‫الاتحاد الدولي لكرة القدم يُطلق منصة +FIFA المجانية من أجل متعة عشاق كرة القدم في كل مكان

توفر + FIFA مباريات دولية ومحلية مباشرة من جميع أنحاء العالم، ومحتوى مميزا يروي أروع القصص العالمية، إضافة لأكبر أرشيف كرة قدم في المعمورة، وغير ذلك الكثير

سيتم بث أكثر من 29 ألف مباراة كرة قدم رجالية وأكثر من 11 ألف مباراة كرة قدم للسيدات على + FIFA سنة 2022 ، أي ما يفوق مجموعه 40 ألف مباراة.

ستضم القائمة الأولى من عروض إصدارات + FIFA برامج عن رونالدينيو، وداني ألفيش، ورونالدو نازاريو، وروميلو لوكاكو، ولوسي برونز، وكارلي لويد وغيرهم.

يسر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يعلن عن إطلاقه لـ + FIFA ، وهي منصة رقمية عالمية مجانية تم إنشاؤها لربط مشجعي كرة القدم من كل مكان باللعبة التي يحبونها.

زيورخ 12 أبريل / نيسان 2022

/PRNewswire/ — ستقدم منصة + FIFA التي تم إطلاقها اليوم فرصة مشاهدة مباريات مباشرة من كل ركن من أركان العالم، إضافة لألعاب تفاعلية وآخر الأخبار ومعلومات البطولات ومحتوى فيديو منقطع النظير، وغير ذلك الكثير، ويعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أول اتحاد رياضي في العالم يقدم تجربة بث محتوى واسعة النطاق لمشجعيه.

قال رئيس FIFA ، السيد جياني إنفانتينو: “تمثل + FIFA الخطوة التالية لرؤيتنا من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية وشمولية، إذ تدعم هذه المنصة مهمة FIFA الرئيسية والمتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم عالميًا”، وأردف قائلا: “يمثل هذا المشروع تحولًا ثقافيًا في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها، وقد كان هذا الأمر جزءًا أساسيًا من رؤيتي 2020 – 2023 ، وبهذا نضفي طابعًا ديمقراطيًا على كرة القدم بمشاركتها مع الجماهير، ونحن سعيدون جدا بهذا”.

كل الأحداث، داخل وخارج الملعب

المباريات المباشرة:

ستبث FIFA+ مع نهاية العام الجاري ما يعادل 40 ألف مباراة مباشرة سنويا من 100 اتحاد عضو وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 110 ألف مباراة من مباريات كرة القدم النسائية، كما ستقدم FIFA+ تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقا من أكبر البطولات الأوروبية ووصولا إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم، خاصة تلك التي لم يذع صيتها من قبل، وستجدون على منصتنا منذ اليوم الأول لإطلاقها 1400 مباراة مباشرة شهريا، وسيتضاعف هذا العدد بسرعة فائقة.

أرشيف + FIFA :

ستكون منصة FIFA+ قبل نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 موطنا لكل ما سجلته عدسات الكاميرات في مباريات بطولتي الرجال والسيدات بما يفوق 2000 ساعة من محتوى الأرشيف، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتاح فيها مثل هذا الأرشيف لكل عشاق الكرة بدون استثناء، وسيتمكن المشجعون من مشاهدة المباريات معادة بالكامل، والتمتع بالملخصات والأهداف واللحظات السحرية في مكان واحد وهو منصتنا الجديدة هذه، وسنفتتح أرشيف FIFA+ بأكثر من 2500 مقطع فيديو يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي، وسيتزايد هذا العدد مع مرور الأيام.

مركز للمباريات والأخبار والألعاب:

سيسمح مركز المباريات لعشاق كرة القدم بالانغماس في عالم المعرفة بالمشاركة في 400 مسابقة للرجال و65 مسابقة للسيدات حول كرة القدم، كما سيخول لهم موجز الأخبار اليومي معرفة أحدث أخبار الكرة في العالم على مدار السنة، وفي خضم كل هذا سيستمتعون بالألعاب التفاعلية والأسئلة الترفيهية والمسابقات والتنبؤ بالنتائج.

إصدارات + FIFA :

كما ستوفر منصة + FIFA محتوى اصليًا ومميزًا يروي أروع القصص العالمية لكل من كرة القدم الرجالية والنسائية، وستعرض لأول مرة أفلامًا وثائقية طويلة، وأشرطة ومسلسلات وبرامج حوارية وأفلامًا قصيرة – مترجمة إلى 11 لغة – تروي قصصًا من القواعد الشعبية المحلية إلى كبرى المنتخبات العالمية، إضافة لقصص أبطال اللعبة السابقين والحاليين من أكثر من 40 دولة.

