الاتحاد للطيران تطلق المساعد الافتراضي الخاص بـ Spitch.ai من أجل مساعدة الركاب في تقديم معلومات السفر المتعلقة بكوفيد

زيورخ، 7 أبريل 2022 / PRNewswire / – Spitch.ai أعلنت اليوم شركة Spitch.ai ، الشركة العالمية الرائدة في تقديم الحلول التخاطبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، عن تعاون مع شركة الاتحاد للطيران، الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تطبيق المساعد الافتراضي ( Virtual Assistant – VA ) لتعزيز الكفاءة في مراكز الاتصال التابعة للشركة. وسيتم تطبيق حل Spitch.ai من أجل توفير معلومات السفر المتعلقة بكوفيد لركاب الاتحاد للطيران.

حيث سيستفيد ركاب الاتحاد للطيران من قدرة المساعد الافتراضي على مشاركة معلومات السفر المتعلقة بكوفيد خلال رحلاتهم دون الحاجة إلى الانتظار في قائمة الانتظار. وجرى تضمين المرونة في النظام، مما يتيح للمسافرين التواصل مع وكيل الاتحاد للطيران مباشرة من أجل سماع المعلومات الهامة مباشرة أو تلقيها عبر الرسائل النصية القصيرة.

حيث يساعد نظام Spitch متعدد القنوات على ضمان دقة المعلومات من خلال آلية تكامل تمكّن المساعد الافتراضي من التواصل مع قاعدة المعرفة حيث يتم تخزين تفاصيل تنظيم السفر في جميع أنحاء العالم وتحديثها باستمرار.

وصرح فرانك ماير، الرئيس التنفيذي الرقمي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلًا: “يُعد الحل المقدم من Spitch مشروعًا رائعًا لمختبر الاتحاد للابتكار. حيث أردنا الحصول على التكنولوجيا التي ستزيد من سهولة وسرعة وصول ضيوفنا إلينا وحل مشكلتهم. وستوفر Spitch وقت عملائنا وتمكنهم من الاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة عندما يتزايد حجم المكالمات”.

وجاء تعاون Spitch مع الاتحاد من خلال برنامج GrowthX Accelerator الخاص بـمايكروسوفت للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي بدأ في الربع الأخير من عام 2021. وكانت Spitch من بين خمسة عشر مرشح نهائي فقط من قائمة الطلبات الأصلية التي تضم 3,000. وكانت شركة الاتحاد للطيران قد أجرت في السابق عملية الاختيار الخاصة بها، حيث اختارت Spitch كشريك لها في البرنامج من قائمة مختصرة من الشركات المرشحة.

وكانت مجموعة التقنيات التي تمكنوا من إظهارها، إلى جانب كفاءتهم وخبرتهم في التسليم لمثل هذه الشركة الشابة نسبيًا، علامة فارقة لشركة Spitch عندما يتعلق الأمر بالحكم عليها كمقدم خدمات محتمل.

وصرح روبرت كروسي، المدير الإداري في مايكروسوفت للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: “نحن فخورون بقدرتنا على تعزيز العلاقة بين الاتحاد و Spitch كجزء من برنامج GrowthX Accelerator . ونهنئ كلا الفريقين على كل الطاقة والحماس اللذين أبدياهما في تأسيس هذا المشروع المبتكر. كما نتطلع إلى سماع المزيد من الأخبار الرائعة مع تطور الأمور”.

وصرح باتريك نايف، رئيس قسم المعلومات السابق في شركة الطيران منذ فترة طويلة وعضو حالي في المجلس الاستشاري لشركة Spitch ، قائلًا: “يمكن أن يعالج حل Spitch الرائد التخاطبي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بسهولة مواضع الشكوى الرئيسية للعديد من الشركات، وخاصة شركات الطيران. ويمكن للحل الذكي الخاص بهم التعامل تلقائيًا مع كميات كبيرة من مكالمات العملاء، وتحسين تجربة العملاء بشكل كبير وقيادة كفاءة مراكز الاتصال. حيث يحصل العملاء على إجابة فورية بدلاً من ألم الانتظار في قائمة انتظار المكالمات وهذا يزيد من رضا العملاء بشكل كبير”.

وتتطور شركة Spitch وتحافظ على التكنولوجيا الأساسية الخاصة بها مع التركيز على تجربة العملاء في العصر المتطور للعميل الرقمي مع تقليل التكلفة، وزيادة المبيعات، وإدارة المخاطر، والاحتيال، والامتثال. ويضم الفريق أعضاء يتمتعون بخبرة واسعة في هذا القطاع، حيث يضم كل من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والخبرة الإدارية في فورتشين 500 متعددة الجنسيات مثل أوراكل، وجينيسيس، وإريكسون، وأفايا، وياندكس، و SVOX ، ونيوانس، وبنك شرق آسيا، وسويسكوم.

ويزداد عملاء Spitch.ai في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة عن طريق التمويل، والتأمين، والصحة، والتكنولوجيا، والاتصالات، والتعليم، وتجارة التجزئة، والنقل العام، والقطاع العام، والحكومة، وقد تعاملت حلول Spitch مع أكثر من 50 مليون تفاعل للمستخدم النهائي خلال العام الماضي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة spitch.ai

نُبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم. وتقوم شركة الاتحاد للطيران، من مقرها في أبو ظبي، برحلات إلى وجهات الركاب والبضائع في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا، وأمريكا الشمالية. وتوفر شبكة الاتحاد، بمساعدة شركاء الرمز المشترك لطيران الاتحاد، الوصول إلى مئات الوجهات الدولية. وحصلت شركة الاتحاد للطيران، في السنوات الأخيرة، على العديد من الجوائز لخدماتها ومنتجاتها المتميزة، وعروض الشحن، وبرنامج الولاء، والمزيد من الجوائز. وجرى الاعتراف بالاتحاد كواحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم استجابةً لكوفيد-19 وكانت أول شركة طيران في العالم تقوم بتلقيح طاقمها بالكامل على متنها. وترى شركة الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي القضية الأكثر أهمية في عصرنا، ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع العلامات التجارية العالمية للطيران والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، فإن شركة الاتحاد للطيران لا تعرف الكلل في سعيها لإزالة الكربون من الصناعة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة etihad.com .

نُبذة عن Spitch.ai

شركة Spitch هي مقدم خدمات عالمي لحلول الذكاء الاصطناعي التخاطبية لمعاملات الشركات والمعاملات المباشرة إلى المستهلك، ويقع مقرها في سويسرا منذ 2014 ولديها فروع في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا والآن في أمريكا الشمالية. وتساعد Spitch المؤسسات على فهم وخدمة عملائها بشكل أفضل باستخدام معالجة اللغات الطبيعية ( Natural Language Processing – NLP ) والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة. وتمتلك الشركة أكثر من 40 عميلًا حول العالم، من بينها Baloise Insurance و PostFinance و Gruppo Reale و Versicherungskammer Bayern و Swisscard و Migros Bank وسيتم الإعلان عن غيرهم قريبًا.

للتواصل:

لينكولين بايين

66 82 542 44 41+

info@spitch.ai