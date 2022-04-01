‫‫ الاختبار التجريبي المغلق لِـ OVERPRIME متوفر الآن

انضم إلى المعركة على Steam اليوم ولا تفوت الأحداث الحصرية لـ CBT

لوس أنجلوس، 29 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — http://ww.netmarble.com/ أعلنت شركة Netmarble عن ثاني اختبار تجريبي مغلق ( CBT) لـ Overprime ، حيث أصبح العمل الاستراتيجي القادم 3D TPS MOBA لـ Steam متاحا الآن. بينما سيستمر اختبار CBT الثاني حتى 9 ماي/أيار الساعة 6 صباحا بالتوقيت الشرقي/3 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، يمكن للجميع المشاركة في هذا الاختبار عبر منصة Steam .

سيكون أمام اللاعبين من جميع أنحاء العالم 11 يومًا للتنافس في 7 مناطق: سيول، وفرانكفورت، وفرجينيا، وسنغافورة، وسان باولو، وهونغ كونغ، والبحرين. سيقدم الاختبار التجريبي المغلق 25 لغة مدعومة من Steam إلى جانب العربية والإندونيسية والهندية.

قبل إطلاق لعبة CBT الثانية من Overprime ، قامت Netmarble بتجنيد عدد من المبدعين الشركاء على مستوى العالم بما في ذلك كوريا واليابان والولايات المتحدة لتعزيز تجربة CBT وعرض اللعبة على مشاهديهم.

يمكن للاعبين توقع العديد من التحديثات الجديدة بما في ذلك:

· تحسين اللعبة – ستسمح مجموعة كبيرة من إعدادات اللعبة لمزيد من اللاعبين بالاستمتاع بـ Overprime ، مثل قدرة مستخدمي بطاقة الرسوم ذات المواصفات الأقل على الاستمرار في اللعب

· واجهة مستخدم متقدمة – تمت إضافة العديد من التحسينات المرئية بما في ذلك خريطة مصغرة جديدة، بالإضافة إلى متاجر وعناصر داخل اللعبة

· برنامج تعليمي محسّن – تمت إضافة دليل جديد للاعبي MOBA الجدد لعرض آليات اللعبة الفريدة من Overprime بما في ذلك Guardian و Dunk System

للاحتفال بالزخم، تجذب العديد من الأحداث انتباه المعجبين.

· حدث أفضل لحظة لِـ Overprime : لا تدع اللحظات التي لا تنسى تفلت منك خلال الاختبار التجريبي المغلق. إن اللاعبين الذين يشاركون رابط مقطع اللحظات الخاصة إلى Discord مؤهلون للسحب بالحظ للفوز بهدايا تذكارية حصرية من Overprime .

· حدث جوائز كوبونات بورتريه : سيحصل اللاعبون الذين ولجوا إلى CBT أو وصلوا إلى المستوى 7، سيحصلون على كوبونات بورتريه، والتي يمكن استخدامها لتزيين صور الملف الشخصي داخل اللعبة. سيتم منح الكوبون مع زخم Early Access .

يمكن العثور على المعلومات التفصيلية في قناة Discord و Steam ، في حين أن الأحداث متاحة فقط خلال فترة CBT .

Overprime هي لعبة كمبيوتر من نوع TPS MOBA ، والتي تحتفل بالإجراءات الإستراتيجية والمعركة السريعة من قبل فريقين بهدف القضاء على مناطق الخصوم. ينخرط المستخدمون في لعبة 5:5 باختيار أحد الأساليب المختلفة – المحارب، الدعم، الحارس، الكاستر، الدبابة، القاتل.

لمزيد من المعلومات حول CBT الثاني ، يرجى زيارة موقع Overprime الجديد و قناة Discord بما في ذلك الوصول إلى التفاصيل الجديدة ومقاطع دليل الفيديو الرسمية والمزيد.

حول شركة Netmarble

تأسست شركة Netmarble في كوريا سنة 2000، وهي مطور وناشر كبير يدفع حدود تجربة الألعاب المحمولة من خلال ألعاب مبتكرة للغاية بما في ذلك Marvel Future Revolution Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross و Blade & Soul Revolution و Marvel Future Fight. تسعى Netmarble بصفتها شركة أم لـ Kabam ، ومساهما رئيسيا في Jam City و HYBE (Big Hit Entertainment سابقا)، جاهدة للترفيه عن الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة متنوعة من ألعاب الهاتف المحمول استنادا إلى امتيازاتها القوية وتعاونها مع أصحاب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على http://company.netmarble.com .

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