‫ الانطلاق في المملكة العربية السعودية: وكالة خبرة العلامات التجارية لشركة GES ، Spiro (TM)

وكالة تجربة العلامة التجارية لتسهيل الفعاليات الافتراضية المدمجة والتقليدية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الرياض, المملكة العربية السعودية, 25 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت GES ، المزود العالمي الرائد لخدمات إدارة المعارض والفعاليات الحية، عن توسيع عملياتها في الشرق الأوسط، حيث افتتحت مكتبا لها في الرياض، عاصمة البلاد ومركزها المالي.

مع إطلاق™Spiro ، تتطلع GES إلى توسيع قدراتها و اعمالها في المنطقة متطرقة لمعالجة ™NEW NOW ، أو الوجه الجديد المتغير لصناعة الأحداث منذ التغييرات و الاضطرابات غير المسبوقة الناجمة عن الجائحة. في ال NOW NEW ، توحد الأحداث الجماهير ، ليس فقط في مواقع محددة ، ولكن عبر القنوات الرقمية وغيرها من الوسائط ، مما يسمح للشركات بالتواصل مع “الحضور” بغض النظر عن كيفية “حضور” هذه الجماهير – وتمكنهم من تعزيز هذا الاتصال مع الجمهور لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث.

وقال الرئيس العالمي لSpiro ، جيف ستيلماخ, “يأتي إطلاق Spiro في المملكة العربية السعودية في وقت مناسب جدا لقطاعنا وعملائنا” و أضاف، “بينما أن العامين الماضيين قد عززا القيمة الحاسمة للفعاليات و التجارب في تواصل الناس ، فقد تغير مفهوم ما يعنيه أن تكون متواجدا” في مكان ما. لم يعد THERENESS™ يتعلق بالظهور في موقع معين – بل يتعلق بإشراك وانخراط الجماهير والمجتمعات بطريقة فعالة وذلك من خلال وسائط متعددة في آنٍ واحد. “

بدلا من تركيز طاقاتها حصريا على الفعاليات الحية او بحضور شخصي (IRL) أو التجارب الافتراضية (URL) أو المدمجة ، تنظر Spiro إلى ابعد من هذه القنوات للتركيز على كيف وأين ومتى ولماذا يتصل زبائن العملاء ، مما يخلق تجارب و تفاعلات عبر المناطق الزمنية والمساحات والوسائط وغيرها المزيد. يطلق Spiro على هذا النهج اسم .(All Real Life) ™ARL

وقالت جو ويبير، نائب رئيسة علاقات العملاء في Spiro : “تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ و NEW NOW ، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لإضفاء الطابع الرسمي على بصمتنا في المنطقة“. وأضافت: “مع رخصة تجارية جاهزة تماما” للعمل و مع سنوات من الخبرة العالمية في العمل مع الهيئات السعودية الرئيسية مثل الوزارات وأرامكو وسابك و SAEI و شركة الإلكترونيات المتقدمة، فإن Spiro هنا لتعزيز القدرات التسويقية لأكبر الأسماء والعلامات التجارية في المنطقة“.

وبينما توسع Spiro قدرات GES في التجارب الشخصية وكذلك الافتراضية والمدمجة والمتكاملة، ستواصل GES تقديم مجموعة كاملة من خدماتها في إدارة المعارض التقليدية و التجارية و خدماتها المميزة في ادارة الفعاليات أيضا.

نبذة عن GES

GES ، وهي شركة تابعة لشركة Viad Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: NYSE: VVI) ولها إرث يمتد لأكثر من 90 عاما،و هي شركة عالمية للفعاليات الحية حيث تقدم خدمات المعارض،تجارب العلامة التجارية وخدمات لمواقع و مراكز الفعاليات و المعارض وتشمل خدماتها جميع أنحاء الولايات المتحدة الاميركية،كندا،أوروبا والشرق الأوسط. تقدم GES مزيجا” مناسبا” من الخبرة والأفكار الجديدة والمعرفة العميقة بالقطاع. تساعدك خدمات الشركة الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، جنبا إلى جنب مع خدمات أماكن الإقامة والتكنولوجيا المتوفرة للفعاليات، والأدوات المبتكرة على تحسين الفعاليات الخاصة بك – مما يجعل جميع جوانب التخطيط والتنفيذ سهلة، بسيطة وخالية من القلق.

يعمل خبراء GES الشغوف ذوي المهارات العالية جنبا إلى جنب معك لتقديم حلول مؤثرة ومبتكرة وقائمة على البيانات لالتقاط القيمة الكاملة لفعالياتك و معارضك. و تتعاون GES مع العلامات التجارية والمعارض الرائدة وقد تم تقديرها من قبل العديد من الجوائز المرموقة في هذا القطاع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ges.com.

نبذة عن Spiro

Spiro، وهي جزء من مجموعة GES و Viad Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: NYSE: VVI) هي وكالة عالمية المستوى لتجربة العلامة التجارية و تجلب رؤى العملاء إلى الحياة من خلال إعادة تعريف معنى الروابط البشرية وذلك عبر الابتكار و انشاء قصص و محتويات غامرة تفاعلية للتجارب الحية والافتراضية والمدمجة – كل ذلك على نطاق عالمي.

تقدم Spiro خدماتها للعديد من الشركات العالمية الكبرى وذلك من خلال مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك استراتيجية العلامة التجارية والتخطيط ، وإنشاء المحتوى ، وإدارة المعارض والمشاريع التخطيطية، واجتماعات الشركات ، والمؤتمرات والفعاليات ، وإطلاق المنتجات ، والرعاية التجارية و غيرها الكثير. للمزيد من المعلومات حول Spiro من مجموعة GES ، تفضل بزيارة الموقع www.ThisIsSpiro.com.

جهة الإتصال الإعلامية:

Jenn Joseph, jenn@theencoreagency.com

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