‫الأضواء والكاميرا والأزياء: IN2MOTIONFEST – يعلن مهرجان إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة 2022 عن مواعيده ومكانه

بنك إندونيسيا مع وزارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا وغرفة الأزياء الإندونيسية لوضع مصممي الأزياء المسلمين في مركز الصدارة في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في مركز جاكرتا للمؤتمرات بجاكرتا في إندونيسيا.

جاكرتا، أندونيسيا، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — منذ عام 2019، وبنك إندونيسيا ( BI ) يتعاون مع غرفة الأزياء الإندونيسية ( IFC ) في أنشطة أزياء متواضعة في المهرجان الإندونيسي للاقتصاد الشرعي ( ISEF ). من أجل جعل إندونيسيا مركزًا للاقتصاد الشرعي في العالم وسيتم تقديم قطاع أزياء المهرجان الإندونيسي للاقتصاد الشرعي ( ISEF ) باسم جديد، إندونيسيا مهرجان الأزياء المحتشمة الدولي ( IN2MOTIONFEST ). بالتعاون أيضًا مع وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا، يقدم بنك إندونيسيا ( BI ) أفضل صناعة الأزياء الإسلامية الإندونيسية إلى العالم.

موضوع 2022: “المنتجات المحلية، نظرة عالمية”

ترحب IN2MOTIONFEST بأكثر من 160 من المصممين والعلامة التجارية والأكاديمية والمشترين المحليين والدوليين للاحتفال بالتصاميم الفريدة والمواد ذات المصادر المحلية والمظهر الرائج في صناعة الأزياء المتواضعة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وقالت إيتا رولينا، مديرة قسم الاقتصاد والتمويل الشرعي في بنك إندونيسيا ( BI ): “إن صناعة الأزياء الإندونيسية المتواضعة تنمو بسرعة. من خلال تعاون عالمي، نريد المساهمة في دعم الانتعاش الاقتصادي الوطني، وخاصة في قطاع الأزياء المحتشمة “.

وفقًا للتقرير الاقتصادي الإسلامي العالمي 2021 ، بلغ استهلاك منتجات الأزياء الإسلامية في العالم 277 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن ينمو بأكثر من 311 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كدولة تضم أكثر من 231 مليون مسلم، فإن إندونيسيا في وضع جيد لتصبح مركزًا للأزياء الإسلامية.

قال فيكسي، النائب المساعد للشراكة وتوسيع السوق بوزارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية إندونيسيا: “بصفتنا دولة بها أكبر عدد من المسلمين في العالم، نريد أن نكون الرائدين”. “نأمل أن يتمكن المصممون الإندونيسيون من المنافسة في السوق العالمية وأن يُسمع صدى IN2MOTIONFEST في جميع أنحاء العالم.”

سيرى الضيوف ما تقدمه إندونيسيا للعالم، من خلال منتجات الأزياء المصنوعة يدويًا والتي يتم الحصول عليها من مصممين مشهورين في جميع أنحاء الأرخبيل بما في ذلك IKRA Indonesia – المنصة التي تجمع ممثلي الأعمال الشرعيين في الأزياء الحلال – وكذلك المصممين من فرنسا وماليزيا وتايلاند.

وأوضح علي كاريزما، الرئيس الوطني لغرفة الأزياء الإندونيسية ( IFC ): “ستعمل IN2MOTIONFEST على تحسين الموارد المحلية لدفع الاقتصاد المحلي مثل المنسوجات المحلية، بما يتماشى مع مبادئ الموضة المستدامة وأسلوب الحياة الحلال”.

يشمل IN2MOTIONFEST التجمعات المجتمعية وورش العمل والمسابقات والرعاية. يتكون الحدث الرئيسي من عروض الأزياء والبرامج الحوارية ومطابقة الأعمال ومنتديات الشتات. إنه أكبر حدث دولي للأزياء المحتشمة يروج لمنتجات إندونيسيا المحلية، والمظهر العالمي.

حول المهرجان الإندونيسي للاقتصاد الشرعي ( ISEF )

المهرجان الإندونيسي للاقتصاد الشرعي ( ISEF ) هو أكبر حدث سنوي في إندونيسيا للاقتصاد الإسلامي وجزء من منتدى الشريعة الاقتصادي العالمي. تجمع المنظمة الأفكار في مبادرات قابلة للتطبيق لدعم الاقتصاد الإسلامي مع التركيز على تطوير الاقتصاد الشرعي مع الحفاظ على الانسجام مع القيم الإندونيسية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة حساب IN2MOTIONFEST على إنستغرام و يوتيوب وحساب ISEF على إنستغرام و يوتيوب و فايسبوك و تويتر .