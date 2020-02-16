الإماراتي أحمد القطان يفوز بنهائي العالم في تحدي روكا لتصميم الأساتذة

استضافت مدينة برشلونة التصفيات النهائية العالمية لمسابقة روكا للتصميم السريع التي تتماهى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

وقد أقيم حفل توزيع جوائز المسابقة الذي ترأسه إجزافيير مارسيت، مستشار المجلس للسياحة والصناعات الإبداعية، وإجزافيير توراس، مدير روكا لاتصالات العلامة التجارية، في سالو دي سنت بمجلس مدينة برشلونة

برشلونة، إسبانيا، 16 من فبراير 2020 /PRNewswire/ — اجتمع في برشلونة الشهر الماضي الفائزون بالنسخ الثلاثة عشرة من تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد، وهي مسابقة روكا للتصميم السريع أقيمت في 12 دولة خلال عام 2019 بوصفها مقياسًا معياريًا في مجال التصميم، وذلك للاحتفال بالنسخة الأولى من تحدي تصميم الأساتذة في ظل دعم مركز برشلونة للرسم وبمؤارزة من “مؤسسة نحن المياه” (“We Are Water Foundation”).

وكان الفائز بتحدي روكا لتصميم الأساتذة هو أحمد القطان الذي تسلم الجائزة من إجزافيير توراس (مدير روكا لاتصالات العلامة التجارية) وأحمد التقوي (نائب قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في إسبانيا) وإجزافيير مارسيت (مستشار السياحة والصناعات الإبداعية في برشلونة).

وكان الفائز بتحدي روكا لتصميم الأساتذة هو أحمد القطان الذي تسلم الجائزة من إجزافيير توراس (مدير روكا لاتصالات العلامة التجارية) وأحمد التقوي (نائب قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في إسبانيا) وإجزافيير مارسيت (مستشار السياحة والصناعات الإبداعية في برشلونة).

أقيم حفل توزيع الجوائز، الذي يديره إجزافيير مارسيت، مستشار السياحة والصناعات الإبداعية، و إجزافيير توراس، مدير روكا لاتصالات العلامة التجارية ومدير مؤسسة “We Are Water Foundation”، يوم الأربعاء الموافق 22 من يناير في سالو دي سنت بمجلس مدينة برشلونة بعد يومين من الأنشطة التي نفذها المتسابقون في أماكن مختلفة من مدينة برشلونة.

وقد علق إجزافيير توراس على هذه الاحتفالية بقوله: “أحاول، بصفتي مديرًا لمؤسسة We Are Water Foundation، تحليل المشروعات واضعًا في حسباني أهداف التنمية المستدامة، ونحن فخورون حقًا بأن جميع المشروعات المقدمة في المسابقة كانت متوافقة مع تلك الأهداف، ما ينم عن وعي مصممي المستقبل بالمشكلات التي يواجهها العالم. وعلى نفس المنوال، ألقى إجزافيير مارسيت الضوء على الفعالية قائلاً: “تتسم برشلونة بحساسية خاصة تجاه أية مبادرة تدفع مسيرة الإبداع المسؤول، وهو ما تفعله مسابقة روكا بالتحديد.”

وقد تلقى المتسابقون ملخص تعليمات وجدوا فيه تحديًا لهم لتقديم مقترح بنوع جديد من الأحواض يشمل وظيفة إضافية تمنح المنتج قيمة.

وفاز أحمد القطان، من جامعة هيريوت-واط الكائنة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالجائزة ليكون الفائز بين فائزين شكلوا مجموعة من 22 مشاركًا من 12 دولة أقيمت فيها المسابقة. يطرح مشروعه حوض متنقل ييسر الحصول على أساسيات النظافة والعناية الشخصية دونما حاجة إلى الانتقال. ويشمل ذلك الحوض عجلتين وخزاني مياه (جديدة ومستعملة) ومن الممكن تشغيله بالهاتف النقال. وقد علقت إيزابيل بنتادو، العضو المنتدب الإقليمي بشركة Wilson Associates على ذلك المشروع بقولها: “هذا المشروع يغير المفهوم الجامد عن منتجات الحمام فهو يدمج في الحمام قطعة متحركة من الممكن استخدامها حتى خارجه.”

وقد قُدِّمت خلال حفل توزيع الجوائز، فضلاً عن الجائزة الكبرى، جوائز أخرى لأفضل المشروعات التي نُفِّذت خلال الأنشطة وورش العمل الأخرى التي انخرط فيها المتسابقون خلال تلك الأيام الثلاثة في برشلونة.

جائزة أفضل مخطط وجائزة أفضل عرض إيضاحي وجائزة أفضل فكرة:

أحمد القطان، الإمارات العربية المتحدة

جائزة أفضل طلاء

ديسيسلافا بتروفا وليليا إيفانوفا، بلغاريا

جائزة أفضل مشروع مواد:

وايوليتا برتيينيا، بولندا



أليكسي لوكيانوف، روسيا



ريتا يانج، أستراليا



فوني دي، الصين

جائزة أفضل صورة معمارية

ميجيل أنجيل فرنانديز، إسبانيا

جائزة أفضل مشروع لإنترنت الأشياء

فيليكا أماندا، إندونيسيا



أريشا سورايا، ماليزيا



أليشيا سيمون، إسبانيا



ميجيل أنجيل فرنانديز، إسبانيا

كما حضر الحفل قناصل بعض البلدان المشاركة في المسابقة كبولندا والأرجنتين وأستراليا وماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبلغاريا والصين لدعم أصحاب المواهب الشابة من بلدانهم.

