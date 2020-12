افتتاح المنتدى العالمي الحادي عشر للاستثمار و البناء في البنية التحتية بشكل رائع في ماكاو

المنتدى العالمي الحادي عشر للاستثمار و البناء في البنية التحتية (The 11th IIICF) برعاية الاتحاد الصيني العالمي للمقاولين (CHINCA) و وكالة ماكاو لترويج التجارة و الاستثمار يفتتح بشكل رائع في 2 ديسيمبر في ماكاو. , الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الادارية الخاصة Wang Bingan, نائب وزير التجارة لجمهورية الصين الشعبية؛ Fu Ziying, المدير العام لمكتب الاتصال للحكومة الشعبية المركزية بمنطقة ماكاو الادراية الخاصة؛ Wang Dong, المفوض بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية بمنطقة ماكاو الادراية الخاصة؛ Kou Hoi In, رئيس المجلس التشريعي بمنطقة ماكاو الادارية الخاصة؛ Lei Wai Nong, وزير الاقتصاد و المالية بحكومة منطقة ماكاو الادارية الخاصة؛ وافتتح Raimundo do Rosario, وزير النقل و الاشغال العامة بحكومة منطقة ماكاو الادارية المنتدى مع 32 مبعوثين دبلوماسيين في الصين و رؤساء مؤسسات مالية دولية.

You May Also Like