سيبقى محتوى + FIFA في نمو وتطور خلال سنة 2022 ، وسنوفر محتوى جديدًا وعالميًا ومترجمًا على مدار السنة.

ستنبض اللعبة بفضل + FIFA بالحياة من خلال العديد من البرامج والأسماء المميزة في مختلف المجالات المحورية، ومن أمثلتها:

· رونالدينيو: أسعد رجل في العالم ( Ronaldinho: The Happiest Man in the World ): فيلم وثائقي حصري طويل يوفر معلومات واسعة من أرشيف نادر لأحد أكثر اللاعبين شهرة، وتبلغ مدة الفيلم 90 دقيقة، من إخراج ستيوارت وأندرو دوغلاس، ومن إنتاج بيرني جولدمان وسيمون هورسمان وجيفري سوروس من صندوق لوس أنجلوس الإعلامي. يروي الفيلم حياة اللاعب، وكيف ترعرع في شوارع البرازيل ليصبح أحد أكثر لاعبي كرة القدم شعبية في العالم، ويعبر في الفيلم كل من ليونيل ميسي وفرانك ريكارد وكارليس بويول عما يعنيه لهم هذا اللاعب الأسطورة.

· قادة: الموسم الأول ( Captains: Season 1 ): مسلسل رائد من ثمانية أجزاء من فولويل 73 (نادي سندرلاند، حتى الموت، إما كل شيء أو لا شيء: يوفنتوس) يتكلم عن ستة رجال قادوا بلدانهم خلال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، وسيبين المسلسل الذي يركز على السمات القيادية لكل قائد منهم: لوكا مودريتش (كرواتيا) وبيير إيمريك أوباميانغ (الغابون) وبرايان كالتاك (فانواتو) وأندريه بليك (جامايكا) وحسن معتوق (لبنان) وتياجو سيلفا (البرازيل).

· كرواتيا: تعريف أمة ( Croatia: Defining a Nation ): يروي هذا الفيلم الوثائقي الطويل كيف تجمع كرة القدم وتربط هذه الأمة وهؤلاء الأصدقاء الذين وصلوا إلى اعتراف عالمي بهم رغم المحن، وأصبح كل منهم أسطورة ساهمت في حفر اسم كرواتيا في جميع أنحاء العالم، من المخرج الشهير لويس مايلز (كايزر: أعظم لاعب كرة قدم لم يلعب كرة القدم، نادي ليفربول لكرة القدم: الانتظار لمدة 30 عامًا).

· حلاق النجوم ( HD Cutz ): سلسلة وثائقية من ثمانية أجزاء مع حلاق النجوم شيلدون إدواردز يتحدث فيها عن الطعام والأزياء والموسيقى وأحيانًا كرة القدم، وتضم أبطالا أمثال بول بوجبا وأنطونيو روديجر، من إنتاج MOTIF Pictures و Fever Media .

· حلم داني المجنون ( Dani Crazy Dream ): مسلسل وثائقي من ست حلقات في كل منها 30 دقيقة متاح للجميع، يظهر اللاعب داني ألفيش، اللاعب الأكثر تتويجًا في التاريخ وهو يحاول الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، من إنتاج شركة ألفيش الخاصة للإنتاج Maracanã Media .

· الحذاء الذهبي ( Golden Boot ): مسلسل وثائقي من أربع حلقات في كل منها 48 دقيقة، يحوي مقابلات مع أعظم الهدافين في كأس العالم FIFA ، من إنتاج شركة Goalhanger Films (واين روني: رجل وراء الأهداف). ونرى في الحلقة الأولى جاري لينيكر جالسًا مع البرازيلي رونالدو نازاريو لإعادة مشاهدة مباريات كأس العالم 2002 FIFA .

· الأيقونات ( Icons ): مسلسل وثائقي من خمس حلقات في كل منها 26 دقيقة، يعرض خمسة من أكبر من أثّرن في لعبة كرة قدم السيدات: ويندي رونار، ولوسي برونز، وعزيزات أوشوالا، وكارلي لويد، وسام كير يروين قصصهن بكلماتهم. إنتاج مجموعة نوح ميديا ( 14 قمة: لا شيء مستحيل، العثور على جاك تشارلتون).

· أكاديميات ( Academies ): القصة الداخلية لبعض أعظم خطوط إنتاج المواهب في كرة القدم العالمية من إنتاج Shoot the Company ، ويحكي الموسم الأول قصة أكاديمية أندرلخت في ثلاث حلقات في كل منها 30 دقيقة.

سنتيح لكم منصة + FIFA على كل أجهزة الويب والأجهزة المحمولة، وستتوفر عبر مجموعة من الأجهزة المتصلة بُعيد ذلك، وسنقدمها لكم في إصدارات بخمس لغات (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية)، مع إضافة ست لغات أخرى ابتداء من يونيو/ حزيران 2022 .

