‫الاحتفال بالانتعاش الثقافي وتقليد تمرير المعارف العامة من خلال عملة دار السك الملكية الكندية الجديدة تكريمًا لميتيس النهر الأحمر

وقالت ماري ليماي، الرئيس والمدير التنفيذي لدار السك الملكية الكندية: “لقد حظيت دار سك العملة بالعمل بالتعاون الوثيق مع مانيتوبا ميتيس لتطوير عملة تحترم تقاليدهم الثقافية العزيزة، والتي تعد ضرورية للحفاظ على معارف أجدادهم وتاريخهم”. “كتعبير فخور عن ثقافة وهوية الميتيس، تسلط هذه العملة ضوءًا جديدًا على قصة ميتيس النهر الأحمر ويشرفنا أن نساعد في تعزيز فهم أفضل لأمة الميتيس حيث يتم نقل هذا التذكار الفضي الجميل من جيل إلى جيل.”

“اليوم هو يوم فخر لاتحاد مانيتوبا ميتيس كحكومة وطنية لميتيس النهر الأحمر”، هذا ما قاله ديفيد شارتراند، رئيس اتحاد مانيتوبا ميتيس. “إن خرزنا الزهري المميز في البراري هو جزء مهم من تاريخنا وهويتنا وثقافتنا. في بعض الأحيان في الماضي، كانت التصاميم المتميزة معروفة جيدًا لدرجة أننا كنا نطلق عليهم اسم أشخاص خرز الزهور، تقديرًا لهذا الشكل الفني. واليوم، تشهد أعمال الخرز الزهري في البراري انتعاشًا بين مواطنينا، بقيادة أشخاص مثل فنانة الخرز الرئيسية جينين كراوتشي، التي عملت بجد لسنوات لنقل معرفتها الواسعة إلى الآخرين في أمتنا”.

وقالت الموقرة كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية: “بينما نواصل السير على طريق المصالحة، من المهم للغاية عرض ثقافات وتواريخ شعوب الأمم الأولى والإنويت والميتيس بطريقة تعكس بدقة معارفهم وخبراتهم التقليدية”. “بعد العمل عن كثب مع اتحاد مانيتوبا للميتيس، تجسد هذه العملة الجديدة بشكل جميل قصة أمة ميتيس النهر الأحمر، وستذكر الكنديين من الساحل إلى الساحل إلى الساحل بأن تراث الميتيس هو جزء أساسي من قصتنا المشتركة.”

صممتها الفنانة ميتيس جينين كراوتشي، عكس العملة الفضية الجميلة 2022 $ 20 – سلسلة أجيال: يتميز الجزء الخلفي من عملة ميتيس النهر الأحمر بنقش لنمط خرز زهري أصلي. يتضمن التصميم عناصر من لغة ميشيف.

تم نقش La Rivyeer Rooz ، الذي يعني النهر الأحمر، في قاعدة التصميم، حيث تمثل الجذور أعلاه موطن وأصل ميتيس النهر الأحمر. من رمز اللانهاية الذي يرمز إلى روح أمة ميتيس الأبدية وغير القابلة للكسر، يتدفق شريطان يمثلان النهر الأحمر. وهي تحتوي على كلمتي Taapweeyimisho و Taapweeyimik lii Michif ، وهما يعنيان “ثق بنفسك” و “آمن بالميتيس”.

يتحدث الحريق في وسط التصميم عن فترة من القمع والخسارة، لكن وردة البراري – وهي عبارة عن زخارف كلاسيكية من ميتيس النهر الأحمر – تمثل البقاء والانبعاث الثقافي للأمة. السيقان الطويلة مزينة بشكل مميز بلهجتين أو ثلاث لهجات من الخرز تعرف باسم “مسارات الماوس”، في حين تملأ الأوراق وبراعم الزهور النمط بشعور من الحب والفرح. على الوجه، يتبدى تمثال لجلالة الملكة إليزابيث الثانية من إبداع سوزانا بلانت.

“لقد حاولت دائما سرد قصصنا من خلال أعمال الخرز الخاصة بي، سواء كانت قصة شخصية أو موضوعًا أوسع. بالنسبة لهذه العملة، حاولت أن أروي القليل عن تاريخ ميتيس النهر الأحمر، وكفاحنا وصعوباتنا، وما تغلبنا عليه كشعب”. “لم أكن أعتقد أبدا أن رحلتي في أعمال خرز الميتيس ستؤدي إلى اختيار تصميمي ليتم عرضه على عملة معدنية. أنا فخور جدًا ومتواضع ومشرف. لقد ابتكرت هذه الصورة احتفالًا بجميع أسلافي من الميتيس وجميع الخرز الذي جاء قبلي، والعودة مباشرة إلى أولئك الذين التقطوا أول خرزة وأنتجوا هذا الشكل الفني الجميل”.

تقتصر هذه العملة على سك العملة في جميع أنحاء العالم من 5000 قطعة فقط وهي من الفضة النقية بنسبة 99.99%، وتباع بسعر 99.95 دولارًا كنديًا ويمكن طلبها اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال مباشرة بدار سك العملة الملكية الكندية على الرقم ‎1-800-267-1871 في كندا، أو ‎1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو في www.mint.ca . كما ستكون متاحة في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وفي منافذ بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة دار السك العالمية من التجار والموزعين.

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عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعدّ الدار واحدة من أكبر دور سكّ العملات وأكثرها تنوعًا في إنتاج العملات في العالم؛ حيث تُنتج مجموعة متنوعة من العملات المعدنية المميّزة عالية الجودة، كما تقدّم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على الصعيد الدولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca . أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بِـ: أليكس ريفز، كبير مديري إدارة الشؤون العامة، هاتف رقم: ‎613-884-6370، reeves@mint.ca ؛ كات باتينود، مستشارة العلاقات الإعلامية، اتحاد مانيتوبا ميتيس، الهاتف: ‎204-801-7710, Kat.Patenaude@ mmf.mb.ca

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