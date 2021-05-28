التداول الحالي للعقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات على بورصة مينيابوليس للحبوب

ستطرح العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات طريقة فعالة للشركات والمستثمرين لإدارة المخاطر في البيئات غير الموثوقة لمعدل الضرائب على الشركات

برنستون، ولاية نيوجيرسي ومينيابوليس، 28 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة مياكس (MIAX®) – المشغل لبورصة الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء، وبورصة منيابوليس للحبوب (MGEX) – عن نجاح اليوم الأول لتداول العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات على بورصة منيابوليس للحبوب بتاريخ 24 مايو 2021.

ستُدرج العقود الآجلة التي تسدد نقدًا في بورصة مينيابوليس للحبوب من خلال منصة CME GLOBEX® وستُجري عليها المقاصة من خلال بورصة منيابوليس للحبوب – وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ميامي الدولية القابضة؛ وهي الشركة الأم لشركة مياكس. تستند العقود الآجلة لضرائب الشركات إلى مؤشر معدل الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة (CTAX) المتعلق بـ SIL الذي طورته مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م (SIG Index Licensing). يجري نشر مؤشر معدل الضرائب على الشركات وتوزيعها بواسطة بلومبيرج (Bloomberg) يوميًا في الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ذكر توماس بي جالاجار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة مياكس أن: “العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات تعد منتجًا فريدًا ومبتكرًا سيلعب دورًا رئيسيًا في مواصلة جهودنا للتوسع في المستقبل.” “حيث يوفر هذا المنتج للشركات والمستثمرين أداة جديدة لإدارة المخاطر المقترنة بالتغييرات المحتملة التي تطرأ على معدلات الضرائب على الشركات.”

يعكس تصريح اليوم بإطلاق شركة مياكس الناجح الثاني للمنتج المتعلق بالعقود الآجلة للمتلكات بعد سبايكس فيوتشرز (SPIKES® Futures). يجري تداول العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات حصريًا على بورصة منيابوليس للحبوب، وتوفر للصناعة طريقة جديدة لتحوط السوق ضد التعرّض للمخاطر من خلال تتبع أعلى معدل هامشي للضرائب تفرضه الحكومة الفيدرالية الأمريكية على إيرادات الشركات الخاضعة للضريبة.

هذا وقد صرح مارك جي باجان، رئيس بورصة منيابوليس للحبوب والرئيس التنفيذي لها أن: “المستثمرين والشركات يتمتعون بفرص محدودة لإدارة التأثير الاقتصادي للتغييرات على معدلات الضرائب.” “تفخر بورصة منيابوليس للحبوب بإدراجها للعقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات وإجراء المقاصة عليهاونحن نؤمن أن هذه الخطوة لن تُقدّر بثمنبالنسبة لمجموعة من المشاركين في السوق بما في ذلك الشركات، وموفري خدمات السيولة، وصناديق التحوط والمستثمرين في الأسهم الخاصة.”

أضاف بارت سميث – رئيس شركة مقاصة الإيرادات الثابتة (FICC) – وصندوق المؤشرات المتداولة (ETF) ومجموعة المحافظ بمجموعة شركات سوسكويهانا الدولية: “تلبي العقود الآجلة لمؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية الاحتياجات الضرورية ضرورية لمجموعة متنوعة من المستثمرين، خاصةً مديري المخاطر. يسعدنا أن نتشارك مع شركة مياكس وبورصة منيابوليس للحبوب لإنشاء هذه الطريقة الجديدة الفعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالتغيرات التي تطرأ على معدل الضرائب على الشركات.”

لمزيد من المعلومات حول منهجية العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.miaxoptions.com/ ctax أو www.mgex.com.

جهات التواصل مع الشركات:

مياكس

أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

609-955-2091

[email protected]



ناتالي كاي، وكالة كارما

215-790-7806

[email protected]

مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات

إيفان برازينسكي

(484) 562-1454

[email protected]

نبذة عن شركة مياكس

تُشغل شركة ميامي الدولية القابضة (MIH)؛ وهي الشركة الأم القابضة لشركة مياكس، وتدير بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ش.ذ.م.م (MIAX®) ومياكس بيرل ش.ذ.م.م (MIAX Pearl®) ومياكس إيميرالد ش.ذ.م.م (MIAX Emerald®، ويشار إليها مجتمعة مع مياكس ومياكس بيرل باسم مجموعة مياكس إكستشينج (MIAX Exchange Group™))، وبورصة مينيابوليس للحبوب ذ.م.م، وهو سوق عقود محددة، ومنظمة مقاصة المشتقات المالية، وبورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى شركة مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وهيكل سوق أسعار التداول وتخصيص الوقت مقابل السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع أسعار التداول والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® للتقلب (مؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صندوق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (SPY).

توفر أسهم شركة مياكس بيرل للأسهم (MIAX Pearl Equities™) لأعضائها – بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل – أفضل أداء في فئتها من خلال الجمع بين الحتمية العالية وفترة الانتظار المنخفضة والإنتاجية العالية. تتمتع شركة مياكس بيرل للأسهم بنموذج أسعار للتداول وتخصيص الوقت مقابل السعر.

