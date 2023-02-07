‫الإصدار الرسمي للسيجارة الإلكترونية الاحترافية VOOPOO VINCI 3 مع ترقية وظيفة ضبط المنطقة الواسعة

دقة تدفق الهواء على نطاق واسع وضبط الطاقة

يعتمد VOOPOO VINCI 3 على نظام Mobius Airflow ، والذي يوفر مجموعة واسعة من أدوات التحكم في تدفق الهواء من 100 إلى 3000 باسكال. تم تغليف حلقة الختم بالكامل بواسطة عملية القولبة بالحقن المزدوج مما يعزز إحكام الهواء ويسمح بضبط أكثر دقة لتدفق الهواء. إلى جانب القوة الكهربائية القابلة للضبط من 5 إلى 50 واط، توفر سيجارة VOOPOO VINCI 3 للمستخدمين نفثًا ضيقًا خالصًا إلى DTL القوي غير الخانق. يمكن للمستخدمين تجربة العديد من أوضاع كمية تدفق الهواء وإعدادات الطاقة الكهربائية كما يريدون واستكشاف التدخين المفضل لديهم. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة التدخين الغائم، فإن سيجارة VOOPOO VINCI 3 توفر لهم تجربة غير مؤلمة وإمكانية تجريب جميع الأوضاع حتى يعثروا على الوضع المناسب.

تساعد سعة البطارية الكبيرة داخل جهاز بحجم POD تدخين السجائر الإلكترونية على المدى الطويل

VOOPOO VINCI 3 هو أصغر حجمًا بنسبة تزيد عن 50 بالمائة وأخف وزنًا بنسبة 20 بالمائة، مما يجعله أكثر قابلية للحمل من الأجهزة الأخرى التي هي نفس النوع. مع بطارية مدمجة بقدرة 1800 ميلي أمبير في الساعة، يمكن لسجائر VOOPOO VINCI 3 المشحونة بالكامل العمل ليومين من التدخين بشحنة واحدة، مما يلبي بسهولة احتياجات التدخين اليومية.

طريقتين للإشعال واتصال فوري

VOOPOO VINCI 3 لها طريقتين للتدخين وهما السحب الذكي وزر النار. مع مستشعر تدفق الهواء الصناعي الأكثر حساسية من 1000 باسكال، يتصل VOOPOO VINCI 3 على الفور برحلة النفخ للمستخدمين. يتيح الاشتعال المزدوج النفخ والتشغيل أسهل بكثير.

متوافق مع جميع لفائف PnP المختلفة والمتطورة

تستفيد لفيفتَي التذرية القياسيتان لسجائر VOOPOO VINCI 3 من منصة PnP الاحترافية وتمنحان لك بشكل موثوق تدخين ضيق إلى عميق. منصة PnP عبارة عن منصة عامة تقدم تجربة التذرية الغنية والمتنوعة، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالبخار المتصاعد والمذاق الغني بسعر معقول. يمكن أن تدعم تجربة النطاق الكامل من DTL و RDL إلى MTL . بالإضافة إلى ذلك، تتوافق سيجارة VINCI 3 مع جميع لفائف PnP بما في ذلك لفائف RBA . عن طريق السحب والنفث بسهولة، يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من تجارب التدخين الممتعة وبأسعار معقولة.

بدون اختناق وسهل الاستخدام وأقوى ونفث في خطوة واحدة. تحتوي سيجارة VOOPOO VINCI 3 على العديد من الابتكارات المبنية على VOOPOO VINCI 1 و VOOPOO VINCI 2 . اختر VOOPOO VINCI 3 واستمتع بتجربة تدخين سلسة واختر بين تجربة التدخين الضيق والواسع.

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