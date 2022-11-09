‫افتتاح المنتدى الخامس للحائزين على جوائز عالمية بالحفل الافتتاحي لتوزيع جوائز الحائزين على جوائز عالمية

وحول الموضوع السنوي للمنتدى، “العلوم إلى الأمام: خلق مستقبل مشرق”، أوضح روجر كورنبرغ، رئيس جمعية الفائزين بجوائز عالمية والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2006، أن العالم يتغير بسرعة، ويمكن أن يساعدنا العلم في التعامل مع تحديات المستقبل. قبل الافتتاح الرسمي، عُقدت اجتماعات وفعاليات مختلفة، بما في ذلك منتدى الكربون الصفري لمجموعة العلماء الحائزين على جوائز عالمية، ومنتدى الفائزين بجوائز عالمية للإناث، ومؤتمر الفائزين بجوائز عالمية للعلوم والتكنولوجيا، ومنتدى مختبرات الفائزين بجوائز عالمية الذي تم إطلاقه حديثًا، منذ 29 تشرين الأول/أكتوبر. (تابعونا على Twitter & Facebookwlaforum)

والجدير بالذكر أن الجائزة الأولى الرابطة العالمية للحائزين على الجوائز العالمية (جائزة الفائزين بجوائز عالمية) مُنحت لعالمين في حفل الافتتاح في 6 تشرين الثاني/نوفمبر. مُنحت جائزة الرابطة العالمية للحائزين على الجوائز العالمية للعام 2022 في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات لمايكل جوردان، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر وقسم الإحصاء بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، لمساهماته الأساسية في أسس التعلم الآلي وتطبيقه. ومنحت جائزة الرابطة العالمية للحائزين على الجوائز العالمية للعام 2022 في علوم الحياة أو الطب لعالم الكيمياء الحيوية الألماني ديرك جورليش، العضو العلمي ومدير معهد ماكس بلانك للعلوم متعددة التخصصات، لاكتشافاته الرئيسية التي توضح آلية وانتقائية نقل البروتين بين السيتوبلازم والنواة.

وقال مايكل جوردان، الحائز على جائزة الرابطة العالمية للحائزين على الجوائز العالمية للعام2022 في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات “لدينا تقليد في بيركلي أنه عندما يحصل شخص ما على جائزة، عبر البريد الإلكتروني، هناك تهنئة من الجميع طوال اليوم. لذلك من الجيد جدًا أن تحصل على 100 بريد إلكتروني للتهنئة “.

وقال ديرك جورليش، الحائز على جائزة الرابطة العالمية للحائزين على الجوائز العالمية للعام 2022 في علوم الحياة أو الطب “شعرت بالدهشة والسعادة الشديدة. شعرت بالفخر الشديد. يجب أيضًا أن أقول إنه لا ينبغي لأحد أن يمارس العلوم فقط بانتظار الحصول على جائزة. العلم نفسه مجز للغاية. إنه امتياز كبير لدراسة العلوم “.

تبلغ قيمة الجائزة المالية لكل جائزة 10 ملايين يوان (1.39 مليون دولار). سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول الترشيح لجائزة الفائزين على جوائز عالمية للعام 2023 على الموقع الرسمي www.wlaprize.org .

الاتصال: dongbo@wlaforum.com.cn

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