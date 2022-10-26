‫التكرار يعلن عن تخصيص 150 مليون دولار للمستثمرين الجدد والحاليين، بقيادة Kinnevik AB

من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للتنسيب الخاص حوالي 150 مليون دولار، بقيادة كينفيك باستثمار قدره 75 مليون دولار، قبل خصم رسوم وكيل التنسيب والمصروفات الأخرى المستحقة الدفع عن طريق Recursion . مورغان ستانلي يتصرف كوكيل توظيف رئيسي للتنسيب الخاص. تعمل كل من Berenberg ، و KeyBanc Capital Markets و Needham & Company كوكلاء مشاركة في التنسيب الخاص.

يعتزم التكرار حاليًا استخدام صافي العائدات من هذا التنسيب الخاص، جنبًا إلى جنب مع النقد والمكافئات النقدية الحالية، لأغراض الشركات العامة، والتي قد تشمل الاستثمارات الاستراتيجية في تطوير البرامج السريرية وما قبل السريرية الحالية، بما في ذلك البرنامج السريري الجديد للتكرار في سرطانات الطفرات AXIN 1/ APC مع التركيز الأولي على سرطان الخلايا الكبدية وسرطان المبيض الذي يتم التخطيط لتجربته في المرحلة الثانية، وتقنيات الكيمياء الرقمية، وتقنيات التخليق الدقيق الكيميائي الآلي، والتحقق الصناعي والترجمة، والموظفين العلميين والتقنيين بالإضافة إلى تمديد المدرج وأغراض أخرى.

وقال كريستوفر جيبسون، الحاصل على الدكتوراه والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Recursion : “نحن فخورون بدعمنا من قبل هذه المجموعة الموقرة من المستثمرين الجدد والحاليين، ويسعدنا أن نرحب بكينيفيك، الذين انضموا إلينا في مهمتنا كشركاء فكر في بناء الشركات”. “يُظهر هذا الاستثمار اقتناعًا بنهجنا كرائد في اكتشاف الأدوية المدعومة بالتكنولوجيا عبر خط أنابيبنا وشراكاتنا ومجموعات البيانات الضخمة القابلة للتواصل والتي تمكننا في النهاية من إنشاء مسار أكثر كفاءة للأدوية الجديدة والأفضل.”

وعلقت ناتالي تيدمان، مديرة الاستثمار الأقدم في كينيفيك قائلة: “تتناسب مهمة التكرار لفك تشفير البيولوجيا لتحسين الحياة بشكل جذري تمامًا مع استراتيجية كينيفيك لدعم المنافسين التي تستفيد من التكنولوجيا التخريبية لتقلب الصناعات بأكملها، وتستند إلى سجل كينيفيك الناجح في الاستثمار في الرعاية الصحية. ونحن نتطلع إلى أن نكون شركاء على المدى الطويل لفريق إدارة “ Recursion ” البصيرة والطموحة في رحلته للنهوض بمستقبل الطب”.

لم يتم تسجيل الأوراق المالية التي يتم إصدارها وبيعها في القطاع الخاص بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”)، أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية، ويتم إصدارها وبيعها بموجب إعفاء من التسجيل منصوص عليه بموجب قانون الأوراق المالية. لا يجوز عرض الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة، إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء معمول به من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية. وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على تقديم بيان تسجيل (أو ملحق نشرة اكتتاب لبيان تسجيل ساري المفعول في النموذج S-3ASR ) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (“ SEC “) لتسجيل إعادة بيع أسهم أسهمها العادية من الفئة” أ “التي تم إصدارها وبيعها في مكان خاص. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية موصوفة هنا، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو ولاية قضائية.

نبذة عن Recursion

Recursion هو شركة التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية التي تقوم بتصنيع اكتشاف الأدوية عن طريق فك تشفير البيولوجيا. وتمكيناً لمهمتها تتمثل في نظام RecursionOS ، وهي منصة مبنية عبر تكنولوجيات متنوعة توسع باستمرار واحدة من أكبر مجموعات البيانات البيولوجية والكيميائية المسجلة الملكية في العالم. يستفيد التكرار من خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لاستخلاص مجموعة من تريليونات العلاقات القابلة للبحث عبر البيولوجيا والكيمياء غير المقيدة بالتحيز البشري من مجموعة بياناتها. من خلال الحصول على مقياس تجريبي هائل — يصل إلى ملايين التجارب المختبرية الرطبة أسبوعيًا — ومقياس حسابي هائل — وامتلاك وتشغيل أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، تعمل Recursion على توحيد التكنولوجيا والبيولوجيا والكيمياء لتعزيز مستقبل الطب.

يقع المقر الرئيسي لشركة Recursion في سولت ليك سيتي، حيث تعد عضوًا مؤسسًا لـ BioHive ، وهي الشركة الرائدة في صناعة علوم الحياة في يوتا. وللاستنساخ أيضا مكاتب في تورنتو ومونتريال ومنطقة خليج سان فرانسيسكو. تعلم اكثر من خلال www.Recursion.com ، أو تواصل معنا على Twitter و LinkedIn .

للتواصل الإعلامي Media@Recursion.com

للتواصل مع المستثمرين Investor@Recursion.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تتضمن أو تستند إلى “بيانات استشرافية” بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بإغلاق الإيداع الخاص، وتسجيل أسهم الأسهم العادية من الفئة أ التي يتم إصدارها وبيعها في الإيداع الخاص، واستخدام العوائد من الإيداع الخاص، وبرامج ما قبل السريرية والسريرية، وجميع البيانات الأخرى التي ليست بيانات عن الحقائق التاريخية. قد تتضمن البيانات التطلعية أو لا تتضمن تحديد كلمات مثل “نية” و “قد” و “توقع” و “خطة” ومصطلحات مماثلة. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك معروفة أو غير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا في مثل هذه البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التحديات المتأصلة في البحث والتطوير الصيدلاني، بما في ذلك توقيت ونتائج ما قبل السريرية و البرامج السريرية، حيث يكون خطر الفشل مرتفعًا ويمكن أن يحدث الفشل في أي مرحلة قبل أو بعد الموافقة التنظيمية بسبب نقص الفعالية الكافية أو اعتبارات السلامة أو عوامل أخرى؛قدرتنا على الاستفادة من منصة اكتشاف الأدوية لدينا وتعزيزها؛ قدرتنا على الحصول على تمويل لأنشطة التنمية وأغراض الشركة الأخرى؛ نجاح أنشطة تعاوننا؛ قدرتنا على الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الأدوية المرشحة وتسويقها في نهاية المطاف؛ وغيرها من المخاطر والشكوك مثل تلك الموضحة تحت عنوان “عوامل الخطر” في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أحدث تقرير ربع سنوي لدينا حول النموذج ‎ 10 – Q وتقريرنا السنوي على النموذج ‎ 10 – K. تستند جميع البيانات التطلعية إلى تقديرات الإدارة الحالية، والتوقعات، والافتراضات، ولا تتعهد Recursion بأي التزام لتصحيح أو تحديث أي من هذه البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، إلا بالقدر المطلوب من قبل القانون الواجب التطبيق.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1440500/Recursion_Logo_ 2020_Black_Logo.jpg