‫استطلاع شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): انتعاش الاقتصاد الصيني يكتسب ثقة عالمية قوية

بكين، 3 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — المستجيبون العالميون لديهم ثقة قوية في التعافي الاقتصادي الصيني، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها مركز أبحاث شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ).

أظهر أحد الاستطلاعات أن 86.8٪ من المستجيبين العالميين يعترفون بجهود الصين لتنسيق الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما يعتقد 9.03٪ منهم فقط أن أداء الاقتصادات المتقدمة كان أفضل في التعامل مع الوباء.

أظهر الاقتصاد الصيني علامات قوية على الانتعاش، بناءً على بيانات الاستهلاك خلال عطلة عيد الربيع. وبلغت إيرادات السياحة المحلية 375.84 مليار يوان (حوالي 55.96 مليار دولار)، بزيادة 30 في المائة على أساس سنوي. جمع شباك التذاكر خلال العطلة 6.76 مليار يوان.

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الصين إلى 5.2 بالمئة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن ينخفض النمو في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، إلى 1.2٪ في عام 2023.

إذا نظرنا إلى الوراء، كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي حقق نموًا إيجابيًا في عام 2020، وتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 120 تريليون يوان العام الماضي، مما قدم مساهمة مهمة في الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، ظلت الأسعار في الصين مستقرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل متوسط 1.8 في المائة، وهو أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

استنادًا إلى البيانات الصادرة عن البنك الدولي، كان معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة واقتصادات منطقة اليورو في عام 2020 هو 2.8-٪ و6.1-٪ على التوالي. تم تطبيق إجراءات تحفيز صارمة لهذه الاقتصادات على مدى العامين الماضيين.

في عام 2022، وصل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف معيشة الناس.

في أحد الاستطلاعات، شهد ما يقرب من نصف المستجيبين في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية زيادات كبيرة في الأسعار، بينما أقر 48.7 في المائة منهم بأن نفقاتهم اليومية زادت على مدى السنوات الثلاث الماضية. لكن 23.24 في المائة فقط منهم شهدوا زيادة في دخلهم في نفس الفترة.

من بينها، يتوقع بنسبة 46.77 في المائة حدوث ركود في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام.

تعاملت الصين لحماية حياة وصحة شعبها، بشكل فعال مع تأثير الموجات العالمية الخمس والعديد من المجموعات المحلية لكوفيد-19 على مدى السنوات الثلاث الماضية.

أظهر استطلاع شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ) للمركز البحثي أن 88.1٪ من المشاركين اعترفوا بإنجازات الصين في الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه خلال السنوات الثلاث الماضية. تم الاعتراف بالتعديل العلمي والديناميكي في البلاد لسياسات الوقاية من الوباء بشكل كامل من قبل 71.6 في المائة من المستجيبين العالميين.

مع سياسات مكافحة الوباء التي تتماشى مع ظروفها الوطنية، يُعتقد أن الصين تضخ المزيد من الزخم في الانتعاش الاقتصادي العالمي في حقبة ما بعد كوفيد-19.