استحواذ شركة جيبرالتار تكنولوجيز الكائن مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة على شركة تابعة لمجموعة إتش سي إل الهندية متعددة الجنسيات

– شراء أصول إتش سي إل إنفوتك وما تذخر به من موارد بشرية وعقود مع العملاء مقابل 74.6 مليون درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 فبراير 2021/PRNewswire/ – أعلنت شركة جيبرالتار تكنولوجيز (جي تي) -وهي أحد شركات الحلول الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي ولها مكاتب تتبع لها بمنطقة الشرق الأوسط – اليوم عن استحواذها على شركة إتش سي إل إنفوتك التابعة لمجموعة إتش سي إل التي تُعتبر أحد العمالقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات إذ تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي.

تأسست شركة إتش سي إل إنفوسيستمز إل تي دي في عام 1986، وهي أحد الشركات الهندية الرائدة في مجال أدوات دعم المعلومات، وتكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوزيع. وقد ذكرت شركة إتش سي إل إنفوسيستمز في تقاريرها الأخيرة أن الإيرادات الحالية لشركة إتش سي إل إنفوتك بلغت 75.1 مليون درهم وتُقدر القيمة الصافية للشركة بواقع 265.5 مليون درهم. وقّعت شركة جيبرالتار تكنولوجيز مع شركائها اتفاقية شراء الأسهم للاستحواذ على الشركة بقيمة مؤسسية تبلغ 74.6 مليون درهم، وأُبلغت البورصات في الهند بهذه الصفقة حسب الأصول المرعية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستحصل جيبرالتار تكنولوجيز وشركائها على ما يخضع لإدارة شركة إتش سي إل إنفوتك من أصول وموظفين وعقود مع العملاء. هذا ويتولى موظفو الشركة الذين يزيد عددهم على 800 موظفًا إدارة مشاريع رفيعة المستوى، بما فيها أكبر نظام للقياسات الحيوية في العالم وأكبر شبكة رئيسية للإنترنت في الهند.

تتطلع شركة جيبرالتار تكنولوجيز من وراء هذه الصفقة إلى تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاقها، وتقديم أفضل الحلول، وزيادة رضا العملاء من خلال الجمع بين خبرتها التي تمتد إلى 20 عامًا قضتها في تنفيذ الأعمال والمهام لصالح المؤسسات الحكومية الكبيرة في الشرق الأوسط، والقدرات التنظيمية لشركة إتش سي إل إنفوتك.

صرح خضير بير شريف إس إس – الرئيس التنفيذي لشركة جيبرالتار تكنولوجيز- في معرض تفصيله لهذا الاستحواذ الاستراتيجي، قائلًا “مهمتنا أن نصبح الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمحتوى الرقمي في المنطقة، وهذا الاستحواذ يقربنا خطوة من تحقيق أهدافنا. وتعد تجربة شركة إتش سي إل إنفوتك الفريدة في إدارة أكبر نظام للقياسات الحيوية في العالم، فضلًا عن خبراتها في المشاريع المتعلقة بمجالات الدفاع والطاقة والحكومة الإلكترونية، بمثابة أصول معرفية منقطعة النظير يمكننا الاستفادة منها في سبيل الحصول على مركز تنافسي. وأردف قائلًا بأن هذا الاستحواذ لن يطلق العنان لإمكانات سوقية هائلة تصب في صالح جيبرالتار تكنولوجيز وحسب، بل هو أيضًا بمثابة خطوة إيجابية لشركائنا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا في منطقة الشرق الأوسط”.

ملاحظات للمحررين

نبذة عن شركة جيبرالتار تكنولوجيز

أحد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا التي تقدم حلولًا رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، وكانت تُعرف في السابق باسم إتش سي إل إنفوسيستمز إم إي إيه. تمتلك الشركة مكاتب في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط والهند وسنغافورة والولايات المتحدة، وتحظى بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500. وتشمل قاعدة عملاء الشركة أيضًا هيئات حكومية ومؤسسات مالية كبيرة.

وانطلاقًا من التزام شركة جيبرالتار تكنولوجيز نحو التوصل إلى حلول تستشرف المستقبل، فهي تواصل الاستثمار في مختبرات البحث والتطوير لديها التي ينصب تركيزها على 3 تخصصات في تكنولوجيا المعلومات: التنقل الرقمي والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

www.gt.technology

لينكد إن: https://www.linkedin.com/ company/gibraltar- technologies-llc/

جهات الاتصال:

السيد جورج