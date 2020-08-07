التقنيات المعززة تساعد منصات التجارة الإلكترونية والتجار على تقديم تجربة بث حي أكثر ذكاء على الإنترنت

· خدمات هواوي موبايل، التي تتضمن الواقع المعزز، المحرك و HiAI ، وتقنيات الـ 5 جي والذكاء الاصطناعي، تحقق حل بث حي على الإنترنت أكثر وضوحا وذكاء وكفاءة.

شنجن، الصين، 7 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم عقد ويبينار شركة هواوي للمطورين اليوم للكشف عن حل تجارة إلكترونية معزز حي.

مع زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية من 2.39 تريليون دولار في العام 2018 إلى 3.46 تريليون دولار في العام 2019 [i]، وبينما يتطلع المزيد من تجار التجزئة والمستهلكين إلى البث الحي عبر الإنترنت للبيع والشراء، من المتوقع أن تمثل التجارة الإلكترونية المباشرة جزءًا أكبر من قطاه البيع بالتجزئة. تم تصميم حلهواويالمبتكر لمساعدة المطورين على فتح المزيد من الفرص في صناعة التجارة الإلكترونية السريعة النمو، وتمكين تجار التجزئة من استضافة تجارب بث مباشر فائقة على الإنترنت: أسهل وأسرع وأكثر شمولاً.

يتمتع البث المباشر على الإنترنت بمعدل تحويل أكثر نجاحًا للعملاء مقارنة بالتجارة الإلكترونية التقليدية، وهو أكثر فعالية في تنشيط المبيعات وبناء الولاء. وقال رئيس المنتجات وذكاء الأعمال في شركة دافتي، روزفلت ناسيمنتو، أحد المتحدثين في الحدث، “يجبرنا الوباء، كمستهلكين، على تغيير سلوكنا بسبب عمليات الإغلاق والقيود. الطلب على الإنترنت يزدهر مع مجموعة أكبر من المنتجات والفئات عبر الإنترنت. أصبحت التكنولوجيا الرقمية العمل الأساسي لكل نوع من أنواع الصناعة.”

في حل البث المباشر المتقدم هذا، تمكن مجموعة المحاكاة الافتراضية لجهازهواويأجهزة الكاميرا من أن تصبح الكاميرا الإضافية للهاتف الذكي وتسمح بالتنقل السهل بين الكاميرات بنقرة واحدة على هاتف المضيف. يمكن عرض المنتجات من زوايا متعددة وبطرق جذابة. التكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة ويمكن تشغيلها بسهولة من جهاز واحد.

يدمج الحل أيضًاتقنية هواوي HiAI لتعزيز تجربة البث المباشر للتجارة الإلكترونية من خلال تمكين المبيعات القائمة على السيناريو. بفضل معالجة الخلفية في الوقت الفعلي، أصبحت عمليات استبدال الخلفية الرقمية ممكنة وفقًا لسيناريوهات مختلفة، مما يوفر للجمهور عروضا توضيحية طبيعية وبديهية للمنتج.

من خلال إمكانات الواقع المعزز منهواويالمدمجة في البث المباشر، يمكن عرض المنتجات بطريقة أوضح: على سبيل المثال، يمكن عرض الهيكل الداخلي للهواتف الذكية لإظهار التصميم التفصيلي وحرفية التصنيع.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن الانقطاع الناجم عن تجميد الإطار قد يكون مزعجًا حقًا أثناء البث المباشر، يمكن أن تقلل إمكانات الـ 5 جي والواي فاي المحسّنة من هواوي من زمن الوصول وتزيد من سرعة التنزيل لضمان تجربة بث مباشر أكثر موثوقية وأسرع.

تجتمع هذه التقنيات لتجعل البث المباشر للتجارة الإلكترونية أكثر ملاءمة وتقدما واحترافية للمستخدمين العاديين.

كشفت الندوة عبر الإنترنت عن “برنامج التعاون التجريبي” المصمم لدعم المطورين الحريصين على بناء حلول بث مباشر أكثر تقدمًا. ستمولهواويخمسة شركاء عالميين وتساعدهم على فتح المزيد من فرص الأعمال في التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر معخدمة هواوي موبايلالمبتكرة.

هذا الحدث هو أحدث جزء من التزام هواوي بإنشاء نظام بيئي يمكّن المطورين من فتح أبواب جديدة، ويتيح لعملاء هواوي ومستخدمي AppGallery فتح تجارب أكثر ابتكارًا وفريدة من نوعها https://www.youtube.com/ playlist?list= PL0neYAtOrM68KQHOrcfLAIL7cQmFa YnZM.

[i] “مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ستصل إلى ما يقرب من 3.46 تريليون دولار في العام 2019” Digital Commerce 360 ، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1224926/Huawei_ Developer_Webinar_Connect_ LIVEs_E_commerce.jpg