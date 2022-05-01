‫استضافة Crown Sterling لمؤتمر قمة قيادات البلوك تشين في الجيزة بمصر

شاطئ نيوبورت، كاليفورنيا، 12 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — استضافت شركة Crown Sterling ، الشركة الرائدة في مجال سيادة البيانات الشخصية ومزود تقنيات التشفير والضغط المقاومان للكم، مؤتمر قمة القيادات لأكثر من 40 من القادة في مجالي البلوك تشين blockchain والعملات المشفرة بالشراكة مع Crypterns خلال الشهر الماضي، وذلك في الجيزة بمصر. تتخصص شركة Crypterns في تقديم حلول المواهب/التوظيف والبرامج التعليمية المصممة لجميع المستويات، ابتداء من تقديم أساسيات التشفير إلى تصميم أحدث الابتكارات في هذه الصناعة الثورية.

جمع هذا الحدث، وهو الأول من نوعه، قادة الصناعة معا للحصول على تجربة لتمكين اكتشاف الذات، وربط المجتمعات، والمشاركة في إنشاء حلول مستدامة لمستقبل الصناعة. غطت ورش العمل تطوير القيادة ونمو الشركة وإدارتها بقيادة روبرت إدوارد جرانت ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Crown Sterling ، بالإضافة إلى مناقشات جماعية ديناميكية حول كيفية تحقيق الأهداف من خلال Crypterns للمساعدة في الدفع بالصناعة إلى الأمام. تضمنت مجالات التركيز الرئيسية خططا للمساعدة في التبني السائد للعملات المشفرة بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات موثوق به للمستهلكين. كما تضمن الحدث كلمات رئيسية من صاحبة السمو ملكة باكواندو في كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لورانس كراوس، عالم الفيزياء النظرية والمؤلف والحائز على جائزة نوبل؛ كريج رايت، عالم الكمبيوتر ورجل الأعمال؛ و تشينوي إيسيماي، مؤلف ومحامي ومدير تنفيذي للشركة.

قال السيد غرانت: “لقد كان لي شرف المشاركة في استضافة حدث Crypterns Alliance . كانت مناقشات المجموعة مثيرة وملهمة. غادر الحاضرون المؤتمر بأهداف واضحة وخطة عمل لكل من دعم الصناعة واعتماد المستهلك للعملات المشفرة”.

صرح داستن بلانثولت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Crypterns قائلا: “لقد حقق معتكفنا الافتتاحي Crypterns Alliance نجاحا كبيرا – يُعزى بشكل أساسي إلى الموظفين المتفانين والدعم الواعي من فريق Crown Sterling الذي لا مثيل له والمشاركين الاستثنائيين. لقد وجدت أنها تجربة لا تُنسى حقا على المستويين المهني والشخصي. جلب قضاء وقت ممتع في التواصل مع هؤلاء الأفراد المذهلين والعقول الرائدة المزيد من الوضوح لمهمتنا. من خلال جهودنا التعاونية الملتزمة والمستمرة، ستعمل Crypterns وحلفاؤها على تمكين القوى العاملة التي تقود البلوك تشين blockchain ، مؤثرة بشكل إيجابي على المجتمع وطامحة لتغيير العالم. نحن ممتنون إلى الأبد لهذا الأسبوع “.

يسر Crown Sterling أيضا الإعلان عن إدراج WCSOV على UniSwap ، وهو تبادل للعملات المشفرة يستخدم بروتوكول شبكة لامركزي. يسهل البروتوكول المعاملات الآلية بين الرموز المميزة للعملات المشفرة على بلوكشين الايثيريوم Ethereum blockchain من خلال استخدام العقود الذكية. مع ظهور البيانات كأكثر الأصول قيمة في العصر الرقمي، تعمل CSOV كأداة ستمكن الأفراد من حماية بياناتهم والتحكم فيها واستثمارها في عصر من الضعف والاحتكار غير المنظمين للتكنولوجيا الكبيرة. لمزيد من المعلومات حول Crown Sterling و CSOV ، تابعونا على حساباتنا على Telegram و Twitter .

نبذة عن Crown Sterling Limited LLC

إن Crown Sterling شركة رائدة في تقنيات سيادة البيانات الشخصية. سلسلة Crown Sterling عبارة عن شبكة للبث المباشرعلى شبكة Polkadot ، مع تشفير من نوع لوحة المرة واحدة OTP , المقاوم للكم كخيار لوظيفة انتقال حالة قاعدة البيانات الموزعة، وهي عملية تدفق المعاملات على الشبكة. يتيح Crown Sovereign (CSOV) ، وهو رمز فائدة مقاوم للكم، للمستخدمين المشاركة في مجموعة واسعة من عروض المنتجات، بما في ذلك التشفير المقاوم للكم والرموز غير القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى تقنيات الضغط المستقبلية الأخرى. تتطلع Crown Sterling لأن تصبح المنصة الرائدة لإدارة البيانات والأصول الرقمية.

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