كما حضر الحفل لجنة من الحكام الدوليين. وقد ضمت لجنة التحكيم أعضاءً هم: جؤاو بيسا، مصمم ومؤسس شركة BESSA للتصميم، وجوزيب كونجوست، مدير التصميم والابتكار في شركة روكا، وكينيث كوه، مؤسس Quarters Architects، وإيزابيل بنتادو، العضو المنتدب الإقليمي لشركة Wilson Associates، وفلاديمير بيروزكوف، رئيس التصميم الصناعي ومركز الابتكار في “Astra Rossa” وإيزابيل رواج، مدير عام مركز برشلونة للرسم؛ وإجزافيير توراس، مدير روكا لاتصالات العلامة التجارية الذي تولى تقييم العروض، إضافة إلى الخبراء الذين أداروا ورش العمل وهم: نيكانور جارسيا مهندس معماري ومصور فوتوغرافي مختص في العمارة والسفريات وروبرت د. تومسون، مهندس ومصمم صناعي ومدير علمي لدى MaterFad، وجويلم كامبرودون، مدير البحوث لدى Fab Lab برشلونة.

تنظم شركة روكا، صاحبة العلامة التجارية الرائدة في إنتاج وتصميم وتوزيع منتجات الحمامات، هذه المبادرات لتعريف العالم بالمواهب الشابة. نُظِّمت مسابقة تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد للمرة الأولى في عام 2012، ثم توسعت كثيرًا منذ ذلك الحين على المستوى الدولي على مدى سنوات انعقادها. تتحدى هذه المسابقة طلاب الهندسة المعمارية والتصميم والمهنيين الشباب لتصميم منتجات أصلية ومبتكرة للمساحة المخصصة لحمام خلال يوم واحد فقط.

نبذة عن روكا

روكا هي شركة تزاول أعمال تصميم وتصنيع وترويج منتجات الحمامات والأرضيات وبلاط الجدران لتوفير تلك المنتجات لقطاع العمارة والبناء والتصميم الداخلي. وقد أصبح يعمل لدى الشركة 24,245 موظف بعد ما يربو على مائة عام من إنشائها كما أصبحت تمتلك 82 مصنع إنتاج ولها حضور في أكثر من 170 سوق في القارات الخمس.

www.roca.es

نبذة عن تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد

تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد هو مسابقة في التصميم تنظمها شركة روكا وتقيمها بصفة سنوية في مدن مختلفة في جميع أنحاء العالم. يشارك في هذه المسابقة طلاب الهندسة المعمارية والتصميم والمهنيين الشباب تحت سن 30 عامًا لمواجهة تحديات تصميم منتجات أصلية ومبتكرة ترتبط بالمساحات المخصصة للحمامات خلال يوم واحد فقط. وبهدف دعم أصحاب المواهب الشابة وتعريف العالم بهم، تضم لجنة التحكيم أعضاءً من مشاهير المهنيين في هذا المجال من كل بلد لتثمين أعمال هؤلاء المهنيين وتقييمها من حيث الأصالة والإبداع والجدوى التي تنطوي عليها الأفكار المطروحة خلال وقت محدد بتسع ساعات.

وقد أُقيمت أول نسخة من المسابقة في إسبانيا في عام 2012، ولم تتوقف عن التوسع منذ ذلك الحين. وفي عام 2019، أُقيمت المسابقة في 13 مدينة ببلدان مختلفة وهي: بيونس أيرس (الأرجنتين) وملبورن (أستراليا) وكوالا لامبور (ماليزيا) وجاكرتا (إندونيسيا) وكاتويس (بولندا) وصوفيا (بلغاريا) ولشبونة (البرتغال) وموسكو (روسيا) وشنغهاي (الصين) ومسقط (سلطنة عمان) وبرشلونة (إسبانيا) ودبي (الإمارات العربية المتحدة).

www.onedaydesignchallenge.net

نبذة عن أهداف التنمية المستدامة

تمثل أهداف التنمية المستدامة خطة أولية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتناول تلك الأهداف التحديات التي نواجهها على مستوى العالم بما في ذلك ما يتعلق بالفقر وانعدام المساواة والمناخ وتدهور البيئة والرفاهية والسلام والعدالة. وترتبط تلك الأهداف ببعضها بعضًا. ومن المهم بمكان حتى لا يتم إغفال أحد، أن نحقق كل هدف وكل مستهدف منها بحلول عام 2030.

www.un.org/ sustainabledevelopment/

نبذة عن مركز برشلونة للتصميم

مركز برشلونة للتصميم هو مؤسسة غير هادفة للربح تمتد خبراتها على مدار 45 عامًا للتشجيع على التصميم فيما بين الشركات والمؤسسات والمجتمع ككل. يدير مركز برشلونة للتصميم أنشطة لرعاية الابتكار وأصحاب المواهب من المبدعين وتعريف العالم بفن التصميم في برشلونة. تتمثل رسالة المركز في الترويج للتصميم بوصفه أداة داعمة للتحول بغية الوصول إلى الكمال والاستدامة وتحسين نوعية حياة الناس ودعم برشلونة بوصفها علامة مرجعية دولية في مجال التصميم. ويدير المركز كذلك مركز Clúster Diseño في كتالونيا، كما أنه عضو في شبكة أسابيع التصميم العالمية من خلال أسبوع برشلونة للتصميم.

www.bcd.es

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1087780/Roca_Winner_ Master_Design_Challenge.jpg

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كارلا مارتينيز، هاتف رقم: 248-858-670-

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cmartinez@ulled.com