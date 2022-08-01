‫التجارة البحرية في ريو جنوب تكساس

في الولايات المتحدة، تتصدر ولاية تكساس التجارة الدولية بمنافذ دخولها البالغ عددها 29 منفذًا، أي أكثر من أي ولاية أخرى. تساهم منطقة ريو ساوث تكساس، الواقعة في خليج المكسيك وقلب سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية، بقوة في نجاح التجارة العالمية للدولة والولاية. في ريو ساوث تكساس، يُعد ميناء براونزفيل بمثابة الوصلة المائية الرئيسية في منطقتنا للأسواق في أمريكا الشمالية والعالم، من خلال خدمة المراكب على نظام الممرات المائية الداخلية والداخلية بالولايات المتحدة بالإضافة إلى خدمة السفن في أعالي البحار عبر الطرق السريعة البحرية M-10 و M-69 . علاوة على ذلك، يفتخر الميناء بوجود طرق تجارية راسخة عبر المحيط الأطلسي وكذلك المحيط الهادئ (عبر قناة بنما). تخدم هذه الطرق الصناعات التحويلية في ريو ساوث تكساس وخارجها.

يعد ميناء براونزفيل أيضًا مركزًا حقيقيًا متعدد الوسائط، حيث يوفر الوصول بين الولايات وخدمات السكك الحديدية للشحن والبنية التحتية لخطوط الأنابيب والقرب من مزودي الشحن الجوي. لتسهيل التجارة الدولية أكثر، يقوم ميناء براونزفيل بتشغيل منطقة التجارة الخارجية رقم 62 ( FTZ 62) ، مع مواقع في الميناء، ومطارين ( BRO و VIA) ، بالإضافة إلى ثلاث مجمعات صناعية محيطة. تم تصنيف FTZ 62 في المرتبة الثانية في الولايات المتحدة من حيث قيمة الصادرات بقيمة 3.6 مليار دولار سنويًا عبر مجموعة متنوعة من المنتجات.

تعتبر المنتجات مثل البترول والأخشاب والصلب والمعادن من بين أفضل السلع في الميناء، وبفضل اتصالاتها العالمية، يتم نقل ملايين الأطنان من المنتجات بكفاءة من وإلى براونزفيل. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأحجام في المستقبل! يبلغ عمق القناة الرئيسية لميناء براونزفيل حاليًا 42 قدمًا (12.8 مترًا)، ولكن مؤخرًا تم إطلاق مشروع لعمق 52 قدمًا (15.8 مترًا). سيجعل هذا ميناء براونزفيل أحد أعمق ميناء في خليج المكسيك.

لا يمثل التصدير والاستيراد من وإلى ريو ساوث تكساس مشكلة عبر ميناء براونزفيل المتصل عالميًا. إذا كنت تتطلع إلى التصنيع في أمريكا الشمالية لأمريكا الشمالية، فانظر إلى ما تقدمه Rio South Texas . سيسعد فريقنا في COSTEP بمساعدتك، لذا يرجى زيارتنا على www.costep.org أو متابعتنا على @ COSTEP لمعرفة المزيد.

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