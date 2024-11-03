اشترك في الاكتتاب العام الأولي لشركة تمكين للموارد البشرية عبر تطبيق سهم

– يسُر شركة سهم كابيتال أن تعلن أن المستثمرين الأفراد المؤهلين يمكنهم الآن الاكتتاب في الطرح العام الأولي (IPO) لشركةعبر https://sahmcapital.onelink.me/Wjbt/oamyoiri ].

تمكين للموارد البشرية، الشركة الرائدة في قطاع الموارد البشرية السعودي، حددت سعر الطرح النهائي لأسهمها في الاكتتاب العام عند 50 ريال سعودي للسهم، بعد نجاح عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للمؤسسات. وقد حصل الاكتتاب على اهتمام كبير من المستثمرين المؤسسيين، حيث بلغت تغطية الاكتتاب حوالي 138.2 مرة.

كجزء من الاكتتاب العام الأولي، طرحت الشركة 7.95 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي، وتُشكِّل الأسهم المطروحة 30% من رأس مال الشركة البالغ 265 مليون ريال سعودي. وسيُخصّص للمكتتبين الأفراد 1.59 مليون سهم كحد أقصى تمثل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد. ومن المقرر أن تكون فترة الاكتتاب للأفراد ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 5 و6 نوفمبر 2024.

يمكن للمستثمرين الأفراد الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الاكتتاب في الطرح العام لشركة تمكين للموارد البشرية مباشرة عبر تطبيق سهم. يوفر تطبيق سهم للمستثمرين تحديثات فورية على حالة الاكتتاب في كل مرحلة، بدءًا من تقديم الطلب وصولًا إلى مرحلة التخصيص، مما يضمن لهم اطلاعًا مستمرًا على كل خطوة في عملية الاكتتاب. يضمن هذا النهج وصولًا متساويًا إلى المعلومات الأساسية، مما يساهم في توفير فرص متكافئة للمستثمرين الأفراد.

يوفر تطبيق سهم معلومات شاملة حول الطروحات العامة الأولية، تشمل العروض الحالية، والإدراجات القادمة، والفرص المستقبلية. كما يقدم مواد تعليمية، ودروسًا إرشادية، ودعمًا مخصصًا للمستثمرين، خاصةً الذين يخوضون تجربة الاكتتاب للمرة الأولى، لضمان إلمامهم بعملية الاكتتاب. من خلال دمج الاكتتاب العام مع أدوات استثمارية أخرى على نفس المنصة، يُمكِّن تطبيق سهم المستثمرين من إدارة محافظهم، والتداول، ومتابعة الاكتتابات في مكان واحد، مما يضمن لهم تجربة استثمارية متكاملة وفعّالة.

نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال، المسجلة في الرياض، حاصلة على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات التعامل، والمشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25). باعتبارها أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية التي حصلت على الترخيص الكامل من هيئة السوق المالية، أصبحت سهم كابيتال العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، مستفيدة من تقنياتها الخاصة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية سلسة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sahmcapital.com.

نبذة عن تطبيق سهم:

طورت شركة سهم كابيتال تطبيق سهم، وهو عبارة عن منصة خاصة مصممة خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وهو يتيح للمستخدمين التداول بسلاسة في الأسواق المالية السعودية والأمريكية ببضع نقرات فحسب. يتميز تطبيق سهم بواجهته سهلة الاستخدام وتنوع خيارات الاستثمار فيه لذا صار سريعًا من أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية في المملكة العربية السعودية.

إخلاء المسؤولية:

يرجى ملاحظة أن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسائر مالية قد تتجاوز رأس المال المستثمر. المعلومات المقدمة أعلاه ليست بأي شكل من الأشكال نصيحة أو توصية لبيع أو شراء أي أدوات مالية أو سندات أو استثمارات مالية أخرى. نوصي باستشارة مستشار مالي متخصص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية وضمان أن هذه الاستثمارات مناسبة لخبرتك وظروفك المالية وأهدافك الاستثمارية.

لا تتحمل شركة سهم كابيتال أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تحدث نتيجة اتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى هذا العرض أو المعلومات المقدمة.