التأجير الرقمي يسرع من التباطؤ الناجم عن الأوبئة

الحفاظ على السفن وأصحاب البضائع معًا خلال مرحلة كوفيد 19

سنغافورة, 11 يونيو / حزيران 2021 / PRNewswire / – على الرغم من أن كوفيد-19 لم يجلب على الفور تقنية جديدة في مجال النقل البحري، إلا أنه دفع ممارسات الأعمال التجارية نحو الرقمية. في الواقع، أدى هذا التباطؤ إلى تسريع تبني الإجراءات الرقمية بشكل أسرع – مع تأجير السفن كمثال جيد.

ينطوي تأجير السفن بشكله التقليدي على عملية شاقة طويلة تتمثل في المسح من خلال عدد كبير من عروض سماسرة السفن. وهي تعمل عادة بالترادف مع مالكي السفن والبضائع، وهي محصورة داخل شبكتها. ثمة عيب آخر في العمل مع سماسرة السفن يتمثل في القيود الجغرافية.

تزيل منصة Marine Online جميع القيود الجغرافية. ويمكن لمالكي السفن والبضائع أن يحصلوا على شحناتهم أو سفنهم بمجرد إدخال متطلباتهم على الإنترنت. يتيح الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة المضمّنان في النظام الأساسي عمليات الشراء السريعة؛ تسريع عمليات التأجير والرحلات بشكل فعال.

قال كيني فوا، نائب رئيس قسم التأجير البحري عبر الإنترنت: “مع استمرار كوفيد-19 في تعطيل صناعتنا؛ ونرك عبر التكنولوجيا وندعو باستمرار إلى فعاليتها. يدرك فريقنا من المهنيين ذوي الخبرة، أن هذه الخطوة قد تكون خطوة رئيسية بالنسبة للأعمال التجارية التقليدية، مستعد لأن يأخذ الزبائن في كل خطوة. كما أنه جزء من مبادرتنا لتشجيع التأجير الرقمي – الذي ثبت أنه يبسط العمليات المقترنة بتوفير التكاليف، كما لوحظ من معاملاتنا الناجحة السابقة “.

تضمن ميثاق حديث لمالك البضائع،Cacao Paramount Sdn Bhd “شركة مرافق الكهرباء في تاواو، ماليزيا”، الذي قام بنشر شحنته المتجهة إلى شرق آسيا على منصة Marine Online. وبعد فترة وجيزة، تلقوا إخطارا مطابقا للسفينة. ومن منطلق سرورنا بالعملية السلسة، قال ممثل من شركةCacao Paramount: “لقد جعلت منصة البحرية على الإنترنت سفينتنا فعالة في البحث بقائمة السفن المتاحة التي تتوافق مع مواصفاتنا ؛ توسيع خياراتنا”.

وقد وافق مالك السفينة على أن الحصول على البضائع أسهل مع منصة Marine Online. ويحتاج أصحاب السفن فقط إلى تحديث الحمولة المتاحة بانتظام لضمان مطابقة دقيقة للبضائع. كما تضمن المنصة مصداقية العملاء – مما يجعل منMarine Online منصة آمنة للسفن ومالكي البضائع على حد سواء لتلبية احتياجات الاستئجار.

حول منصة Marine Online (سنغافورة) Pte Ltd

Marine Online هي أول منصة متكاملة في العالم متخصصة في الخدمات البحرية للسوق العالمية. تم إطلاقها في عام 2019، وقدمت العديد من الخدمات البحرية من خلال منصة تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الثورية لأصحاب السفن والبضائع الإقليميين. وتشكِّل منصة Marine Online، بحافظتها المكونة من 8 خدمات رئيسية، مستقبل النقل البحري باستخدام أحدث التكنولوجيا لخلق فرص تجارية واتصالات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة marineonline.com