استمرار آركتك في التصنيف الرابع بين أكبر موردي أنظمة التتبع الشمسية عالميًا خلال 2020

شنغهاي – الصين، 02 يونيو 2021 /وكالة أنباء بي آر إن نيوزوير/ — استمر تصنيف شركة آركتك، رائدة تصنيع وتوريد أجهزة التتبع الشمسية وهياكل تثبيت الألواح الشمسية ثابتة الميل وأنظمة خلايا الطاقة الشمسية المتكاملة المستخدمة في البناء، في المركز الرابع عالميًا خلال عام 2020، بواقع حصة سوقية بلغت 8%، وذلك طبقًا لأحدث بيانات مجمعة وود ماكينزي العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة. يعكس هذا التصنيف اعترافًا بتميز الشركة بمنتجاتها المتقدمة من أجهزة التتبع الشمسية أحادية وثنائية الألواح، بالإضافة إلى خدماتها عالية الجودة.

ويوضح تقرير صدر حديثًا عن مجموعة وود ماكينزي استمرار آركتك في التمتع بزخم قوي في السوق الصينية والهندية ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط خلال عام 2020، كما يوضح أيضًا نجاح توسع الشركة في أسواق أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

وطبقًا لتقرير وود ماكينزي، تصدرت آركتك التصنيف بمنطقة المحيط الهادئ بحصة سوقية بلغت 35%، وذلك بفضل انفرادها بالريادة في سوق الطاقة الشمسية بالهند. ظلت الشركة أكبر مورد لأنظمة التتبع الشمسية في المنطقة على مدار ثلاثة أعوام متتالية.

ورغم تعطل الأنشطة الاقتصادية بالهند بسبب الجائحة، فقد نجحت آركتك في إبرام صفقة مع واحدة من كبرى شركات التطوير الهندية لتوريد أنظمة التتبع الشمسي أحادية الألواح SkyLine بقدرة إنتاجية 1.7 جيجاواط، لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعين بولاية راجستان. وعلى الأخص، تُعد محطة الطاقة الشمسية AEML بقدرة 860 ميجاواط أكبر مشروعات توليد الطاقة بالهند باستخدام الألواح الشمسية ثنائية الوجه إلى جانب تقنية التتبع الشمسي.

وفي منطقة الشرق الأوسط، أصبحت آركتك ثاني أكبر موردي أجهزة التتبع الشمسية بعدما استحواذها على حصة سوقية بلغت 33%، بواقع زيادة ملحوظة نسبتها 25% مقارنة بعام 2019، وذلك حسب تقرير مجموعة وود ماكينزي. في العام الماضي، ورَّدت الشركة أنظمة التتبع الشمسي أحادية الألواح SkyLine بقدرة إنتاجية 575 ميجاواط لسد احتياجات أكبر مشروعات محطات الطاقة الشمسية المدعمة بالألواح الشمسية ثنائية الوجه وتقنية التتبع الشمسي بسلطنة عمان.

كما احتلت آركتك المرتبة الأولى للعام الثالث كأكبر موردي أجهزة التتبع الشمسية على مستوى أمريكا اللاتينية، بينما استمرت تصنيفها في المركز الثالث في السوق المكسيكية خلال عام 2020. في حين يستمر زخم مبيعات الشركة من أنظمة التتبع ثنائية الألواح وأنظمة التتبع SkySmart II بمنطقة أمريكا اللاتينية، خاصة في تشيلي وكولومبيا والأرجنتين.

كما يشير التقرير إلى استمرار هيمنة الشركة على قطاع توريد أنظمة التتبع الشمسية بالصين بلا منافس، بعد استحواذها على حصة سوقية بلغت 46% خلال العام ذاته. تولت الشركة توريد أنظمة التتبع الشمسي أحادية الألواح SkyLine لتشييد محطة طاقة شمسية بقدرة 3.2 جيجاواط، والتي تُعد أكبر محطات الطاقة الشمسية بمقاطعة تشينغهاي. بخلاف بعض منافسيها ممن يعتمدون على مصادر خارجية في التصنيع، تجمع آركتك بين القدرة على تصميم المنتجات وتطويرها وتصنيعها داخليًا، مما يعطيها ميزة تنافسية تضمن تحقيق عملية إنتاج وضبط جودة وتوريد بتكاليف قابلة للتحكم.

ويذكر جاي رونج، رئيس قسم الأعمال العالمية، أنه “رغم استمرار تنامي سوق الطاقة الشمسية خلال 2020، ما زلنا نتأثر بتداعيات الجائحة. ويعكس استمرار آركتك في احتلالها المركز الرابع بين أكبر موردي أنظمة التتبع الشمسية في العالم أسباب مبادراتنا العالمية، كما يؤكد على تنافسية منتجات آركتك من أنظمة التتبع الشمسية في السوق العالمي. يعكس التصنيف أيضًا ما نتمتع به من ثقافة الابتكار والريادة الفنية، كما يُعد ثمرة التزامنا بنهج يركز على احتياجات العملاء في المقام الأول. رغم ذلك، ما زال الطريق أمامنا طويلًا.” بخطى ثابتة، سنمضي قُدُمًا في تطبيق استراتيجيتنا العالمية والاستمرار في اكتساب نقاط قوة تنافسية جديدة على مستوى المواهب وسلاسل التوريد والتميز السلعي وشبكات الخدمة وغيرها. وبالاستمرار في دفع حدود إمكانياتها، تتطلع آركتك إلى البناء على نجاحها الحالي خلال عام 2021.”

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