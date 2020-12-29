الاستحواذ على حقوق توزيع فيلم جوزيف من قبل شركة أيربان للتسلية المنزلية لتوزيع الفيديو حسب الطلب عالميا

ريتشموند، فرجينيا، 29 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — سوليديفاي بروداكشنز تشاركت شركة “سوليديفاي بروداكشنز”، وهي شركة إنتاج أفلام بمهمة تتمثل في إنتاج الأفلام ذات المعنى والمنهضة للمعنويات التي هي مسلية وتُروى بصورة جميلة مع شركة تريال أكس فاير أل أل سي، وهي فرع التوزيع التابع لشركة أيربان للتسلية المنزلية، لإطلاق فيلم جوزيف للجمهور في كل مكان على الفيديو عند الطلب ابتداءً من 24 كانون الأول/ديسمبر 2020 على أمازون برايم و فيميو.

“جوزيف سوف يجلب فيلم جوزيف للمشاهدين فهمًا أعمق لكيف يمكن للبحث عن الحقيقة أن يكون عاملا يساعد على دمل الجراح، لا سيما في أوقات الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، كما يقول بي كي فولتون، الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليديفاي بروداكشنز. “يتوافق هذا الفيلم مع “عام العودة” للعام 2019، “عقد العودة” الذي يتم التعبير عنه حاليًا من قبل القادة الأفارقة والمؤثرين العالميين حيث يبحث المزيد من الأشخاص عن إجابات في الوقت الحاضر من خلال البحث عن أدلة من الماضي.”

إذ حاز على جائزة “أفضل فيلم روائي للشتات” للعام 2020 في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأفلام الأفريقية، تم تصوير فيلم جوزيف في مواقع في غانا وجامايكا وبربادوس وأنتجته شركة “ستيب باي ستيب بروداكشنز” بمساعدة من شركة سوليديفاي بروداكشنز. جوزيف هو فيلم روائي طويل عن جوزيف كينغ، وهو طبيب جامايكي شاب لديه رغبة شديدة في إعادة التواصل مع جذور عائلته في قبيلة أشانتي في غانا. السعي للـ “العودة إلى الوطن” يخلق نزاعًا عائليًا. يغذي فضول جوزيف حول إفريقيا بصورة أكبر صديق لجوزيف في كلية الطب، الذي كان يتباهى بوطنه غانا. تتعارض قصص هذا الصديق مع ما يسمعه جوزيف ويراه عن إفريقيا في وسائل الإعلام. مأساة خطيرة، لقاء بالصدفة ووعد لم يتحقق، تدفع جوزيف نحو مصير غير مؤكد.

شاهد الفيلم الترويجي القصير: https://www. soulidifly.com/joseph

تم تبني جوزيف ودعمه من قبل حكومات غانا وجامايكا وبربادوس وتم إدراجه في حملة “عام العودة” الخاص بهيئة السياحة في غانا. تم عرض الفيلم في دور السينما في غانا ونيجيريا وجامايكا وجزر كاريبية أخرى، وفي الولايات المتحدة في دور سينما أيه أم سي مختارة في وقت سابق من هذا العام.

الفيلم من إخراج مارسيا ويكيس وشارك في كتابته ويكيس ودلفين إيتامبي من جمهورية الكاميرون، ويضم ممثلين وفنانين كاريبيين / أفارقة.

حول سوليديفاي بروداكشنز

إذ تأسست في العام 2017، تروي سوليديفاي بروداكشنز قصص الأشخاص متعددي الأعراق والأجيال عبر مختلف شرائح الحياة والتجارب والعصور. https://www.soulidifly.com/

حول تريال أكس فاير، أل أل سي

إذ هي علامة تجارية للتوزيع تابعة لشركة أيربان للتسلية المنزلية، تريال أكس فاير، أل أل سي هي شركة مملوكة للقطاع الخاص متخصصة في إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقية. TrialxFire.com.

اتصالات الإعلام:

ويندي كامبل

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