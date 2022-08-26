‫الأطباء في مستشفيات مانيبال بِدواركا يمنحون فرصة جديدة للحياة لمولود يبلغ من العمر 30 يومًا يعاني من ورم في المخ

نيودلهي والخرطوم، السودان، 26 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — نجح الأطباء في مستشفيات مانيبال في دلهي في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يبلغ من العمر 30 يومًا مصابًا بورم في المخ. تم تقديم الطفل إلى المستشفى في حالة طارئة مع شكوى من نوبات وفقدان للوعي. عند إجراء مزيد من التشخيص، وجد الفحص بالأشعة المقطعية وجود نزيف حاد في المخ مع وجود ورم يسبب ضغطًا كبيرًا داخل الدماغ. كما تم إعاقة اختبارات دم الطفل بسبب ارتفاع مستويات INR ، مما يشير إلى مرض انحلالي. لإنقاذ حياته، قام فريق من الأطباء بقيادة الدكتور أنوراغ ساكسينا، رئيس قسم واستشاري جراحة الأعصاب، بإجراء جراحة إزالة ورم المخ (المعروفة أيضًا باسم حج القحف) باستخدام تقنيات ومعدات خاصة لتقليل فقدان الدم إلى الحد الأدنى للوقاية من صدمة نزفية تهدد الحياة.

كان وزن الطفل 3 كيلوغرامات فقط، ولهذا كان تخديره تحديًا كبيرًا. حتى الحد الأدنى من فقدان الدم أثناء الجراحة كان سيعرض حياته للخطر. بعد استقرار حالته طبياً ونشر مناقشة مفصلة مع عائلته بشأن الحاجة إلى الجراحة والمخاطر التي تنطوي عليها، تم إجراء الجراحة. أثناء الجراحة، تم اتخاذ احتياطات قصوى، مع الأخذ في الاعتبار أن الجمجمة في هذا العمر رخوة بشكل استثنائي وأي ضغط لا داعي له يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط على الدماغ إلى جانب خطر فقدان البصر. طوال العملية الجراحية، حرص طبيب التخدير على أن يكون الطفل مستقرًا.

قال الدكتور أنوراغ ساكسينا، رئيس قسم واستشاري جراحة الأعصاب، بمستشفيات مانيبال في دلهي: “عندما تم إحضار الطفل إلينا، كانت حالته حرجة للغاية وغير مستقرة. كان يعاني من ورم في المخ ونزيف. هذه الحالة نادرة للغاية، وكان هناك خطر وشيك للوفاة وكان بحاجة إلى جراحة دماغية عاجلة. ما جعل هذه الحالة أكثر صعوبة هو انخفاض وزن جسم الطفل، مما شكل تحديًا كبيرًا أثناء التخدير والجراحة. ومع ذلك، صمد أمام الجراحة جيدًا وفُطِم من جهاز التنفس الصناعي في اليوم التالي. بدأ يظهر تحسنًا وتعافيًا مطردًا وبدأ تدريجياً في قبول حليب أمه. خرج الطفل من المستشفى بعد الجراحة بأيام قليلة بعد أن أظهر تعافيًا مرضيًا. يقوم بعمل جيد وهو الآن تحت المتابعة الروتينية “.

نبذة عن مستشفيات مانيبال:

تعد مستشفيات مانيبال، بصفتها رائدة في مجال الرعاية الصحية، ثاني أكبر مقدمي رعاية صحية متعددة التخصصات في الهند، حيث يعالجون أكثر من 4 ملايين مريض سنويًا. تتمتع المنظمة المتكاملة اليوم ببصمة معززة في عموم الهند حيث تشمل على 28 مستشفى في 14 مدينة بها أكثر من 7,000 سرير بالإضافة إلى مجموعة موهوبة تضم أكثر من 4,000 طبيب وأكثر من 10,000 موظف بسبب استحواذها مؤخرًا على مستشفى تحويلات كولومبيا آسيا ( Columbia Asia Hospitals ) في الهند بنسبة 100%. وينصب تركيزها على تقديم إطار رعاية صحية عالي الجودة وبتكلفة معقولة من خلال مجموعة تقديم الرعاية الثالثية ومتعددة التخصصات وتوسيعه ليشمل الرعاية خارج المستشفى. تقدم مستشفيات مانيبال الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم.

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