تأسست بورصة منيابوليس للحبوب في عام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الربيعي الأحمر الصلب (HRSW)، ومؤشر الذرة الوطني (NCI)، مؤشر فول الصويا الوطني (NSI)، مؤشر القمح الشتوي الأحمر الصلب (HRWI)، مؤشر القمح الربيعي الأحمر الصلب (HRSI)، وعقود وخيارات مؤشر القمح الشتوي الأحمر الناعم (SRWI)، بالإضافة إلى خيارات انتشار تقويم (CSOs) القمح الربيعي الصلب الأحمر. وفضلًا عن ذلك تقدم بورصة منيابوليس للحبوب خدمات أعضاء المقاصة المباشرة ومنظمات مقاصة المشتقات المالية والأسواق النقدية لشركاء الأعمال في مجموعة متنوعة من فئات الأصول. بتاريخ 4 ديسمبر 2020، ستصبح بورصة منيابوليس للحبوب شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ميامي الدولية القابضة .

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي بولاية فلوريدا.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:www.MIAXOptions.com.

نبذة عن مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م.

تمنح مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م – وهي أحد أعضاء مجموعة شركات سوسكويهانا الدولية، تراخيص المؤشرات لاستخدامها في إنشاء المنتجات المالية وتسويتها. تُعد مجموعة سوسكويهانا الدولية مؤسسة تجارية كمية عالمية تأسست بعقلية تتميز بالعمل على النمو والنهج التحليلي لصنع القرارات. وبما أن مجموعة سوسكويهانا الدولية واحدة من أكبر مؤسسات التداول في الممتلكات في العالم، فإنها تُفيد الأسواق المالية من خلال توفير خدمات السيولة وضمان أسعار تنافسية للمشترين والبائعين. تضم مجموعة سوسكويهانا الدولية أذكى العقليات، وأفضل أساليب التكنولوجيا، ومكتبة غنية بالبيانات لتصميم استراتيجيات تداول ذات جودة وتنفيذها مما يجعلها رائدة في أسواق المال. وإلى جانب التداول، تعمل مجموعة سوسكويهانا الدولية بنشاط في الأسهم الخاصة العالمية ورأس المال المنظم والوساطة المؤسسية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: sig.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

لا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (يُشار إليها مجتمعة مع الشركات الفرعية التابعة لهاباسم الشركة)، أو مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ذ.م.م.، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالغير (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة ومجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة ومجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات للعلامات التجارية الخاصة بالغير لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية أو الشركة أو مجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات. أي إحالات تقوم بها الشركة ومجموعة سوسكويهانا الدولية لإصدار تراخيص المؤشرات للعلامات التجارية الخاصة بالغير يكون الغرض منها تحديد سلع و/أو خدمات الغير المناظر ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

الإفصاح وإخلاء المسئولية للعقود الآجلة لمؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية

يمكن لمخاطر الخسارة في تداول العقود الآجلة للسلع أن تكود جسيمة. لذا يجب النظر في مخاطر تداول العقود الآجلة للسلع بشكل عام وفي المخاطر الفريدة للتداول العقود الآجلة لمؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية (العقود الآجلة للضريبة) بشكل خاص قبل إبرام أي معاملة تداول. نظرًا لعدم وجود منتجات قابلة للمقارنة مثل العقود الآجلة للضرائب التي تشير إلى معدل ضريبي فيدرالي وتستقر عليه، فثمة تداعيات ضريبية غير معروفة ومعاملات ضريبية مرتبطة بالتداول في هذه العقود. لم تُصدر أي إرشادات فيدرالية حول ما إذا كان هذا المنتج مؤهلًا كمعاملة للتحوط المالي. وعلاوة على ذلك، لا يوجد قانون فيدرالي أو توجيهات بشأن إمكانية خصم التكاليف المتكبدة في تداول العقود الآجلة للضرائب، سواء لأغراض المضاربة أو التحوط المالي. وبالمثل، فإن المعاملة الضريبية المتعلقة بالعقود الآجلة للضرائب لتحقيق المكاسب أو الخسائر أو الاعتراف بها أو تعويضها – سواء كانت رأسمالية أو عادية – غير معروفة. قد يؤدي أي من المخاطر المذكورة أعلاه إلى تبعات سلبية – بما في ذلك عدم إمكانية خصم النفقات أو الخسائر – والمعاملة الضريبية غير المواتية للمكاسب أو الخسائر. يتعين على كل مشارك في السوق يختار التداول في العقود الآجلة للضريبة أن يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة، ويتحمل المسؤولية عن أي تبعات ضريبية والإبلاغ عن نشاطه التجاري لدى السلطات الحكومية والسلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، نوصي بشدة أن يستشير كل مشارك في السوق محاسب ضرائب مختص أو محامي قبل التداول في العقود الآجلة للضرائب.

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