيئية لزيادة وعي الجمهور.

3. تعزيز التعاون الدولي في الإنتاج المشترك ، والمقابلات المشتركة، وتبادل المحتوى، والزيارات المتبادلة.

4. النظر في التعاون مع المعنيين من القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعاون البيولوجي.

5. تعزيز المعرفة وتنظيم دورات تدريبية وندوات حول التنوع البيولوجي للمحترفين في الوسائط الإعلامية الإلكترونية.

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1661165/Joint_ Initiative_Protection_ Biodiversity_Launched.jpg