‫الاتحاد الأوروبي يدعو لتوسيع مشاركة المرأة في السياسة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة

بالإضافة إلى الحلقات النقاشية، عقد الاتحاد الأوروبي في جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه في إكسبو 2020 جلسة حول المرأة والمناخ، داعياً إلى حلول مراعية للمنظور الجنساني في مكافحة التغيّر المناخي. كما أعرب العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لتعهد “كسر التحيُّز” (Break the Bias) من بينهم ثلاثة من نواب رئيس المفوضية الأوروبية ساهموا في مبادرة “رسالة إلى جيل المستقبل – Letter to the Future Generation“. كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في “قمة الأمم المتحدة للمرأة لأهداف التنمية المستدامة 5” والتي تم انعقادها يوم 9 مارس.

