استحواذ شركة بامبو على شركة شركة تريد سوشيو مقدمة تكنولوجيا إدارة الاستثمارات لتسريع النمو العالمي

سيؤدي الاستحواذ على تريد سوشيو إلى زيادة قدرات الثروة الرقمية لشركة بامبو مما يؤدي إلى مضاعفة عدد الموظفين إلى 130 موظفًا وزيادة تسريع التوسع العالمي.

سنغافورة, 14 يوليو 2021 /PRNewswire/ — يسر شركة بامبو الإعلان عن استحواذها على شركة تريد سوشيو، وهي إحدى شركات ويلث تيك وتضم 65 موظفًا ومتخصصة في تقنيات إدارة الاستثمارات والتجارة ولها مكاتب في سنغافورة والهند ودبي. ويعزز هذا الاستحواذ إلى حد كبير القدرة التنافسية للأعمال المشتركة على الصعيد العالمي. وسيكون لشركة بامبو وجود في جميع المراكز المالية الرئيسية وستتسع قدرات الثروة الرقمية لها بحيث تغطي تداول الأسهم والعملات المشفرة.

تقدم تريد سوشيو لبامبو من خلال هذا الاستحواذ سنوات من الخبرة في تقديم وتشغيل منصات تداول كبيرة الحجم عبر فئات أصول مختلفة. ويضع الاستحواذ شركة بامبو في وضع فريد من شأنه أن يوفر للعملاء وكالة أكبر من خلال إمكانات نظام أوسع تتجاوز عروض منصات مستشاري الروبوت الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تواجد تريد سوشيو في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند جنبًا إلى جنب مع محفظة العملاء الحالية يهدف إلى تعزيز وصول بامبو في سوق الثروة الرقمية العالمية السريعة النمو والتطور.

وقد صرح نيد فيليبس، الرئيس التنفيذي لشركة بامبو قائلًا: “بعد خمس سنوات من بناء أسس متينة، تدخل بامبو الآن مرحلة من النمو السريع. حيث تساعدنا هذه الصفقة في ثلاثة مجالات رئيسية: فهي توسع عروض منتجاتنا إلى أسهم وعملات مشفرة، وتمنحنا بصمة عالمية أوسع، وتمكننا من زيادة نطاق أعمال فريقنا بفعالية للوفاء بالطلب المتزايد. ونعتقد أن هذا يضعنا في مكانة جيدة في سلسلة التمويل ج الخاصة بنا ويحقق طموحاتنا في أن نصبح الشركة الرائدة عالميًا في ويلث تيك.”

ومن المرجح ألا يكون هذا هو الاستحواذ الأخير لشركة بامبو، حيث تتوقع الشركة أن تقوم بالاستحواذ على مزيد من الشركات التي تعزز مزيج منتجاتها وتساعدها على الوصول العالمي ليكون لها أثر على مجال الثروة الرقمية.

نبذة عن شركة بامبو

شركة بامبو هي شركة عالمية رائدة في توفير تكنولوجيا الثروة الرقمية للمؤسسات المالية. نحن نمكّن الشركات من أجل تيسير عملية الادخار والاستثمار وجعلها عملية ذكية لعملائها. يتم تشغيل المنصة المستندة إلى سحابة من خلال خوارزميات خاصة وأدوات تعلم آلي خاصة بنا. تخدم الشركة أكثر من 20 مؤسسة مالية على مستوى العالم. تأسست بامبو في عام 2016، ويقع المقر الرئيسي لها في سنغافورة مع وجود شركة تابعة لها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثلين لها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني https://bambu.co/ ومتابعتنا على LinkedIn و Twitter.

نبذة عن تريد سوشيو

تقدم تريد سوشيو التكنولوجيا الرقمية التي تساعد مؤسسات الاستثمار المالي في إدارة وعرض والوصول إلى خدمات مالية آمنة ومربحة. نحن نسمح للمؤسسات المالية بجذب عدد أكبر من العملاء، بدءًا من التجزئة إلى المؤسسات الاستثمارية صاحبة الثروات العالية، ونوفر لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مما يوفر فرصًا متكافئة للعالم. نحن نقدم حلولاً مخصصة لإدارة الاستثمار الرقمي لمجتمع إدارة الاستثمار الأوسع نطاقاً والذي يعمل على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات المحتملة.

نحن نقدم حل الإدارة المالية الكامل من البداية إلى النهاية من التطوير والاستضافة والصيانة إلى الأمن والدعم الفني بعد البيع.

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