‫الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين تركز على الاتصال الرقمي من أجل التعافي

جاكرتا، إندونيسيا، 19 أيار/مايو 2022 / PRNewswire / — حثت الحكومة الإندونيسية مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين على مواصلة النقاش حول الاتصال الرقمي.

وصرح وزير الاتصالات والمعلوماتية جوني جي بليت: “أعتقد أننا جميعًا شهدنا أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساعدة الناس على مواجهة تأثير جائحة كوفيد -19”.

تعد مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي جزءًا من مسار شيربا الإندونيسي لمجموعة العشرين. نشأت مجموعة العمل مع تشكيل فريق عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين في العام 2017 أثناء رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين.

تم تكليف مجموعة العمل بمناقشة تنفيذ تقنية رقمية مترابطة ومحمية وآمنة لتطوير اقتصاد رقمي شامل ومرن ومستدام.

ويناقش الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الرقمية، تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، والذي يُعقد في يوجياكارتا في الفترة من 17 إلى 19 أيار/مايو 2022، مسألة الاتصال الرقمي.

بصفتها رئيسًا لمجموعة العشرين للعام 2022، شجعت إندونيسيا المشاركين في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين على مناقشة ثلاث قضايا ذات أولوية: الاتصال الرقمي والتعافي بعد جائحة كوفيد-19؛ المهارات الرقمية ومحو الأمية الرقمية؛ بالإضافة إلى تدفق البيانات عبر الحدود وتدفق البيانات المجاني الموثوق به.

في الاجتماع، شدد الوزير بليت على أهمية التغلب على الفجوة الرقمية من خلال بناء اتصال رقمي أو بنية تحتية للاتصالات.

وحث خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي على أن تركز المناقشة على الشمولية والتمكين والاستدامة لتعزيز المكانة العالمية والتعافي من جائحة كوفيد-19.

ظلت الفجوة الرقمية مشكلة حتى الآن. وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، في العام 2021، لم يستخدم 2.9 مليار شخص في جميع أنحاء العالم الإنترنت مطلقًا.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لبيانات البنك الدولي الخاصة بإندونيسيا، لم يتمكن 94 مليون بالغ من الوصول إلى الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة في العام 2019.

وأشار بليت إلى أن “الفجوة الرقمية لا تزال تمثل تحديًا. وأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت أقل من ذلك بكثير”.

وأصبحت الفجوة الرقمية أحد الأسباب التي دفعت منتدى مجموعة العمل الإلكترونية لمجموعة العشرين لمناقشة مسألة الاتصال الرقمي.

تسعى وزارة الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسية، المسؤولة عن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، إلى معالجة الفجوة الرقمية من خلال تعزيز التعاون لدفع البناء الضخم للبنية التحتية الرقمية بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وبقية العالم.

الاتصال الرقمي

أصبح النقاش حول الاتصال أكثر أهمية في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي أثرت على توفر المواد الغذائية والسلع والطاقة وكذلك تسببت في ارتفاع معدل التضخم.

وشدد الوزير بليت على أن “النقاش حول الاتصال الرقمي أصبح مهمًا في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لأنه بعد جائحة كوفيد-19، يتم دعم الاقتصاد بشكل كبير من خلال استخدام الاتصالات الرقمية في حل مشاكل المجتمع المختلفة بالإضافة إلى تمكين المجتمع نفسه”.

كما أكد بليت أن الوباء أظهر مدى اعتماد الناس على النظم الرقمية في مختلف القطاعات العامة، مثل التعليم والصحة، وبالطبع التنمية الاقتصادية.

مع الأخذ في الاعتبار أهمية قضية الاتصال الرقمي، تتم مناقشة قضية مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي ذات الأولوية في خمسة مواضيع فرعية.

أولاً، قال بليت، تناقش مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي الفهم المشترك للاتصال الرقمي من خلال وضع المجتمع باعتباره المحور الرئيسي لجهود تطوير الاتصال الرقمي.

وأشار إلى أن “هذا ما نعنيه بالاتصال الرقمي الذي يركز على الناس”.

الموضوع الفرعي الثاني من مناقشة الاتصال الرقمي في الاجتماع الثاني لمجموعة مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي هو الأمن الرقمي كعامل تمكين رئيسي لدعم مجتمع الأعمال.

يثير تكثيف الاتصالات الرقمية بشكل غير مباشر أيضًا تحديات جديدة في شكل مخاطر أمنية رقمية مختلفة تهدد سلامة مستخدمي الإنترنت، وخاصة الجهات الاقتصادية المتزايدة رقمية.

إدراكًا لأهمية الأمن الرقمي في دعم استدامة الأعمال الرقمية في المستقبل، قررت مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي تسهيل جمع ممارسات الأمن والسلامة الرقمية الحالية.

وفي ما يتعلق بالموضوع الفرعي الثالث، وافقت مجموعة العمل على إنشاء شبكة الابتكار الرقمي لمجموعة العشرين كاستمرار لرابطة الابتكار لمجموعة العشرين التي استضافتها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين العام الماضي.

تهدف هذه الشبكة إلى استيعاب ودعم تعاون الجهات الفاعلة في مجال الابتكار الرقمي في جميع أنحاء العالم، مثل الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال والشركات والحكومات.

في ما يتعلق بالموضوع الفرعي الرابع، ترحب مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين بإطلاق معرض التحول الرقمي الذي سيعرض إنجازات أعضاء مجموعة العشرين في ما يتعلق بالسياسات الاستراتيجية والمعلومات الخاصة بالتحول الرقمي.

“تأمل رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين أن يلقى مفهوم الحدث ترحيبا إيجابيا وحماسا من قبل الرئاسة المقبلة لمجموعة العشرين”، كما قال الوزير بليت.

في ما يتعلق بالموضوع الفرعي الخامس، تدعم مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين الفكرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مبادرة القرية الذكية والجزيرة الذكية.

“يُظهر دعم هذه الفكرة التزام إندونيسيا بالاستفادة من دور مجموعة العشرين لحل مختلف القضايا في المجتمع العالمي. تشجع مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي التضامن في استخدام التحول الرقمي، ليس فقط من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ولكن أيضًا من الدول غير الأعضاء، خاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية “.

وعبر الوزير بليت عن امتنانه للتنفيذ السلس والصحيح والمركّز لاجتماع مجموعة عمل مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي الثاني.

كما ذكر بليت جميع المندوبين وشركاء المعرفة بالانضمام إلى الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي الذي سيعقد في لابوان باجو، شرق نوسا تينجارا، في الفترة من 20 إلى 21 تموز/يوليو، 2022.

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