‫التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل: هل يمكن للتكنولوجيا حماية بيتنا؟

شنتشن، الصين, 28 مايو 2022/PRNewswire/ — في 6 يونيو، تستضيف هواوي قمة التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل لعام 2022 بدعم من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

مع غازات الاحتباس الحراري التي تخنق الأرض وما يصل إلى مليون من الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض ، يأتي يوم البيئة العالمي 2022 في وقت يواجه فيه كوكبنا تحديات غير مسبوقة.

إن النمو السكاني العالمي يتطلب المزيد من الطاقة أكثر من أي وقت مضى، حيث يقفز متوسط استهلاك الطاقة بنسبة 1% إلى 2% سنوياً . وتزايد اعتماد التكنولوجيا عامل مساهم في تنامي بصمة الكربون لدى البشرية. على سبيل المثال، في عام 2020، كانت الهواتف الذكية مسؤولة عن 1% من انبعاثات الكربون العالمية، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 3.5% خلال عقد من الزمان . وبالمثل، من المتوقع أن تزيد حركة المرور على شبكات الاتصالات خمسة أضعاف من عام 2018 إلى عام 2024، مع توقع أن يولد كل شخص في العالم بيانات تعادل 6700 عملية تحميل صور يوميًا.

إذن، هل تساعد التكنولوجيا الكوكب أم تؤذيه؟ هل يمكننا قلب التيار ضد التهديدات البيئية باستخدام التكنولوجيا؟

وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية للمضي قدما في إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والتنمية الخضراء في قطاع التكنولوجيا ونقل الابتكارات التي نقوم بها إلى الصناعات الأخرى. من شبكات الاتصالات الخضراء إلى مراكز البيانات الخضراء، يمكن للابتكارات الخضراء أن تحدث فرقًا محوريًا في البصمة الكربونية العالمية التي أنشأتها الشركات. من خلال تبني التقنيات الرقمية، نتوقع أن تتمكن الصناعات من خفض استهلاكها من الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030، وهو تعويض للكربون سيكون أكبر بعشرة أضعاف من الطاقة التي يستخدمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسه.

ومع ذلك، فإن زيادة استهلاك الطاقة ليست التهديد الوحيد الذي يواجهه كوكبنا. تتناقص قدرة الغابات المطيرة في العالم على إزالة الكربون من الغلاف الجوي بنفس السرعة التي يختفي بها الغطاء الحرجي، مما يقلل من بالوعات الكربون ويخلق تأثير الدومينو على الموئل وفقدان التنوع البيولوجي.

وبالنسبة لحفظ الطبيعة، يجب أن نضع حلولا يمكنها أن تفهم النظم الإيكولوجية في العالم وأن تشكل الأساس لتدابير حماية فعالة. مع شركائنا، بما في ذلك الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( IUCN ) واتصال الغابات المطيرة، قمنا بتطوير حلول في إطار مبادرات Tech 4 Natural و TECH 4 ALL لجعل هذا ممكنًا في النظم البيئية في جميع أنحاء العالم، من الغابات المطيرة والجبال والهضاب إلى الأراضي الرطبة والأنهار والمحيطات.

تساعد تقنية كاميرا الأشعة تحت الحمراء التي تم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي السحابي، على سبيل المثال، في تتبع ومراقبة الأنواع القريبة من الانقراض، بما في ذلك ثعلب داروين وغيبون هاينان.

وتمكن تكنولوجيات مماثلة من استعادة نظام الشعاب المرجانية في المحيط الهندي وتعمل على منع الأنواع الغازية من تدمير تجمعات سمك السلمون البري في المحيط الأطلسي في أوروبا. يمكن لحلول الصوت التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المنتشرة في مظلات الأشجار اكتشاف أصوات المناشير والشاحنات المرتبطة بقطع الأشجار غير القانوني في الغابات المطيرة وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي للحراس في الحقل. وفقًا للأمم المتحدة، فإن ما يصل إلى 90% من قطع الأشجار غير قانوني، ومنذ عصر ما قبل الصناعة، تم تدمير 64% من جميع الغابات المطيرة أو تدهورها.

التعاون من أجل الحفظ

في حين أن التكنولوجيا تدعم الحفاظ على الطبيعة والرحلة الصافية الصفرية، فإن الشراكات تحقق النتائج. في 6 يونيو – اليوم التالي ليوم البيئة العالمي 2022 – تستضيف هواوي قمة التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل لعام 2022 بدعم من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية. سيناقش شركاؤنا دور التكنولوجيا كعامل تمكين لحماية واستعادة كوكبنا المتضرر بشدة، بما في ذلك العديد من المشاريع الموضحة في هذه المقالة.

بعد كل شيء، لدينا أرض واحدة فقط.

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