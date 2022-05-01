الاجتماع التاريخي يحث على إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي لإعادة الصحة والمناخ والأهداف الاقتصادية إلى المسار الصحيح

جاكرتا، إندونيسيا، 19 مايو 2022 / PRNewswire / — اجتمع أكثر من 350 مشاركًا من 57 دولة اليوم في جاكرتا لافتتاح اجتماع وزراء القطاع الذي سيولد أولوية عاجلة للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم.

وكان من بينهم 50 وزيرًا للمياه والصرف الصحي والصحة والبيئة والاقتصاد، اجتمعوا لمناقشة جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ والاقتصاد العالمي المتعثر، التي هددت عقودًا من التقدم في التنمية المستدامة. واستضافت حكومة إندونيسيا هذا الحدث الذي دعت إلى عقده الشراكة العالمية لتوفير الصرف الصحي والمياه للجميع التي تستضيفها الأمم المتحدة واليونيسيف.

ولدى افتتاح هذا الحدث، أخبر باتريك موريارتي، رئيس اللجنة التوجيهية للرابطة، المشاركين أن هذه الأزمة الثلاثية متشابكة بشكل عميق مع المياه والصرف الصحي، مما يجعل تحديد أولويات الحكومة لهذه القضايا أمرًا حيويًا.

وقال إن “المياه والصرف الصحي أمران لا غنى عنهما لمنع حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، وهما جزء لا يتجزأ من دعم التنمية الاقتصادية، ولا بد منهما لجعل المجتمعات المحلية قادرة على التكيف مع تغير المناخ”.

وفقًا لمنظمي الأحداث، فإن الوصول إلى المياه والصابون سيولد 45 مليار دولار سنويًا ، وسيقلل من انتشار العدوى في أي وباء مثل COVID-19 بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

وكان ما يقرب من 74 في المائة من جميع الكوارث الطبيعية بين عامي 2001 و 2018 ذات صلة بالمياه، وتتطلب إجراءات عاجلة. فأربعون في المائة من سكان العالم معرضون بشدة لآثار تغير المناخ.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعميم الوصول إلى المراحيض التي تدار فيها النفايات بطريقة مأمونة سيولد 86 بليون دولار سنويًا بزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف الصحية.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف: “المياه والصرف الصحي هما أساس كل التنمية المستدامة – وأساسيان لمساعدة الأطفال على البقاء والازدهار”. ”عندما يموت 300000 طفل كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالمياه غير المأمونة وعدم كفاية المرافق الصحية، نعلم أننا بحاجة إلى القيام بالمزيد”.

وسيزود اجتماع وزراء القطاع القادة السياسيين بالأدلة وأفضل الممارسات التي يحتاجونها لإعطاء الأولوية للاستثمارات في المياه والصرف الصحي، مما سيدعم بدوره أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف إلى تحويل التعاون بين الوزارات على المستوى الوطني حول حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، فضلاً عن التعلم والتعاون الدوليين.

وسبقته عملية تحضيرية استغرقت ستة أشهر على الصعيدين العالمي والوطني، وشاركت فيها 126 حكومة ومنظمة.

حول الصرف الصحي والمياه للجميع

الصرف الصحي والمياه للجميع ( SWA ) هي شراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين من الحكومات وشركائها من المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات البحث والتعلم والمجتمع الخيري. ويحفز شركاء المنظمة، معًا، الحوار السياسي الرفيع المستوى – على الصعد القطرية والإقليمية والعالمية – وينسقون ويرصدون التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتصلة بالصرف الصحي والمياه والنظافة الصحية الواردة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.sanitationandwaterforall. org .

نبذة عن UNICEF

تعمل اليونيسيف في بعض أصعب الأماكن في العالم، للوصول إلى أكثر الأطفال حرمانًا في العالم. وفي أكثر من 190 بلدًا وإقليمًا، نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع. ويتم تمويل عمل اليونيسيف بالكامل من خلال الدعم الطوعي لملايين الناس في جميع أنحاء العالم وشركائنا في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. تابع اليونيسف على Twitter و Facebook .

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