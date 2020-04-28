البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلق مشاريع لدعم القطاعين الصحي والتعليمي في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى

حضرموت، اليمن، 28 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعا يوم الأحد الماضي لتزويد قطاع الصحة في محافظة حضرموت بالمعدات، إذ زودت المحافظة بخمس سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة: مستشفى مديرية حاير، مستشفى مديرية المكلا، مستشفى مديرية العبر، مستشفى ثمود ومستشفى مديرية سيئون. وكذلك وضع البرنامج حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تشمل تسعة صفوف في مدينة سيئون.

حضر الافتتاح نائب محافظ حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، مدير عام مكتب التعليم في منطقة الوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم؛ ممثلالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت؛ قائد القوات المشتركة في حضرموت، مدير عام مكتب الصحة والسكان في منطقة الوادي والصحراء هاني العمودي، ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد.

وقال نائب المحافظ الكثيري خلال الحفل إن هذه المشاريع هي من بين حوالي 16 مشروعا يتم تنفيذها بين الساحل والوادي، وهي مصممة للمساعدة في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمة في جميع المجالات. وأكد أن الباقي سيتم إطلاقه بعد شهر رمضان. وشكر الكثيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأعرب عن تقديره لدعمالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنلحضرموت في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة وحضرموت المهندس صديق باشرحيل أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف على أحياء العبر والصوم وثمود في وادي حضرموت، وسيارتين مخصصتين للمناطق الساحلية بمحافظة حضرموت. وتأتي هذه المشاريع في أعقاب زيارات ميدانية من قبل متخصصيالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمحافظة، واجتماعات متعددة مع السلطات المحلية وإدارة العديد من الهيئات التنفيذية، التي نوقشت فيها خدمات حضرموت واحتياجات التطوير.

يوم الخميس، أطلقالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع لتجهيز 32 مدرسة في كل من محافظتي المهرة وسقطرى، تخدم أكثر من 8000 طالب سنويًا في كلتا المحافظتين في إطار دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع التعليم.

وبحضور محافظ سقطرى رمزي محروس، وقائد قوات التحالف السعودي العميد عبد الرحمن بن سلمان الحجي، والمدير العام لمكتب التعليم في سقطرى أحمد ابراهيم الثقلي، احتفل مكتب التربية في سقطرى بافتتاح مشروع لتجهيز 27 مدرسة في المحافظة بأثاث جديد يلبي احتياجاتها للجلوس والمساحات المكتبية ويستفيد منه حوالي 4000 طالب في المحافظة. وأشار محروس إلى مشاريع تعليمية أخرى كانالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل عليها في المحافظة، بما في ذلك بناء 4 مدارس وتزويد الكتب المدرسية لمكتب التعليم، والتي اعتبرها مشاريع ذات أولوية.

وقال “هذا ليس المشروع الأول الذي أطلقناه مع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن ولن يكون الأخير إن شاء الله. يسعدنا تلقي دعم البرنامج في قطاع التعليم حيث أنه أحد القطاعات التي تعاني في المحافظة بسبب الظروف الحالية في اليمن“.

وأشار محروس إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من المشاريع قريبًا، وأن السلطات المحلية في سقطرى ستساعد المتخصصين فيالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنفي التغلب على أي عقبات قد يواجهونها في المحافظة. كما أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان والمشرف العام علىالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد الجابر.

في محافظة المهرة، يشمل العمل تنظيم توزيع الأثاث على الفصول الدراسية، والمكاتب والمرافق المدرسية، وتلبية جميع متطلبات المكاتب والكراسي، والمختبرات والسبورات لكل فصل دراسي، وتزويد المعلمين والإداريين بمكاتب ورفوف وطاولات اجتماعات في 5 مرافق مدرسية في المسيلة، الغيضة، الحوف وسيحوت. ومن المتوقع أن تخدم المدارس المجهزة بحقوقالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة حوالي 4000 مستفيد.

تشمل مشاريع قطاع التعليم التي ينفذهاالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بناء المدارس مع مرافق مثل الملاعب والمختبرات والساحات لدعم الأنشطة اللامنهجية، وضمان اكتساب الطلاب والطالبات المعرفة والمهارات على أعلى المستويات، وتمكينهم من متابعة وظائف مجزية.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدعم المحافظات اليمنية في القطاعات الحيوية والأساسية وهي: الصحة؛ التعليم؛ الكهرباء والطاقة؛ الزراعة ومصايد الأسماك؛ ماء؛ الطرق والموانئ والمطارات؛ والجهات الحكومية. يعمل البرنامج أيضًا في مجال الصرف الصحي والنظافة البيئية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1160208/SDRPY_provides_ ambulances_to_hospitals.jpg